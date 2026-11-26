El Circuito Mundial de Seven 2026-2027 comenzará este fin de semana en Dubái, donde los Pumas 7s serán uno de los ocho seleccionados que competirán por el título de la primera etapa e intentarán sumar puntos importantes para la tabla de posiciones.

La selección albiceleste conforma el Grupo A junto a Australia, Sudáfrica y Estados Unidos, equipo que ascendió desde el SVNS 2, y afrontará los tres partidos el sábado 28 de noviembre. Siempre teniendo en cuenta el horario argentino, el primero será ante los africanos a las 4.52; el siguiente frente a los estadounidenses a las 7.33; y el último con los oceánicos a las 12.16.

En la zona B jugarán Nueva Zelanda, España, Fiji e Irlanda.

Fixture de los Pumas 7s en el Seven de Dubái

Grupo A

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Vs. Sudáfrica - Sábado 28 de noviembre a las 4.52.

Vs. Estados Unidos - Sábado 28 de noviembre a las 7.33.

Vs. Australia - Sábado 28 de noviembre a las 12.16.

¡A poner esas alarmas! ⏰



➡ Los partidos están en hora argentina. pic.twitter.com/XDEgMm8ZiW — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) November 24, 2026

En caso de lograr el primer o segundo puesto, los Pumas 7s competirán por el título. Si son terceros o cuartos, jugará por el quinto lugar. En ambos casos serán cruces eliminatorios.

Todos los partidos se transmitirán en vivo por televisión a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

El head coach Santiago Gómez Cora convocó a 14 jugadores para las etapas de Dubái y Ciudad del Cabo, que será la segunda: Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Francisco Calello, Sebastián Dubuc, Luciano González, Matteo Graziano, Luca Juliano, Santiago Mare, Marcos Moneta, Joaquín Pellandini, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.

El plantel de Los Pumas 7s para la primera etapa del Circuito Mundial en Dubái

En la primera etapa, el SVNS Series, se disputarán seis torneos en los que los equipos sumarán puntos para la tabla de posiciones: Dubái, Ciudad del Cabo, Singapur, Perth, Vancouver y Nueva York Al cabo del fixture, se incorporarán los cuatro mejores de la segunda división para el SVNS World Championship, que constará de tres certámenes más en Hong Kong, Valladolid y Hong Kong- y definirá al campeón.

Calendario del Circuito Mundial de Seven 2026-2027

SVNS Series

28 y 29 de noviembre de 2026 - Seven de Dubái

5 y 6 de diciembre de 2026 - Seven de Ciudad del Cabo

30 y 31 de enero de 2027 - Seven de Singapur

6 y 7 de febrero de 2027 - Seven de Perth

6 y 7 de marzo de 2027 - Seven de Vancouver

13 y 14 de marzo de 2027 - Seven de Nueva York

SVNS World Championship

9 al 11 de abril de 2027 - Seven de Hong Kong

21 al 23 de mayo de 2027 - Seven de Valladolid

28 al 30 de mayo de 2027 - Seven de Bordeaux

Los Pumas 7s anhelan una gran temporada en el Circuito Mundial de Seven Prensa UAR

El aliciente para el torneo es que los cuatro primeros de la tabla de posiciones del SVNS World Championship se clasificarán a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, donde por ahora el único confirmado es Estados Unidos como anfitrión. Otras seis plazas se repartirán en clasificatorios regionales y el último boleto se dirimirá en un repechaje internacional.