El fin de semana del rugby tendrá competencias de todos los colores: Seis Naciones, Seven de Vancouver, Super Rugby Pacific, Super Rugby Americas. Pero hay un punto de interés especial y que, de alguna manera, inaugura un nuevo escenario en este deporte. Un episodio que más adelante se sabrá si marcó un antes y un después o, simplemente, si se trató de un hecho ocasional. Antoine Dupont, considerado por la mayoría de la cátedra el mejor jugador del mundo en este momento, no estará en el XV de Francia -del cual es además su capitán- enfrentando a Italia por la tercera fecha del torneo de selecciones más antiguo del rugby, sino que hará su debut en el equipo de Francia de Seven, durante el torneo que comenzará mañana en Vancouver, Canadá.

La decisión de Dupont de volcarse este año al Seven tiene razones deportivas y de promoción: el medio scrum del XV francés será la gran estrella del rugby en los Juegos Olímpicos de París. Buscará sumar una medalla para la delegación local y, también, atraer al público a las jornadas que se llevarán a cabo en el templo del rugby de ese país, el Stade de France, sede de las semifinales y final de la última Copa del Mundo, instancias de las cuales quedaron afuera Les Bleus. Dupont, que estuvo jugando en su club, Toulouse, mientras Francia sufría su ausencia en el 6 Naciones –parece otro equipo al que brilló en el Mundial, más allá de su eliminación en los cuartos de final-, es uno de los jugadores más completos que aparecieron en los últimos tiempos, un superdotado que hace casi todo bien.

No es la primera figura del XV que pasa al Seven. Sonny Bill Williams jugó para Nueva Zelanda los Juegos de Río de Janeiro 2016 –los primeros de la vuelta del rugby al mundo olímpico-, pero se lesionó a los pocos minutos del primer partido. También probó el australiano Quade Cooper. Y en la Argentina, Matías Moroni y Juan Imhoff formaron parte de los Pumas 7 en Río, pero después de aquella experiencia, Santiago Gómez Cora prefirió –con éxito comprobado- armar un plantel estable sólo dedicado al juego de 7.

“Siempre que venga una figura, y más si es el mejor del mundo y no en el final de su carrera como pasó con otros, jerarquiza muchísimo el juego y habla también del lugar en el que está el Seven. Tenemos los números de la televisión, que cada vez son más altos, y los Juegos Olímpicos, que son el gran impulso, pero con este ejemplo de Dupont es claro y obvio que el universo del Seven adquirió un mundo paralelo muy grande. Siempre se hablaba del Seven un poco al costado o minimizándolo al lado del XV, pero hoy ya no es así. Es un juego de atletas evitando el contacto y logrando grandes carreras. Los jugadores son técnicos y atletas. Y está bueno que Dupont venga a medirse. Sonny Bill Williams y Cooper no pudieron hacer pie. Ahora viene alguien en plenitud, que, obvio, brinda un cartel extra. Después veremos cómo rinde”, me dice Gómez Cora desde Vancouver.

La presencia de Dupont en el Seven y no en el XV llega también en un momento en el cual el juego del rugby está en controversia. El enredo que se generó con la jugada en el final del test del 6N entre Escocia y Francia no deja al rugby bien parado. Minutos y minutos, cámaras y cámaras, árbitros y árbitros, para saber si fue o no try llevaron el reglamento a un extremo peligroso que ya se había observado en la Copa del Mundo. El entrenador y ex jugador irlandés Ronan O’Gara fue contundente en sus redes sociales: “¿Hay algún otro deporte en el que los árbitros tengan tal impacto? Demasiadas reglas/leyes… demasiado complicadas”. No hay unificación en el reglamento y, entonces, el juego se desvirtúa. Lo contrario sucede en el Seven.

Agrega Gómez Cora: “Ayer hubo una reunión para que en el Seven no pase lo del Mundial de XV, que fue muy trabado y en el que hasta el referí mismo esperaba que le terminen de referear desde arriba. Nosotros tenemos TMO sólo en situaciones de golpe o de try. Ahora van a agregar un cuarto ojo, un TMO del momento. Si a alguien se le escapa una infracción en vivo, harán una llamada directa al árbitro. No se revisa ni se frena”. ¿Cuál torneo tendrá más audiencia este fin de semana? ¿El 6 Naciones de la era Netflix o el Seven con Dupont y el ballet argentino de Gómez Cora? ¿Y en el futuro?