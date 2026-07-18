Los Pumas vs. Inglaterra, por el Nations Championship, en Santiago del Estero

SANTIAGO DEL ESTERO.– La provincia no está alborotada y movilizada por los Pumas. Aún quedan entradas por vender. Pero la organización calcula que se cubrirá al menos un 80% del Estadio Único Madre de Ciudades. Las calles del centro están teñidas de celeste y blanco: en cada bar y cada negocio hay banderas relucientes y afiches de Lionel Messi, con la expectativa puesta en la final del Mundial de fútbol que el domingo sostendrán las selecciones de Argentina y España. El Argentina vs. Inglaterra de este sábado a las 16.10 (transmitirán ESPN 2 y Disney+) se asoma como un buen aperitivo, con la rivalidad candente.

Santiago del Estero es una sede que les sienta bien a los Pumas. La última imagen es ese estadio fue la pesca de Gonzalo García que valió un triunfo ante los Springboks, en 2024. Dos años antes, en su primera visita al Madre de Ciudades, un try de Emiliano Boffelli en la última pelota le dio la victoria a los Pumas en la serie contra Escocia. Un escenario de dos grandes batallas, pero la que se avecina será distinta: buscarán ahuyentar viejos fantasmas ante el rival que más los complica, en medio de la efervescencia del clima mundialista. “Más allá de todo el barullo que hubo esta semana, Inglaterra es Inglaterra: es una potencia del rugby y son los partidos por los que uno quiere jugar y ponerse esta camiseta. No hay mucho más condimento”, destacó Justo Piccardo, que se mantendrá como titular en el centro de la cancha.

Los centros Lucio Cinti y Justo Piccardo, en el estadio Madre de Ciudades; el primero quedó entre los suplentes, y el segundo volverá a ser titular. Juan Gasparini / Gaspafotos / Pr - www.gaspafotos.com

“Es una semana especial por lo que es Inglaterra y lo que pasa por el Mundial de fútbol. Es una semana linda, pero no deja de ser un partido de rugby”, deslizó Joaquín Moro, uno de los que reaparecerá en el banco. De gran temporada en Leicester Tigers, se medirá ante varios de sus compañeros: Joe Heyes, George Martin, Ollie Chessum y Jack Van Poortvliet serán titulares.

Piccardo, como el resto del plantel de los Pumas, intenta aislarse del contexto extra rugbístico. Vivió a flor de piel junto al grupo el triunfo de Argentina ante Inglaterra, pero ya bajó a tierra y se centra en el trabajo adentro de la cancha. “A mí me gusta el fútbol, pero no pongo el fútbol en lo que sería el rugby. Miro todas las reacciones de los partidos de Argentina, los videos, pero esto es otra cosa. Por mí que la gente hable, nosotros estamos concentrados acá. Cada uno maneja el barullo como puede”, apuntó quien fue una de las figuras ante Gales. “Va a ser una guerra física, con mucho contacto, formaciones fijas, muy estratégico. Me imagino un lindo partido para ver de afuera, con mucha intensidad”, añadió.

Inglaterra se ha convertido en la bestia negra de estos Pumas. Argentina sólo ganó uno de los últimos 16 enfrentamientos y fue por un punto: 30-29 en el 2022, en Twickenham, con una actuación sobresaliente de Emiliano Boffelli. Una selección que ha navegado en la irregularidad en los últimos años, pero su estilo es el que más incómoda al de los Pumas: suele imponer un ritmo lento y corta los circuitos ofensivos con una defensa alta. Además, propone ganar la batalla territorial con el juego aéreo, una faceta en la que los Pumas aún no muestran solidez. “El ADN de Inglaterra es el juego de formaciones fijas, son muy pragmáticos. Van a venir por el juego aéreo y por el contacto. Para contrarrestarlo hay que estar 100% enfocados: cada maul y cada scrum va a ser muy importante”, detalló Moro, mientras que Piccardo fue por la misma línea. “Es muy difícil contrarrestarlo. Pero en noviembre íbamos perdiendo 17-0 y nos mantuvimos en partido en esa disciplina estratégica de seguir con ese juego pragmático. Sabemos que en algún momento se van a equivocar. Ahí está en mostrar nuestro pragmatismo, marcar puntos y hacerles pagar esos errores. Inglaterra es un equipo cuando gana el contacto y otro cuando lo pierde. Lo mismo para nosotros, el rugby en sí es así”, explicó.

Los Pumas esperan confiados el partido ante Inglaterra de este sábado en Santiago del Estero; vienen de caer frente a Escocia en Córdoba y superar a Gales en San Juan. Juan Gasparini / Gaspafotos / Pr - www.gaspafotos.com

Los Pumas contarán con el ingreso de Matías Moroni, el mejor 13 a nivel defensivo, que conoce bien el rugby inglés y aporta experiencia y voz de mando. Mayco Vivas regresará al equipo titular y tendrá un duro desafío en el scrum ante Joe Heyes. La inclusión de seis forwards al banco prevé un choque titánico de forwards. Allí estará Efraín Elías, uno de los jóvenes que busca asentarse, y Pablo Matera, el jugador con más presencias en la historia de los Pumas.

Steve Borthwick necesita un triunfo para afianzar su ciclo en Inglaterra. Luego de cinco derrotas consecutivas goleó a Fiji, pero sigue bajo la mira a poco más de un año del Mundial. En esta oportunidad no optó por George Ford, el verdugo de los Pumas en las últimas temporadas: el prolijo y pensante Fin Smith seguirá con la 10, mientras que Marcus Smith estará como fullback. Un arma de doble filo; el jugador de Harlequins es talentoso y explosivo para atacar, pero no es seguro en el juego aéreo ni en defensa. En el banco estará Tom Curry, en el primer duelo ante Argentina luego de la infortuna lesión a Juan Cruz Mallía, que desencadenó en altercados con los jugadores argentinos y con Felipe Contepomi. También estará Noah Caluori, un talento generacional. Con largas piernas y una capacidad de salto maravillosa, el wing de 19 años emerge como una de las figuras del rugby inglés.

Marcos Kremer en primer plano; el entrerriano sigue en la formación inicial de la selección argentina de rugby. Juan Gasparini / Gaspafotos / Pr - www.gaspafotos.com

En un captains run distendido, Pablo Matera encabezó la arenga final, antes del clásico “1, 2, 3, Pumas”, que resonó e hizo eco en el estadio. También descontracturado, en Inglaterra le hicieron un pasillo para ingresar a Emmanuel Iyogun, pilar de Northampton Saints, que hará su debut internacional. Henry Pollock, su compañero de equipo, que calentó la previa con gestos provocativos a hinchas argentinos cuando el colectivo inglés volvía al entrenamiento en Buenos Aires, esbozó su característica risa burlona durante la entrada en calor y hasta le pidió perdón (en español) a un camarógrafo luego de patear una pelota dirigida a la zona de periodistas.

La rivalidad Argentina-Inglaterra vuelve a poner a los Pumas en el mapa. Tienen una buena chance de aprovecharla.

Las formaciones de los Pumas e Inglaterra