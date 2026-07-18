Así está la tabla de posiciones del Nations Championship 2026, con los Pumas, tras la fecha 3

Este sábado se disputó la fecha 3 del Nations Championship 2026 y las tablas de posiciones tienen nuevos punteros. En el Hemisferio Norte, Francia se mantiene como único líder con 12 puntos, mientras que en el Hemisferio Sur comparten la cima Sudáfrica y Nueva Zelanda, con 15 unidades cada uno. Los Pumas, por su parte, perdieron ante Inglaterra por 31 a 24 en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y quedaron cuartos entre los sureños, únicamente por delante de Japón y Fiji.

En esta jornada, Nueva Zelanda le ganó a Irlanda por 40 a 21, Francia derrotó a Japón por 42 a 15 y Australia venció a Italia por 57 a 10. En el resto de los compromisos, Escocia superó a Fiji por 33 a 17 y Sudáfrica vapuleó a Gales por 43 a 0. La cuarta fecha se llevará a cabo entre el 6 y el 8 de noviembre con los siguientes partidos: Irlanda vs. Argentina, Francia vs. Fiji, Gales vs. Japón, Italia vs. Sudáfrica, Escocia vs. Nueva Zelanda e Inglaterra vs. Australia.

Sudáfrica vapuleó a Gales como local y se mantiene como líder de la tabla de posiciones del Hemisferio Sur Themba Hadebe - AP

Fixture, resultados y tabla de posiciones de los Pumas en el Nations Championship

Los Pumas 38-47 Escocia.

Los Pumas 35-21 Gales.

Los Pumas 24-31 Inglaterra.

Irlanda vs. Los Pumas – Viernes 6 de noviembre a las 17:10 en Dublín.

– Viernes 6 de noviembre a las 17:10 en Dublín. Italia vs. Los Pumas – Sábado 14 de noviembre a las 8:40 en Génova.

– Sábado 14 de noviembre a las 8:40 en Génova. Francia vs. Los Pumas – Sábado 21 de noviembre a las 17:10 en París.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

El Nations Championship fue creado por las uniones del Seis Naciones y Sanzaar, por sus siglas en inglés (South African, New Zealand, Australia y Argentina Rugby) y se celebra cada dos años, en los pares, para no interferir con el Mundial ni con la gira de los British and Irish Lions. La Argentina es una de las representantes del Hemisferio Sur junto a Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Del Norte, en tanto, están Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia. Fiji y Japón participan como invitados.

Los Pumas, con una camiseta en homenaje a los campeones de fútbol en el Mundial México 1986 Gustavo Garello - AP

Cada equipo disputa seis partidos en la primera etapa, todos contra rivales del Hemisferio opuesto. Tres son de local y otros tres, de visitante. Al concluir la instancia, los líderes de cada región jugarán por el título en un “evento sin precedentes en el rugby internacional”, tal fue anunciado por la Unión Argentina de Rugby (UAR), en el estadio de Twickenham en Londres con tres días consecutivos de dos partidos diarios.