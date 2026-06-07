Así quedó la tabla de posiciones de la etapa final del Circuito Mundial de Seven 2025-2025, con los Pumas 7s

Los Pumas 7s se ubicaron novenos en la última etapa del SVNS World Championship del Circuito Mundial de Seven 2025-2026 que se desarrolló este fin de semana en Bourdeaux, Francia, y culminaron quintos en la general que lideró Sudáfrica y obtuvo el ansiado título.

La selección argentina llegó al certamen definitorio como escolta de los africanos, con grandes chances de ser campeón. En el Grupo C le ganó en su debut a Alemania 35 a 19, pero luego perdió ante Francia 22 a 14 y Nueva Zelanda 24 a 21 y no pudo avanzar a los cuartos de final, por lo que pasó a competir por el noveno lugar y quedó automáticamente afuera de la pelea por el título.

En la continuidad del torneo el conjunto albiceleste se impuso a Uruguay 26 a 17 y a los germanos nuevamente 47 a 19 y se quedaron con el máximo puesto al que podían aspirar tras la primera etapa. Así, obtuvieron apenas cuatro puntos y ello lo aprovecharon Nueva Zelanda, Australia y España, los tres seleccionados que lo superaron en la general.

Los sudafricanos, en tanto, se coronaron con 52 unidades y tras terminar en el cuarto puesto en Bourdeaux, donde el primer puesto fue para los franceses tras derrotar en la definición a los neozelandeces 14 a 5. Tercero culminaron los españoles que, justamente, le ganaron a Sudáfrica el último duelo 40 a 14.

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South Africa are HSBC SVNS World Championship winners#HSBCSVNS pic.twitter.com/VW4IPlF3mP — HSBC SVNS (@SVNSSeries) June 7, 2026

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora lo conformaron Santiago Álvarez (capitán), Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Sebastián Dubuc, Mateo Fossati, Luciano González, Matteo Graziano, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Gregorio Pérez Pardo, Timoteo Silva, Santiago Vera Feld y Santino Zángara.

Resultados de los Pumas 7s y tabla de posiciones del SVNS World Championship

Seven de Hong Kong - 2°

Seven de Valladolid (España) - 3°

Seven de Bourdeaux (Francia) - 9°

La tabla de posiciones del Circuito Mundial de Seven, con los Pumas en el quinto lugar

El formato del Circuito Mundial 2025-2026 fue distinto al de las últimas ediciones. Primero se disputaron seis etapas con ocho participantes, a diferencia de los 12 que hubo la temporada anterior, y fueron la Argentina, Australia, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Sudáfrica y España. Todos ellos se vieron las caras en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Kallang (Singapur), Perth (Australia), Vancouver (Canadá) y Nueva York (Estados Unidos).

El SVNS World Championship tiene otras tres etapas, para las cuales se sumaron los cuatro mejores equipos del SVNS 2, la segunda división del Circuito Mundial, que fueron Uruguay, Alemania, Estados Unidos y Kenia. Primero se jugó en Hong Kong, luego en Valladolid (España) y, por último, en Bordeaux (Francia).

Por primera vez desde la temporada 2019/20, los argentinos terminaron el Circuito Mundial sin títulos en etapas. Los mejores resultados fueron las medallas de plata en Dubái y Hong Kong y las de bronce en Nueva York y Valladolid.

El dato saliente que dejó el Seven de Bourdeaux es que Moneta superó la barrera de los 200 tries con los Pumas 7s y con 202 quedó a solo 28 del actual head coach del combinado nacional, Santiago Gómez Cora, en la pelea por ser el máximo tryman de la historia de la albiceleste.

Todas las medallas de los Pumas en el Circuito Mundial

Oro (12) : Los Ángeles 2004, San Diego 2009, Vancouver 2022, Hamilton 2023, Vancouver 2023, Londres 2023, Ciudad del Cabo 2023, Perth 2024, Vancouver 2024, Perth 2025, Vancouver 2025 y Hong Kong 2025.

: Los Ángeles 2004, San Diego 2009, Vancouver 2022, Hamilton 2023, Vancouver 2023, Londres 2023, Ciudad del Cabo 2023, Perth 2024, Vancouver 2024, Perth 2025, Vancouver 2025 y Hong Kong 2025. Plata (19) : Santiago de Chile y Singapur 2002; Cardiff 2003, Hong Kong y Singapur 2004; Wellington y Los Ángeles 2005; George 2006, Ciudad del Cabo 2016, Ciudad del Cabo y Las Vegas 2018; Málaga 2022, Sídney 2023, Singapur 2023, Toulouse 2023, Dubái 2024 y Madrid 2024; Ciudad del Cabo 2025; y Hong Kong 2026.

: Santiago de Chile y Singapur 2002; Cardiff 2003, Hong Kong y Singapur 2004; Wellington y Los Ángeles 2005; George 2006, Ciudad del Cabo 2016, Ciudad del Cabo y Las Vegas 2018; Málaga 2022, Sídney 2023, Singapur 2023, Toulouse 2023, Dubái 2024 y Madrid 2024; Ciudad del Cabo 2025; y Hong Kong 2026. Bronce (25): París 2000, Durban 2001, Mar del Plata 2002, Dubai y Londres 2004; George y Londres 2005; Singapur 2006, Edimburgo 2007, George y Londres 2008; George, Wellington y Adelaida 2009; George, Adelaida y Londres 2010; Sydney 2018, Dubai I y II 2021; Sevilla 2022; Dubai 2024; Singapur 2025; Nueva York y Valladolid 2026.

Los Pumas lograron su medalla de bronce número 25 en la historia del Circuito Mundial de Seven

Todas las finales de los Pumas 7s en el Circuito Mundial

Desde la creación del circuito mundial, el seleccionado argentino llegó al encuentro decisivo en 31 oportunidades y en 12 obtuvo la victoria.

05/01/2002 - Argentina 7 vs. Nueva Zelanda 21 - Seven de Santiago (Chile).

21/04/2002 - Argentina 17 vs. Nueva Zelanda 21 - Seven de Singapur.

1/06/2003 - Argentina 17 vs. Sudáfrica 35 - Seven de Cardiff (Escocia).

04/04/2004 - Argentina 19 vs. Sudáfrica 24 - Seven de Singapur.

15/02/2004 - Argentina 21 vs. Nueva Zelanda 12 - Seven de Los Ángeles (Estados Unidos).

28/03/2004 - Argentina 12 vs. Inglaterra 22 - Seven de Hong Kong.

05/02/2005 - Argentina 7 vs. Nueva Zelanda 31 - Seven de Wellington (Nueva Zelanda).

13/02/2005 - Argentina 5 vs. Nueva Zelanda 34 - Seven de Los Angeles (Estados Unidos).

10/12/2005 - Argentina 19 vs. Fiji 21 - Seven de George (Sudáfrica).

15/02/2009 - Argentina 19 vs. Inglaterra 14 - Seven de San Diego (Estados Unidos).

13/12/2015 - Argentina 14 vs. Sudáfrica 29 - Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

10/12/2017 - Argentina 14 vs. Nueva Zelanda 38 - Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

04/03/2018 - Argentina 0 vs. Estados Unidos 28 - Seven de Las Vegas (Estados Unidos).

23/01/2022 - Argentina 17 vs. Sudáfrica 24 - Seven de Málaga (España).

17/04/2022 - Argentina 29 vs. Fiji 10 - Seven de Vancouver (Canadá).

22/01/2023 - Argentina 14 vs. Nueva Zelanda 10 - Seven de Hamilton (Nueva Zelanda).

29/01/2023 - Argentina 12 vs. Nueva Zelanda 22 - Seven de Los Ángeles (Estados Unidos).

05/03/2023 - Argentina 33 vs. Francia 21 - Seven de Vancouver (Canadá).

09/04/2023 - Argentina 17-19 Nueva Zelanda - Seven de Singapur.

14/05/2023 - Argentina 19-24 Nueva Zelanda - Seven de Toulouse (Francia).

21/05/2023 - Argentina 35-14 Fiji - Seven de Londres (Inglaterra).

03/12/2023 - Argentina 7-12 Sudáfrica - Seven de Dubái.

10/12/2023 - Argentina 45-12 Australia - Seven de Ciudad del Cabo.

28/1/2024 - Argentina 30-5 Australia - Seven de Perth.

25/2/2024 - Argentina 36-12 Nueva Zelanda - Seven de Vancouver.

2/6/2024 - Argentina 5-19 Francia - Gran Final de Madrid.

26/1/2025 - Argentina 41-5 Australia - Seven de Perth.

23/2/2025 - Argentina 19-12 Sudáfrica - Seven de Vancouver.

30/3/2025 - Argentina 12-10 Francia - Seven de Honk Kong.

08/12/2025 - Argentina 19-21 Sudáfrica - Seven de Ciudad del Cabo.

19/04/2026 - Argentina 7-35 Sudáfrica - Seven de Hong Kong.

*Con información de la Unión Argentina de Rugby (UAR).