Argentinos en Europa: otro lujo de Santiago Carreras, el penal de atrás de mitad de cancha de Albornoz y un show de tries

Hace dos semanas, una intercepción con el pie de Santiago Carreras se llevó todos los flashes, en un try que recorrió las redes sociales y se viralizó en el planeta del rugby. En esta oportunidad, el cordobés volvió a llamar la atención con otro gesto técnico inusual, producto de su calidad, al controlar la pelota con el pie y atacar la defensa rival en una nueva fecha de la Premiership inglesa.

Hace tiempo que Carreras deslumbra con su talento en Inglaterra. Primero lo hizo en Gloucester, y desde la temporada pasada en Bath, uno de los grandes protagonistas. El sábado, además, apoyó un try en la contundente derrota ante Northampton Saints, con un resultado fuera de lo común: el último campeón se impuso por 71-48 en un festival de tries con escaso rigor defensivo.

En la tercera fecha de la liga inglesa, hay dos clubes con argentinos que no levantan cabeza: Harlequins dio pelea hasta el final, pero cayó por 24-18 en su visita a Sale Sharks. Guido Petti ingresó 24 minutos como segunda línea, mientras que Rodrigo Isgró sólo entró 4 minutos y perdió terreno en el equipo titular. Ni Boris Wenger ni Pedro Delgado fueron elegidos en el plantel de 23. Por su parte, Newcastle Red Bulls cayó 34-28 ante Exeter Chiefs, con Simón Benítez Cruz como titular y con algunos minutos de Franco Molina en el segundo tiempo.

Luego de dos fechas fuera del plantel, Lucio Cinti fue titular en el triunfo de Saracens por 30-7 sobre Bristol Bears. Es una buena noticia para Felipe Contepomi; si bien sus últimos rendimientos en los Pumas estuvieron lejos del nivel que pretenden, es un jugador con una gran consideración en el staff y necesita recuperar la confianza. En Bristol descansó Pedro Rubiolo, mientras que Benjamín Grondona tuvo una buena labor defensiva y lideró la estadística de tackles, con 19.

El Top 14 francés empieza a tomar ritmo y el Toulouse sigue marcando el pulso del torneo. Sin brillar, el vigente tetracampeón superó por 45-34 a Bayonne y logró su quinta victoria consecutiva para mantenerse en los más alto de la tabla. Juan Cruz Mallía esta vez se desempeñó como fullback, el puesto que suele ocupar en los Pumas, y completó una correcta actuación atacando desde el fondo de la cancha y como segundo lanzador. Después de una larga recuperación de la lesión en la rodilla, continúa acumulando roce de cara a los tests de noviembre. Santiago Chocobares fue titular, al igual que Efraín Elías, uno de los grandes ganadores de este arranque de temporada europea. El forward jugó su cuarto partido, se ubicó nuevamente como ala y sigue afianzándose en el gigante europeo. En Bayonne jugaron Mateo Carreras, Lucas Paulos e Ignacio Calles.

La figura argentina del fin de semana fue Facundo Isa, imparable en el triunfo de Pau ante Castres por 35-26. Además de apoyar un try, fue el jugador con más ataques (18), más tackles superados (5) y más metros (82) de su equipo, que quedó como el único escolta del Toulouse. También se mostró muy activo en defensa, con 13 tackles. ¿Tendrá su regreso a los Pumas en noviembre? A los 33 años el santiagueño cayó en la consideración de Contepomi y sólo jugó dos tests en su ciclo, en la ventana de julio del 2025. Este año no fue convocado ni para los amistosos ante los Springboks y los Wallabies, con un plantel diezmado. Sin embargo, la lesión en el tobillo y el peroné de Joaquín Oviedo, que estará alejado de las canchas durante tres meses, le podría abrir un lugar, aunque correría de atrás con Joaquín Moro y Juan Martín Scelzo, dos jugadores que aprovecharon su oportunidad en agosto.

🔴🎯 TOMÁS ALBORNOZ: NERVIOS DE ACERO



ℹ️ El apertura tucumano se tuvo fe ciega para acertar un penal desde mitad de cancha, a instantes del final, y decretar el triunfo de Toulon, sobre Racing 92, por 29-15.



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Justo Piccardo apoyó un try en Montpellier, que cayó por 30-22 ante Stade Français. Muy desequilibrante en ataque, el centro se consolida en un club que también contó con Domingo Miotti, autor de cinco puntos. Otro que anotó un try fue Bautista Delguy, titular en la ajustada caída de Clermont por 23-22 ante Bordeaux Bègles. Tomás Albornoz volvió a ser decisivo en un nuevo triunfo de Toulon. Esta vez fue implacable a los palos con 19 puntos en el éxito por 29-15 ante Racing 92. El tucumano acertó dos conversiones y cinco penales, el último de atrás de çmitad de cancha para ponerle la frutilla una victoria necesaria para no perderle pisada a los de arriba.

En dos semanas, los Pumas realizarán una concentración en París previa a los cuatro compromisos de noviembre ante Irlanda, Italia, Francia y un rival a definir. Mientras reestructura su staff, Felipe Contepomi sigue observando detalladamente lo que sucede con los jugadores en Europa, antes de definir la lista, que esta vez tendrá a sus mejores hombres a disposición.