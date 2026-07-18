Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Top 14 de URBA: Newman le ganó un partidazo a SIC como visitante y CASI goleó a La Plata
En la fecha 16, el líder resistió en el final y llegó a los 13 triunfos seguidos; todos los resultados de la jornada
- 3 minutos de lectura'
Por la 16ª fecha del Top 14 de la URBA, el líder Newman derrotó como visitante a SIC por 26-25 en el partido más trascendente de la jornada, con suspenso hasta el final. En un emocionante duelo en el que se alternaron al frente del marcador, el puntero del torneo, que lleva 13 éxitos en fila, hizo una buena diferencia en la segunda etapa y resistió la reacción del local, que retrocedió dos lugares en las posiciones por la caída.
Por su parte, tras despojar a Hindú del segundo lugar en la tabla al derrotarlo como visitante una semana atrás, CASI prolongó su cosecha de triunfos al volver a casa con un primer tiempo demoledor y un sólido cierre de partido: goleó a La Plata por 45-15 y se afirma como único escolta. En tanto, Hindú se recuperó con la victoria en su visita a CUBA por 26-18 y, también fuera de casa, Alumni doblegó por 43-36 a Belgrano, para dejar ambos quinto a SIC en las posiciones.
El duelo entre SIC y Newman se resolvió en pequeños detalles. El local supo manejar la pelota durante gran parte del juego en el primer tiempo y parecía que se iba al descanso arriba por 14-13. Sin embargo, con un penal sobre el cierre de esa etapa el Bordó comenzó a prevalecer y aprovechó cuando recibieron una amarilla Bautista Viero (fue el momento en el que apoyó Santiago Marolda) y, más tarde, Santos Fernández De Oliveira. Con espacios, llegó a ponerse 26-17 antes del cierre con suspenso: Andrea Panzarini marcó un try que no pudo convertir Agustín Sascaro como para darle el triunfo a los de San Isidro.
Los resultados de la 16ª fecha
- Atlético del Rosario 28 vs. Los Matreros 38
- SIC 25 vs. Newman 26
- Belgrano 36 vs. Alumni 43
- Buenos Aires Cricket & Rugby 31 (B) vs. Champagnat 16
- CUBA 18 vs. Hindú 26
- CASI 45 (B) vs. La Plata 15
- Los Tilos 21 vs. Regatas Bella Vista 17
Las posiciones
- Newman, con 66 puntos
- CASI, con 56
- Hindú, con 53
- Alumni, con 51
- SIC, con 51
- Regatas Bella Vista, con 44
- Los Tilos, con 38
- Belgrano, con 36
- CUBA, con 31
- Atlético del Rosario, con 28
- Los Matreros, con 27
- La Plata, con 24
- Buenos Aires C&RC, con 19
- Champagnat, con 14
La 17ª jornada (sábado 1/8)
- Los Matreros vs. Newman
- Alumni vs. SIC
- Champagnat vs. Belgrano
- Hindú vs. Buenos Aires Cricket & Rugby
- La Plata vs. CUBA
- Regatas Bella Vista vs. CASI
- Atlético del Rosario vs. Los Tilos
- 1
Fuegos artificiales hasta las 4 y un cambio de hotel: así vivió la semifinal la selección inglesa de rugby en Buenos Aires
- 2
Pumas confirmados: el regreso de un histórico y una nueva estrategia para enfrentar a Inglaterra
- 3
Los Pumas vs. Inglaterra, por el Nations Championship, en Santiago del Estero
- 4
Cuándo juegan los Pumas vs. Inglaterra, por el Nations Championship 2026