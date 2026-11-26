La primera edición del Nations Championship se cerrará este fin de semana con el Finals Weekend en el estadio de Twickenham de Londres, donde los 12 seleccionados, entre ellos los Pumas, jugarán para definir su posición final de acuerdo a la ubicación que obtuvieron en la primera etapa.

La selección argentina se ubicó cuarta en la tabla de posiciones del Hemisferio Sur con dos victorias y cuatro derrotas y competirá por el séptimo puesto frente a Escocia, que ocupó la misma posición en el Norte con cuatro y dos, respectivamente.

El encuentro está programado para el domingo 29 de noviembre a las 10.10 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Así quedaron las tablas de posiciones de los dos hemiferios, Norte y Sur

De cara al compromiso venidero, el equipo dirigido por Felipe Contepomi sufrió modificaciones en su plantel. Fueron desafectados los lesionados Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Bautista Delguy y Boris Wenger; Mayco Vivas por suspensión; y Pablo Matera por cuestiones personales. En contrapartida, se incorporaron Santiago Grondona, Juan Segundo Martín Montilla, Rodrigo Martínez, Matías Moroni, Santiago Pernas e Ignacio Ruiz.

Argentinos y escoceses ya se enfrentaron en este torneo y fue en la primera fecha, en Córdoba, con victoria para los europeos 47 a 38.

En la primera etapa cada equipo disputó seis partidos, todos contra rivales del hemisferio opuesto. Tres fueron de local y otros tres, de visitante. De acuerdo a cómo se ubicaron en las tablas del Norte y Sur, es que competirán para definir en qué posición se ubican. Los líderes de cada una fueron Francia y Sudáfrica y dirimirán el título en el partido más importante.

Además, Inglaterra y Nueva Zelanda terminaron como escoltas y se enfrentarán por el tercer puesto; por el quinto jugarán Irlanda vs. Australia; por el noveno Gales vs. Japón; y por el undécimo Italia vs. Fiji.

Felipe Contepomi es el head coach de los Pumas, que anhelan terminar séptimos en el Nations Championship Fotos: Juan Gasparini / Gaspafotos / Los Pumas

Cronograma del Finals Weekend del Nations Championship

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 27 de noviembre

13.40: Fiji vs. Italia - Partido por el 11° puesto.

17.10: Irlanda vs. Australia - Partido por el 5° puesto.

Sábado 28 de noviembre

10.10: Gales vs. Japón - Partido por el 9° puesto.

13.40: Inglaterra vs. Nueva Zelanda - Partido por el 3° puesto.

Domingo 29 de noviembre

10.10: Escocia vs. Argentina - Partido por el 7° puesto.

13.40: Sudáfrica vs. Francia - Final.

Otro título que estará en juego en el Finals Weekend es el del Desafío Hemisférico, es decir una distinción para el Hemisferio que sume más puntos. Habrá siete puntos en juego, dos por la final y uno por cada uno del resto de los cinco encuentros. Es así que tanto el Norte como el Sur necesitan obtener cuatro unidades para quedarse con ese galardón.