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La selección argentina conforma el Grupo A junto a Australia, Sudáfrica y Estados Unidos y jugará los tres encuentros el sábado
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El Circuito Mundial de Seven 2026-2027 comenzará este fin de semana en Dubái, donde los Pumas 7s serán uno de los ocho seleccionados que competirán por el título de la primera etapa e intentarán sumar puntos importantes para la tabla de posiciones.
La selección albiceleste conforma el Grupo A junto a Australia, Sudáfrica y Estados Unidos, equipo que ascendió desde el SVNS 2, y afrontará los tres partidos el sábado 28 de noviembre. Siempre teniendo en cuenta el horario argentino, el primero será ante los africanos a las 4.52; el siguiente frente a los estadounidenses a las 7.33; y el último con los oceánicos a las 12.16.
¡Primera de la temporada! 💪— Los Pumas 7s (@lospumas7arg) November 25, 2026
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- En la zona B jugarán Nueva Zelanda, España, Fiji e Irlanda.
Fixture de los Pumas 7s en el Seven de Dubái
Grupo A
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- Vs. Sudáfrica - Sábado 28 de noviembre a las 4.52.
- Vs. Estados Unidos - Sábado 28 de noviembre a las 7.33.
- Vs. Australia - Sábado 28 de noviembre a las 12.16.
¡A poner esas alarmas! ⏰— Los Pumas 7s (@lospumas7arg) November 24, 2026
➡ Los partidos están en hora argentina. pic.twitter.com/XDEgMm8ZiW
En caso de lograr el primer o segundo puesto, los Pumas 7s competirán por el título. Si son terceros o cuartos, jugará por el quinto lugar. En ambos casos serán cruces eliminatorios.
- Todos los partidos se transmitirán en vivo por televisión a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
El head coach Santiago Gómez Cora convocó a 14 jugadores para las etapas de Dubái y Ciudad del Cabo, que será la segunda: Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Francisco Calello, Sebastián Dubuc, Luciano González, Matteo Graziano, Luca Juliano, Santiago Mare, Marcos Moneta, Joaquín Pellandini, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.
En la primera etapa, el SVNS Series, se disputarán seis torneos en los que los equipos sumarán puntos para la tabla de posiciones: Dubái, Ciudad del Cabo, Singapur, Perth, Vancouver y Nueva York Al cabo del fixture, se incorporarán los cuatro mejores de la segunda división para el SVNS World Championship, que constará de tres certámenes más en Hong Kong, Valladolid y Hong Kong- y definirá al campeón.
Calendario del Circuito Mundial de Seven 2026-2027
SVNS Series
- 28 y 29 de noviembre de 2026 - Seven de Dubái
- 5 y 6 de diciembre de 2026 - Seven de Ciudad del Cabo
- 30 y 31 de enero de 2027 - Seven de Singapur
- 6 y 7 de febrero de 2027 - Seven de Perth
- 6 y 7 de marzo de 2027 - Seven de Vancouver
- 13 y 14 de marzo de 2027 - Seven de Nueva York
SVNS World Championship
- 9 al 11 de abril de 2027 - Seven de Hong Kong
- 21 al 23 de mayo de 2027 - Seven de Valladolid
- 28 al 30 de mayo de 2027 - Seven de Bordeaux
El aliciente para el torneo es que los cuatro primeros de la tabla de posiciones del SVNS World Championship se clasificarán a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, donde por ahora el único confirmado es Estados Unidos como anfitrión. Otras seis plazas se repartirán en clasificatorios regionales y el último boleto se dirimirá en un repechaje internacional.
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