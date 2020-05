All Blacks: quién es Sam Cane, designado nuevo capitán de la selección. Fuente: Archivo - Crédito: REUTERS

El tercera línea Sam Cane fue designado capitán de los All Blacks, en sustitución de Kieran Read, retirado tras el Mundial 2019 de Japón, anunció este martes la federación neozelandesa de rugby. Cane (de 28 años), también capitán en su club Chiefs, debutó como internacional en 2012, contra Irlanda, y jugó un total de 68 partidos con el legendario conjunto negro.

"Sam es un jugador de experiencia, que juega desde hace ocho años con este equipo. Es un líder que reflexiona y guía a sus compañeros. Tiene una capacidad natural de conectarse con todo el mundo en el equipo, es franco y directo", explicó el seleccionador neozelandés Ian Foster, que llegó al puesto tras la Copa del Mundo en Japón, donde los All Blacks cayeron en semifinales. "Jugadores y equipo técnico tienen un gran respeto por Sam. Es un líder ideal", añadió el patrón de los All Blacks.

Cane sustituye por tanto a Read, tercera línea legendario, que decidió poner fin a su carrera internacional, con 34 años y 127 partidos internacionales en noviembre. Campeón del mundo en 2015, el tercera línea nacido en Rotorua fue capitán en tres ocasiones con la camiseta de los All Blacks. Con tan sólo 23 años fue el capitán más joven del equipo negro ante Namibia en el Mundial 2015. Luego desempeñó también ese rol en 2016 ante Italia y en 2019 ante los Pumas por el Rugby Championship en Vélez.

"Es una inmensa felicidad. Es un desafío muy excitante: he pasado tiempo con los All Blacks, he crecido como jugador y por tanto me siento más cómodo para dirigir al equipo", confió Cane. "Lo que está bien con los All Blacks, es que el liderato está asegurado por muchos jugadores de experiencia, por lo que tengo ganas de trabajar con el grupo de jugadores y hacerlo lo mejor posible", añadió.

"Si bien aún no sabemos cómo será el resto del año para los All Blacks, estoy ansioso por ponerme al día con los entrenadores y otros jugadores de alto nivel a medida que consolidamos nuestros planes", afirmó Cane.

Un mal momento: su lesión en el cuello

En octubre de 2018, en un test ante Sudáfrica, Cane tuvo que salir reemplazado en lugar de Ardie Savea a los 36 minutos del primer tiempo tras sufrir la fractura de una vértebra del cuello, aunque sin daño nervioso. El forward fue intervenido quirúrgicamente en Johannesburgo, donde se quedó una semana antes de regresar a Nueva Zelanda. Esa intervención lo dejó inactivo durante tres meses.

Aquel duelo ante los Pumas con la cinta de capitán

En uno de sus tres partidos con la cinta de capitán, Cane lideró a los Blacks para el triunfo ante los Pumas el 19 de julio de 2019, en el estreno del Rugby Championship. Fue la derrota más ajustada del conjunto argentino ante los neocelandeses en la historia de ese certamen: 20-16. En aquel encuentro, los Pumas tuvieron la última bola: un line-out a 10 yardas del in-goal rival, ya con el tiempo cumplido, pero los All Blacks detuvieron el maul subsiguiente, la pelota quedó arriba y el triunfo se escurrió. Antes, el equipo de Mario Ledesma había desperdiciado otras tres incursiones bien profundas en territorio rival, en un partido que fue dominado por las defensas.

La ficha de Samuel Jordan Cane

Fecha de nacimiento: 13 de enero de 1992 en Rotorua

13 de enero de 1992 en Rotorua Físico: 1.89, 106 kg

1.89, 106 kg Posición: Tercera línea

Tercera línea Provincia: Bay of Plenty

Bay of Plenty Equipo: Chiefs

Chiefs Apariciones: 116

116 Debut en los All Blacks: 16 de junio de 2012, vs Irlanda en Christchurch con 20 años

16 de junio de 2012, vs Irlanda en Christchurch con 20 años Partidos con los All Blacks: 68 (tres como capitán)

68 (tres como capitán) Tries con los All Blacks: 13