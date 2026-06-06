Así quedó la tabla de posiciones del Súper Rugby Américas, tras la fecha 14

Este fin de semana se disputó la última fecha de la primera ronda del Súper Rugby Américas (SRA) 2026, el torneo de franquicias de rugby de primer nivel de América. Los cuatro equipos argentinos que participan de esta edición avanzaron a semifinales, por lo que el trofeo volverá al país después de un año, ya que en 2025 Peñarol se consagró tricampeón.

Dogos le ganó a Yacaré XV por 48 a 20 en la última fecha, llegó a los 60 puntos y le sacó siete de ventaja a su perseguidor más cercano, Pampas. En un partido en el que no se definía nada debido a que los argentinos ya tenían asegurado el primer lugar y los paraguayos ya estaban eliminados, el local fue mucho mejor de principio a fin.

Pampas, subcampeón del Súper Rugby Américas en 2024, quiere ganar su primer título Enzo Santos Barreiro

Luego, Pampas, equipo dirigido por Juan Manuel Leguizamón, alcanzó las 53 unidades gracias al contundente triunfo ante Peñarol, por 47 a 14, en la jornada decisiva. Fue una victoria categórica ante una franquicia que, si ganaba con punto bonus, aún podía soñar con la clasificación a la próxima ronda, pero no dio la talla.

El tercer puesto quedó en manos de Capibaras, la nueva franquicia argentina que se sumó al SRA en este 2026 y que representa al Litoral. Cosechó 44 puntos a pesar de cerrar la primera etapa con una derrota por 42 a 15 con Tarucas, equipo tucumano que culminó en el cuarto lugar con un total de 43 unidades. En el compromiso restante, Selknam venció a Cobras Brasil Rugby por 45 a 14.

Tabla de posiciones

Dogos XV: 50 puntos

Pampas: 53

Capibaras: 44

Tarucas: 43

Selknam: 41

Peñarol: 34

Yacaré: 16

Cobras Brasil: 10

Así se jugarán las semifinales

Dogos XV vs. Tarucas - Viernes 12 de junio a las 19 en el Córdoba Athletic Club.

- Viernes 12 de junio a las 19 en el Córdoba Athletic Club. Pampas vs. Capibaras XV - Viernes 12 de junio a las 21 en La Catedral del Club Atlético de San Isidro (CASI).

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Dogos XV y Tarucas se enfrentarán en las semifinales del Súper Rugby Américas 2026

Tabla de campeones del Super Rugby Américas

El campeonato de rugby profesional de franquicias de América comenzó en 2020, aunque el torneo se canceló en medio de la temporada por la pandemia del Covid-19. El primer campeón se coronó en 2021 y fue Jaguares XV, en lo que, hasta 2024, cuando ganó Dogos XV, era la única celebración argentina del certamen. Luego, llegaron dos triunfos consecutivos de Peñarol de Uruguay, la primera en 2022 en la Súper Liga Americana y, la segunda, en 2023, ya bajo el nombre de Súper Rugby Américas. En 2025, en tanto, volvió a ganar Peñarol.