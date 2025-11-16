Test matches: ayuda de Irlanda a los Pumas, golpe de Inglaterra a All Blacks y expulsión a un sudafricano

Una expulsión a los 10 minutos, una remontada histórica en Londres y una goleada irlandesa con impacto en el ranking. La jornada de este sábado en la ventana internacional de noviembre dejó mucho más que resultados: agitó el escalafón de World Rugby y benefició a los Pumas, que este domingo, a las 12.10 de Buenos Aires, visitarán a Escocia con la oportunidad de consolidarse en la anhelada sexta posición, que evita que haya una segunda potencia rival en el grupo del Mundial Australia 2027.

En Londres, Inglaterra dio un golpe al derrotar a Nueva Zelanda por 33-19. El equipo dirigido por Steve Borthwick revirtió un 0-12 con autoridad, inteligencia táctica y un notable rendimiento de George Ford, figura con dos drops, un penal y conversiones. Con este resultado, los ingleses se consolidaron en el cuarto puesto del ranking y tienen posibilidades de superar a Irlanda si cerraren invictos la ventana, en la que recibirán a Argentina el próximo sábado.

Compacto de Inglaterra 33 vs. All Blacks 19

Por su parte, el Trébol, número 3 del mundo, se impuso en Dublín por un contundente 46-19 a Australia, el resultado que más le importa a los Pumas en el día. Mack Hansen fue la figura excluyente con tres tries en menos de media hora. Los Wallabies amagaron con reaccionar en el cierre del primer tiempo, pero en el segundo el dominio del local se consolidó con el control de Sam Prendergast y tries de Caelan Doris, Ryan Baird y Robbie Henshaw. La derrota de los oceánicos, séptimos en el escalafón internacional, impide que superen momentáneamente a los argentinos, pero queda abierto el panorama para la última jornada.

Bundee Aki tracciona e Irlanda es demasiado para Australia, que retrocede a dos años de acoger la Copa del Mundo y a pocas semanas del sorteo de la constitución de las zonas. PAUL FAITH - AFP

Más temprano, Sudáfrica, líder del ranking, sacó adelante un desafío complejo en Turín frente a Italia. A pesar de jugar casi todo el encuentro con un hombre menos por la tempranera tarjeta roja a Franco Mostert, venció por 32-14 y mantuvo sin sobresaltos la cima. La expulsión a los 10 minutos se debió a un tackle sin pelota y alto contra Paolo Garbisi.

La revisión del TMO no dejó margen: tarjeta roja permanente para el segunda línea. Se trató de la segunda expulsión en dos semanas para los campeones del mundo, tras la de Lood de Jager ante Francia. Aun así, el equipo entrenado por Rassie Erasmus volvió a mostrar su solidez estructural, con eficacia ofensiva en el tramo final.

La jugada de la expulsión directa a Mostert

En tanto, en Cardiff Gales necesitó un penal en el minuto final para vencer a Japón, y lo hizo por 24-23. Louis Rees-Zammit, que regresó como titular tras su experiencia en el fútbol americano en Estados Unidos, marcó un try en su reestreno en el Dragón. En este caso, el resultado no tiene incidencia directa en el ranking. Sí la posee el que se dio en Burdeos, donde Francia hizo pesar su jerarquía y venció con claridad, aunque sin amplitud, a Fiji por 34-21. El Gallo podía ser superado por los Pumas este fin de semana, pero para eso debía ocurrir un resultado poco factible: que cayera por 15 o más puntos contra el conjunto isleño. Además de que los argentinos ganaran en Edimburgo, por cierto.

Este domingo, la Argentina se juega la conservación del sexto lugar, útil con miras al sorteo de la conformación de las zonas del Mundial, que se efectuará el 3 de diciembre. No tener a dos pesos pesados en el grupo en la disputa de la Copa del Mundo facilita la clasificación para los playoffs y reduce la exigencia física. Nada menor, ciertamente.