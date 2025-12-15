Lluvia de tries: diez conquistas de jugadores argentinos en Europa

Mientras el Top 14 y la Premiership ingresaron en un receso de dos semanas, la Champions y Challenge Cup siguen su rumbo en la fase de grupos que la próxima fecha tendrá a los primeros clasificados a los octavos de final. Con goleadas y resultados abultados, producto de la rotación de jugadores, varios argentinos tuvieron protagonismo, con una decena de tries en total entre las dos copas.

Bristol Bears es uno de los equipos que ganó sus dos primeros compromisos, con dos hermanos que apoyaron sus primeros tries en la temporada. Benjamín Grondona fue reconocido con el premio al mejor jugador de la cancha en la goleada ante Pau por 61-12, mientras que Santiago, que ingresó en la segunda mitad, también anotó un try a la salida de un ruck. Pedro Rubiolo fue el jugador con más tackles (13), mientras que Benjamín Elizalde el de más ataques (14) en los Bears, que la semana que viene volverán a contar con Matías Moroni en sus filas.

El try de Benjamín Grondona

Otro equipo con fuerte presencia argentina es Harlequins, que aplastó 68-14 a Bayonne. Pedro Delgado marcó su primer try, Boris Wenger ingresó en la segunda mitad y Guido Petti se mostró activo en ataque y fue el más buscado en la hilera en un duelo frente a dos segundas líneas compatriotas: Álvaro García Iandolino fue titular junto a Lucas Paulos, autor de uno de los dos tries del conjunto vasco, que apunta todos los cañones a volver a ingresar en los play-offs del Top 14.

Pedro Delgado, para Harlequins

Afianzado como fullback, Santiago Carreras marcó su primer try en Bath, tras una asistencia de Finn Russell; una combinación que ilusiona a los hinchas del último campeón de la Premiership, que cayó por 45-34 en su visita a Toulon en uno de los encuentros más atractivos de la fecha. En el club francés, que a partir de enero contará con los servicios de Tomás Albornoz, apoyó un try Juan Ignacio Brex, argentino que representa a Italia. El gran golpe de la fecha lo dio Glasgow Warriors, que se fue al descanso abajo 0-21 y terminó imponiéndose 28-21 frente a Toulouse, el máximo candidato a quedarse con el máximo trofeo europeo, que se definirá en mayo, en el Estadio San Mamés de Bilbao.

Lo mejor de la Challenge Cup

Benetton empieza a despedir a una de sus grandes figuras; Tomás Albornoz disputó su penúltimo encuentro con la franquicia italiana y aportó nueve puntos con el pie en el triunfo 44-31 sobre Perpignan. Con tries de Ignacio Mendy y Bautista Bernasconi, los Leoni consiguieron su segundo éxito en fila y marchan como únicos líderes del grupo B de la segunda copa de Europa.

Sumó Bautista Bernasconi

Domingo Miotti aportó seis puntos con el pie en la victoria de Montpellier sobre Zebre, mientras que Gerónimo Prisciantelli sumó cuatro en el empate 31-31 entre Racing 92 y Exeter Chiefs. Como fullback, el ex jugador del CASI desniveló desde el fondo de la cancha, concedió dos asistencias y acertó una de sus conversiones en la última jugada para igualar las acciones.

Uno que sigue de racha es Juan Martín Scelzo, que acumula tres tries consecutivos en el Stade Français. Hijo de Martín, ex pilar de los Pumas, el tercera línea definió una gran secuencia colectiva en el triunfo 45-22 ante Cheetahs, en Ámsterdam. El otro que sumó uno fue Segundo Tuculet, en la caída de Montauban ante Ospreys por 33-22.

El try de Tuculet

Ambas copas se reanudarán el 9 de enero. La Champions Cup la componen los mejores 24 clubes de Europa y Sudáfrica, divididos en cuatro grupos de seis integrantes, de los cuales 16 se clasifican a los octavos de final. Los quintos de cada zona completarán la llave de octavos de final de la Challenge Cup. A pesar de la derrota ante Glasgow Warriors, Toulouse se mantiene como el principal favorito, seguido por Leinster y Bordeaux Bègles, el último campeón. En los duelos mano a mano arranca una copa nueva.

Los jugadores de los Pumas se volverán a juntar recién en marzo, en una concentración de tres días. Mientras tanto, buscarán convencer a Felipe Contepomi con actuaciones en sus clubes. Joaquín Moro se está afianzando como octavo titular en Leicester Tigers y es uno de los que quiere empujar para volver a estar en consideración, al igual que Benjamín Grondona, ambos en un puesto superpoblado como el de la tercera línea. A menos de dos años del mundial, todos quieren subirse al tren.