Cuándo juegan los Pumas vs. Inglaterra, por el Nations Championship 2026

Los Pumas disputarán su último partido del año como local en la Argentina este sábado frente a Inglaterra y será en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero por la tercera fecha del Nations Championship, el nuevo torneo internacional que reúne a las 12 selecciones más importantes del planeta.

El partido correspondiente iniciará a las 16.10 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Plan Premium.

Marcos Kremer volverá a ser titular en los Pumas frente a Inglaterra Marcelo Aguilar - LA NACION

La previa de los Pumas vs. Inglaterra

La selección argentina marcha tercera en la tabla de posiciones del Hemisferio Sur con seis puntos producto de un triunfo y una caída, por detrás de Sudáfrica y Nueva Zelanda. En su debut, perdió con Córdoba con Escocia 47 a 38 y una semana después, el sábado pasado, doblegó a Gales 35 a 21 en San Juan.

De cara el compromiso venidero, el head coach Felipe Contepomi hará dos modificaciones en la alineación inicial con respecto a la que comenzó ante los galeses: Mayco Vivas por Boris Wenger y Matías Moroni por Lucio Cinti. Es así que comenzarán Vivas, el capitán Julián Montoya, Tomás Rapetti, Guido Petti, Matías Alemanno, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Justo Piccardo, Moroni, Bautista Delguy y Santiago Carreras. Esperarán en el banco de suplentes Ignacio Ruiz, Wenger, Pedro Delgado, Efraín Elías, Pablo Matera, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz y Cinti.

Juegan 23, alienta un país. 🇦🇷



¡Todos juntos el sábado! 🏉



🏉 Nations Championship

🆚 Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

📅 18 de julio

⏰ 16:00 h

🏟️ Estadio Único Madre de Ciudades

🎟️ Conseguí tu entrada exclusivamente por Ticketek pic.twitter.com/ycXawx3CVl — Los Pumas (@lospumas) July 16, 2026

La Rosa, por su parte, también perdió en su debut vs. Sudáfrica 45 a 21 y, luego, le ganó a Fiji 73 a 8. El equipo que concentró en la Ciudad de Buenos Aires y se alojó a metros de Obelisco, donde vivió en carne propia los festejos de los hinchas argentinos por el triunfo de la selección de fútbol sobre su par inglés.

Al igual que los Pumas, Inglaterra también anunció su formación inicial con Ellis Genge, el capitán Jamie George, Joe Heyes, Alex Coles, George Martin, Ollie Chessum, Guy Pepper, Ben Earl, Jack van Poortvliet, Fin Smith, Immanuel Feyi-Waboso, Seb Atkinson, Henry Slade, Tommy Freeman y Marcus Smith. Serán relevos Luke Cowan-Dickie, Emmanuel Iyogun, Asher Opoku-Fordjour, Tom Curry, Henry Pollock, Ben Spencer, Benhard Janse van Rensburg y Noah Caluori.

Fin Smith será titular en Inglaterra para enfrentar a los Pumas en Santiago del Estero THOMAS SAMSON - AFP

Ambos equipos se enfrentaron por última vez en noviembre pasado en Twickenham, donde prevaleció el equipo inglés 27 a 23 en un juego vibrante. El historial tiene 31 partidos con apenas cinco victorias albicelestes, 24 de la Rosa y dos empates.

Específicamente en Santiago del Estero, los Pumas jugaron dos veces y ganaron: en 2022 superaron a Escocia 34 a 31 y en 2024 a Sudáfrica 29 a 28.

Fixture, resultados y tabla de posiciones de los Pumas en el Nations Championship

Los Pumas 38-47 Escocia.

Los Pumas 35-21 Gales.

Los Pumas vs. Inglaterra – Sábado 18 de julio a las 16 en Santiago del Estero.

– Sábado 18 de julio a las 16 en Santiago del Estero. Irlanda vs. Los Pumas – Viernes 6 de noviembre a las 17:10 en Dublín.

– Viernes 6 de noviembre a las 17:10 en Dublín. Italia vs. Los Pumas – Sábado 14 de noviembre a las 8:40 en Génova.

– Sábado 14 de noviembre a las 8:40 en Génova. Francia vs. Los Pumas – Sábado 21 de noviembre a las 17:10 en París.