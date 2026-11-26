El luminoso horizonte que asomaba un mes atrás se fue oscureciendo y hoy los Pumas deben echar mano a recursos de emergencia para terminar el año de manera digna. El segmento final de este Nations Championship iniciático representaba la oportunidad de cerrar de manera positiva un año complejo, optimismo fundado en que Felipe Contepomi contaría al fin con el plantel completo casi en su totalidad, además de un staff de entrenadores de lujo con las adiciones de Mario Ledesma para el scrum y Shaun Edwards para la defensa. El correr de los partidos marcó el contraste. El rendimiento fue en declive. Los soldados se fueron cayendo. El “equipo ideal” que comenzó jugando en Dublín dista enormemente de la formación que saldrá a jugar en Twickenham.

Volver al punto de partida es ahora el mejor consuelo al que pueden aspirar los Pumas luego del retroceso notorio en esta ventana. El crecimiento experimentado en los primeros dos años del ciclo inexplicablemente se frenó. Incluso, desde la derrota en el primer partido de la temporada ante la propia Escocia, 47-38 en Córdoba, se produjo un marcado retroceso. El equipo perdió fluidez y peligrosidad en ataque, pero también el espíritu combativo y la disciplina. Recuperar estos intangibles, que por momentos aparecieron el último fin de semana en París, debe ser la premisa para que el partido en Twickenham sea el punto de partida rumbo al 2027 mundialista.

De la misma forma en que este nuevo formato impuesto por World Rugby, que complementa a las ventanas de julio y noviembre se tornó más atractivo al haber un título en juego, también amplificó el desgaste de los jugadores. Las naciones europeas se vieron forzadas a viajar kilómetros adicionales al jugar el primer segmento en distintos países (e incluso distintos continentes). El rigor competitivo aumentó y bajó la rotación, además de la semana adicional. Los Pumas no fueron el único equipo afectado por las lesiones. Todos perdieron a figuras de peso.

Para el duelo ante Escocia, el domingo a las 10.10, respecto del encuentro del sábado ante Francia (derrota 45-17) la Argentina resignó a baluartes como Santiago Chocobares, Mateo Carreras, Boris Wenger, Bautista Delguy (lesionados), Mayco Vivas (suspendido) y Pablo Matera (cuestiones personales). Ya habían quedado en el camino la semana previa al primer partido Santiago Carreras y Thomas Gallo, mientras que con el correr de la competencia se fueron bajando Juan Cruz Mallía, Marcos Kremer, Leonel Oviedo y Bautista Bernasconi.

Los capitanes del Fin de Semana de Finales, seis partidos en 55 horas que dirimirán en Twickenham qué hemisferio es superior Nations Championship - Getty Images Europe

Así las cosas, seguramente Joel Sclavi se correrá como pilar izquierdo (habitualmente es derecho), con Rodrigo Martínez (que había sido desafectado inicialmente y ahora regresó al plantel) como alternativa. El puesto de hooker recibió una buena noticia con la vuelta de Ignacio Ruiz, mientras que en la tercera línea reaparece la opción de Santiago Grondona. Matías Moroni, por segunda vez marginado en el año, por segunda vez es convocado por bajas entre los backs. También sobresale la convocatoria del juvenil apertura Juan Martín Montilla, sanjuanino de 19 años que milita en Clermont y estuvo en el partido de Argentina XV ante Inglaterra A en Bath, a principios de este mes.

En definitiva, una serie que se esperaba fuera una oportunidad de empezar a consolidar al equipo con norte en el Mundial de Australia 2027, después de dos años de mucho recambio y reconfiguración del plantel, termina siendo una situación de emergencia.

La realidad que atraviesan los Pumas no es ajena a las demás selecciones. Su rival, Escocia, llega tanto o más golpeado. El domingo, en el partido que servirá como preliminar de la gran final entre Sudáfrica y Francia, Greg Townsend no podrá contar con 11 jugadores que estaban activos al inicio de la ventana: Jamie Ritchie, Scott Cummings, Alex Craig, Matt Fagerson, Sione Tuipulotu, Elliot Millar Mills, Jack Dempsey, Fergus Burke, Pierre Schoeman y Ben White, mientras que Rory Darge está en duda.

Sione Tuipulotu y Julián Montoya, los capitanes de dos equipos que comenzaron el año con otras expectativas; el domingo jugarán por el 7° puesto del Nations Championship Nations Championship - Getty Images Europe

El mismo mal aqueja a los demás protagonistas. Los Springboks no contarán con Pieter-Steph du Toit ni Damian Willemse, mientras que Francia se quedó sin Romain Ntamack, Grégory Aldritt y Aaron Grandidier-Nkanang. Para la revancha ante Inglaterra una semana después de la dura caída en el mismo escenario, con la medalla de bronce en juego, los All Blacks perdieron a Will Jordan y Quinn Tupaea, mientras que el local sufrió la baja del wing Immanuel Feyi-Waboso. Mack Hansen y Dan Sheehan no estarán en Irlanda para enfrentar a Australia por el 5° puesto.

Finalmente, persiste la incógnita de cómo resistirá Twickenham el trajín de seis partidos las 56 horas que transcurrirán, aproximadamente, entre el duelo entre Fiji e Italia del viernes a las 10.10, por el 11° puesto, y la gran final del domingo a las 13.40.

Desde aquella derrota ante Escocia en Córdoba, los Pumas han mostrado una marcada involución. Se imaginaba otra trayectoria cuando empezó el año. Se esperaba otro destino cuando comenzó noviembre. Queda una oportunidad para volver al punto de partida y enderezar el rumbo.