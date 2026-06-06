Así quedó el cuadro de semifinales del Súper Rugby Américas 2026

Este fin de semana se definieron los semifinalistas del Súper Rugby Américas (SRA) 2026, el torneo de franquicias de rugby de primer nivel de América. Los cruces serán así: Dogos XV vs. Tarucas y Pampas vs. Capibaras XV. El campeón de la última edición y máximo ganador de la historia del certamen con tres títulos, Peñarol, quedó eliminado en la primera ronda al finalizar en el sexto lugar de la tabla de posiciones.

Dogos fue el mejor de la instancia inicial del torneo. Con su victoria por 48 a 20 en la última fecha ante Yacaré XV, llegó a los 60 puntos y le sacó siete de ventaja a su perseguidor más cercano, Pampas. El equipo dirigido por Juan Manuel Leguizamón, en tanto, terminó con 53 unidades gracias al contundente triunfo ante Peñarol, por 47 a 14, en la jornada decisiva.

Pampas vapuleó a Peñarol y se metió en las semifinales del Súper Rugby Américas 2026 Prensa UAR

El tercer puesto fue para Capibaras, la nueva franquicia argentina que se sumó al SRA en este 2026 y que representa al Litoral. Cosechó 44 puntos a pesar de cerrar la primera etapa con una derrota por 42 a 15 con Tarucas, equipo tucumano que culminó en el cuarto lugar con un total de 43 unidades.

Cronograma de semifinales

Dogos XV vs. Tarucas - Viernes 12 de junio a las 19 en el Córdoba Athletic Club.

- Viernes 12 de junio a las 19 en el Córdoba Athletic Club. Pampas vs. Capibaras XV - Viernes 12 de junio a las 21 en La Catedral del Club Atlético de San Isidro (CASI).

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Ocho franquicias disputaron la primera ronda del Súper Rugby Américas 2026. En la primera etapa se enfrentaron todas contra todas a dos rondas y los cuatro mejores de la tabla de posiciones se clasificaron a las semifinales. La definición está prevista para el 19 de junio. Todos los partidos se transmiten en vivo por la plataforma digital Disney+, mientras que ESPN emite los partidos más importantes a través de alguna de sus señales.

Tabla de campeones del Super Rugby Américas

El campeonato de rugby profesional de franquicias de América comenzó en 2020, aunque el torneo se canceló en medio de la temporada por la pandemia del Covid-19. El primer campeón se coronó en 2021 y fue Jaguares XV, en lo que, hasta 2024, cuando ganó Dogos XV, era la única celebración argentina del certamen. Luego, llegaron dos triunfos consecutivos de Peñarol de Uruguay, la primera en 2022 en la Súper Liga Americana y, la segunda, en 2023, ya bajo el nombre de Súper Rugby Américas. En 2025, en tanto, volvió a ganar Peñarol.

Peñarol ganó el Súper Rugby Américas por tercera vez en 2025; este año no pasó a semifinales SRA / Gaspafotos