Este sábado se llevó a cabo la segunda jornada del Mundial de rugby 2023 con cuatro partidos, entre ellos la dura derrota de los Pumas ante Inglaterra por 27-10 por la primera fecha del grupo D. El certamen comenzó el viernes con el triunfo del anfitrión sobre Nueva Zelanda por 27-13, por lo que hasta ahora se disputaron cinco de los 40 partidos programados de la primera etapa y hubo movimientos en las tablas de posiciones.

Los galos son escoltas de Italia en la zona A porque sumaron cuatro puntos y los italianos, cinco con su apabullante triunfo frente a Namibia por 52-8. Allí, Uruguay todavía no debutó mientras que los All Blacks y Namibia no tienen unidades. En la B, Irlanda se estrenó con una contundente alegría sobre Rumania en Bourdeaux por 52-8 con una docena de tries y lidera con cinco unidades gracias a que obtuvo bonus. Sudáfrica, Escocia y Tonga todavía no saltaron a escena.

Australia es el puntero del grupo C con cinco tantos gracias a que superó a Georgia en el Stade de France por 35-15 con bonus. El resto de los seleccionados todavía no jugaron y son Gales, Fiji y Portugal. Por último, en el D, La Rosa domina con cuatro puntos y la Argentina está última sin ninguno. Japón, Chile y Samoa todavía no se presentaron.

Así continúa el Mundial de rugby

Este domingo, en la tercera jornada, se disputarán otros tres partidos de la primera etapa del Mundial de rugby Francia 2023 en Toulouse, Marsella y Bordeaux.

8: Japón vs. Chile (en Toulouse).

12.45: Sudáfrica vs. Escocia (en Marsella).

16: Gales vs. Fiji (en Bordeaux).

Los Pumas debutaron con derrota ante Inglaterra y están últimos en el grupo D del Mundial CLEMENT MAHOUDEAU - AFP

En total se desarrollarán hasta el 28 de octubre, día en el que concluirá el Mundial, 48 partidos, de los cuales 40 corresponden a la etapa de grupos en la que los equipos se dividieron de a cinco en cuatro zonas. Los dos líderes de cada una avanzan a los cuartos de final. Luego habrá semifinales y, por último, el duelo por el tercer puesto y la definición. Los encuentros se disputarán en estadios de nueve ciudades con la particularidad de que París no será anfitrión de ninguno, aunque el recinto de Saint-Denis, ubicado en las afueras de la capital francesa, es el principal, albergando los duelos más relevantes y los de las instancias decisivas.

Por audiencia global, asistencia a los estadios, flujo turístico y los millones de dólares que circulan alrededor, el Mundial de Rugby es la tercera competencia deportiva más grande del planeta, solo por detrás del Mundial de fútbol y los Juegos Olímpicos.