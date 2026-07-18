Top 14 de URBA: Newman le ganó un partidazo a SIC como visitante y CASI goleó a La Plata

Por la 16ª fecha del Top 14 de la URBA, el líder Newman derrotó como visitante a SIC por 26-25 en el partido más trascendente de la jornada, con suspenso hasta el final. En un emocionante duelo en el que se alternaron al frente del marcador, el puntero del torneo, que lleva 13 éxitos en fila, hizo una buena diferencia en la segunda etapa y resistió la reacción del local, que retrocedió dos lugares en las posiciones por la caída.

Por su parte, tras despojar a Hindú del segundo lugar en la tabla al derrotarlo como visitante una semana atrás, CASI prolongó su cosecha de triunfos al volver a casa con un primer tiempo demoledor y un sólido cierre de partido: goleó a La Plata por 45-15 y se afirma como único escolta. En tanto, Hindú se recuperó con la victoria en su visita a CUBA por 26-18 y, también fuera de casa, Alumni doblegó por 43-36 a Belgrano, para dejar ambos quinto a SIC en las posiciones.

Newman se muestra sólido en la cima del Top 14 de la URBA; este sábado batió al SIC como visitante Rodrigo Néspolo

El duelo entre SIC y Newman se resolvió en pequeños detalles. El local supo manejar la pelota durante gran parte del juego en el primer tiempo y parecía que se iba al descanso arriba por 14-13. Sin embargo, con un penal sobre el cierre de esa etapa el Bordó comenzó a prevalecer y aprovechó cuando recibieron una amarilla Bautista Viero (fue el momento en el que apoyó Santiago Marolda) y, más tarde, Santos Fernández De Oliveira. Con espacios, llegó a ponerse 26-17 antes del cierre con suspenso: Andrea Panzarini marcó un try que no pudo convertir Agustín Sascaro como para darle el triunfo a los de San Isidro.

Los resultados de la 16ª fecha

Atlético del Rosario 28 vs. Los Matreros 38

vs. Los Matreros SIC 25 vs. Newman 26

vs. Newman Belgrano 36 vs. Alumni 43

vs. Alumni Buenos Aires Cricket & Rugby 31 (B) vs. Champagnat 16

vs. Champagnat CUBA 18 vs. Hindú 26

vs. Hindú CASI 45 (B) vs. La Plata 15

vs. La Plata Los Tilos 21 vs. Regatas Bella Vista 17

Belgrano y Alumni ofrecieron un partido apasionante por el Top 14 de la URBA Santiago Filipuzzi

Las posiciones

Newman , con 66 puntos

, con CASI , con 56

, con Hindú , con 53

, con Alumni , con 51

, con SIC , con 51

, con Regatas Bella Vista , con 44

, con Los Tilos , con 38

, con Belgrano , con 36

, con CUBA , con 31

, con Atlético del Rosario , con 28

, con Los Matreros , con 27

, con La Plata , con 24

, con Buenos Aires C&RC , con 19

, con Champagnat, con 14

En un partido con un final con suspenso, Newman derrotó a SIC como visitante Rodrigo Néspolo

La 17ª jornada (sábado 1/8)