Argentina vs. Inglaterra... en rugby: la Rosa hará una pausa para alentar desde Buenos Aires

“Si hay que celebrar, será solamente con agua”, responde para LA NACION, con una sonrisa pícara, Tommy Freeman. El wing siente que será un miércoles muy especial. Él y el resto del plantel de la selección inglesa de rugby estarán reunidos en el hotel donde se concentran, a pocos metros del Obelisco, siguiendo la semifinal del Mundial de fútbol entre la Argentina e Inglaterra. Recién después volverán a pensar en el motivo de su viaje: el partido del sábado frente a los Pumas por el Nations Championship en el estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero.

Como para los argentinos, para ellos esta es una semana distinta. Mientras el entrenador de fútbol Lionel Scaloni consideró la semifinal como “solo un partido de fútbol”, para desligarla de las alusiones a la guerra de Malvinas, los rugbiers ingleses lo palpitan como a un encuentro de gigantesca importancia. Crecieron con el fútbol, incluso algunos antes que con la pelota ovoide, y sienten que se trata de una oportunidad única de ver a su selección volver a protagonizar una final mundial después de seis décadas. Por eso modificaron el horario del entrenamiento de este miércoles, para dejar libre la tarde y seguir juntos el encuentro. Serán, por unas horas, simplemente hinchas de fútbol deseando una victoria histórica. Y en un sitio muy particular.

Torbjorn Heggem, Jude Bellingham, Harry Kane y otros celebran el éxito sobre Noruega en un cuarto de final del Mundial; la selección inglesa de rugby siguió apasionadamente esa clasificación y ahora mirará la semifinal ante Argentina. Julio Cortez - AP

La prensa que llegó desde Inglaterra siente las vibraciones de este suelo futbolero y, si bien les quita peso a los asuntos extrafutbolísticos, vive con ansiedad el duelo que tendrá lugar en Atlanta. De paso, consulta lugares como para mirarlo. Una vez que se les indica algunos fan fests de la ciudad donde podrán seguir el partido rodeados por la pasión de los hinchas argentinos, los periodistas ingleses meditan y quedan seducidos por la idea, antes de disponerse a preguntar en la rueda de prensa sobre un partido que en este contexto parece muy lejano: el de rugby de este sábado. Como no podía ser de otra manera, el fútbol atraviesa la charla.

“Veremos mañana cómo es el ambiente. Sabemos lo importante que es el fútbol para Argentina y seguramente eso hará que el clima sea aun más intenso. También sabemos que es un país muy apasionado. Esperamos un partido muy exigente”, se entusiasma Freeman. El jugador de Northampton Saints observó que el contexto vuelve particular la semana de rugby: “Adaptamos el entrenamiento para no perdernos el partido de fútbol. Representar al país siempre genera una emoción enorme. Y que Argentina e Inglaterra jueguen esa semifinal y después nosotros nos enfrentemos con ellos en rugby hace que toda la semana tenga un significado especial”, destacó el back.

"Si hay que celebrar, será solamente con agua", bromeó el wing Tommy Freeman, no sobre el encuentro del sábado con los Pumas sino sobre el Argentina vs. Inglaterra de fútbol. FRANCK FIFE - AFP

La ansiedad atraviesa a todo el grupo. Alex Coles, segunda línea, comentó que el plantel vivió con intensidad el triunfo sobre Noruega en el cuarto de final del Mundial y que este miércoles repetirá el ritual frente a la Argentina. “Definitivamente, estoy muy ilusionado con el partido de fútbol. Varios del grupo vimos juntos el encuentro anterior después de nuestro partido del fin de semana y el ambiente fue increíble. Todos estaban muy entusiasmados. Representar a Inglaterra en rugby nos llena de orgullo y ese mismo sentimiento se traslada a cualquier deporte en el que juega nuestro país”, destacó el forward.

Aunque su carrera transcurre en el rugby, Coles considera que un Mundial de fútbol ocupa un lugar diferente. “Capta la atención de todo el mundo como ningún otro evento deportivo. Es el deporte con el que crecí antes incluso que el rugby y el cricket, así que todavía conserva ese componente de nostalgia de la infancia. Tengo muchas ganas de que llegue el partido”, sostuvo.

Alex Coles (derecha) soporta con Maro Itoje una embestida de Pedro Delgado; el fútbol provoca "nostalgia de la infancia" en el segunda línea. JUSTIN TALLIS - AFP

Los ingleses conocen el clima futbolero argentino, que tiene cierto correlato en otras disciplinas, como el rugby. “Se nota claramente lo importante que es este partido para la gente. Ya lo vivimos cuando vinimos el año pasado. Incluso tuvimos la oportunidad de visitar el estadio de Boca Juniors y eso permitió entender mucho mejor la pasión que existe por el fútbol en este país. Forma parte de la identidad nacional. Esa pasión se traslada al rugby, y nosotros la sentimos en los dos tests que afrontamos aquí el año pasado”, completó el jugador de Northampton Saints.

También el head coach, Steve Borthwick, se sumó al ambiente futbolero en el contexto del rugby. “Argentina es un gran país. Disfrutamos mucho Buenos Aires, sus cafés, y también esperamos visitar los estadios de fútbol y, por supuesto, ver el partido entre nuestros países. Somos muy fanáticos del fútbol”, señaló el entrenador, que salió victorioso de ambos enfrentamientos con los Pumas en el último Mundial, Francia 2023.

"Disfrutamos mucho Buenos Aires, sus cafés, y también esperamos visitar los estadios de fútbol y, por supuesto, ver el partido entre nuestros países", comentó Borthwick, que autorizó el cambio de hora de entrenamiento de este miércoles para que la delegación pudiera mirar el partido de fútbol. Santiago Filipuzzi

Por su parte, Richard Wigglesworth, asistente de Borthwick, siente que el contexto de esta semana es muy particular. Para el ex medio-scrum de Sale Sharks, Saracens y Leicester Tigers está claro que el Argentina vs. Inglaterra de fútbol será un enfrentamiento de enorme relevancia. “Creo que este es uno de esos partidos que uno recordará siempre: todos recordarán dónde estaban cuando se jugó. Nos apasiona mucho. Vamos a una cafetería y todas las pantallas están mostrando el partido. Tenemos un espacio grande y habrá bastante gente alrededor. Todos estarán encantados de mirarrlo y yo tengo muchas ganas de verlo. El fútbol aquí está por todos lados. Miré los videos de la celebración tras el cuarto de final y tengo muchas ganas de vivir ese ambiente”, expresó Wigglesworth.

Por supuesto que los seduce el clima futbolero que se vive en la Argentina, pero también esperan ser ellos quienes festejen tras el pitazo final y se conviertan en los rivales de España para el domingo. Consultado Wigglesworth sobre los componentes extras que tienen los Argentina vs. Inglaterra, respondió en la misma línea que Scaloni: “Para nosotros es un evento deportivo. No hace falta agregarle nada. Ya es suficientemente importante representar al país en un partido de este nivel. Cuando alguien dice que es ‘solo un partido de fútbol’, en realidad está hablando de una semifinal de un Mundial. Eso ya tiene un enorme significado”.

Alexis Mac Allister y Lionel Messi serán adversarios de Inglaterra este miércoles; el sábado les tocará a los Pumas. Xiao Yijiu - XinHua

Este sábado, a las 16.10 y en la capital santiagueña, los ingleses volverán a tener puesta la camiseta de la Rosa y el foco estará exclusivamente en el rugby, casi de dos horas antes del encuentro por el tercer puesto del Mundial de fútbol. Tres días antes y por unas horas, Inglaterra cambiará la pelota ovoide por la esférica. Como millones de hinchas comunes, pero lejos de casa. En el mismísimo corazón de Buenos Aires, epicentro de las celebraciones futboleras argentinas, este grupo de rugbiers hará fuerza para que la historia le regale una final que lleva sesenta años persiguiendo.