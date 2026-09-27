Australia resistió con once jugadores y se quedó con un triunfo electrizante ante Sudáfrica

Fue el arte de la resistencia: Australia encontró la manera de sostener una victoria tan trabajada como agónica. Al final, con un equipo totalmente diezmado, llegó el alivio: en Perth, los Wallabies derrotaron a Sudáfrica por 42-38 en un amistoso internacional con cambios de mando permanentes y un desenlace a pura tensión. Incluso, el conjunto de Les Kiss terminó jugando con apenas 11 hombres, pero logró conservar la ventaja y llegar invicto al compromiso ante los All Blacks por la Bledisloe Cup, por jugarse el 10 y el 17 de octubre, en Auckland y Sydney respectivamente.

El arranque mostró el tono que tendría todo el partido. Con una intensidad altísima en el contacto y dos equipos decididos a imponer condiciones, el marcador se abrió con un penal de Handré Pollard para los Springboks. La respuesta local fue inmediata a través de Ryan Lonergan, aunque poco después Sudáfrica volvió a golpear mediante Johan Grobbelaar, que apoyó tras un maul dominante para colocar nuevamente al frente a los dirigidos por Rassie Erasmus.

El try del australiano Max Jorgensen ante Sudáfrica COLIN MURTY - AFP

La reacción australiana no tardó en aparecer. Lejos de sentirse golpeados, los Wallabies encontraron espacios y revirtieron el desarrollo con una ráfaga de puntos encabezada por Len Ikitau. El centro marcó dos tries y permitió que los locales pasaran a comandar el resultado por 17-10 en un encuentro que seguía abierto y cambiante.

A los 30 minutos, los visitantes lograron equiparar otra vez las acciones gracias a la conquista de Edwill van der Merwe. Parecía que el primer tiempo concluiría igualado, pero Australia armó una notable secuencia colectiva en la que sus backs movieron la pelota con precisión hasta que Ben Donaldson apoyó sobre la bandera. Así, los Wallabies se retiraron al descanso con una ventaja de 24-17.

El empuje de Angus Bell, tackleado por Marco van Staden Gary Day - AP

El desarrollo del segundo tiempo cambió por completo a favor de los locales. Durante buena parte del segundo tiempo controlaron el juego y ampliaron la diferencia gracias a dos penales de Lonergan. Más tarde llegaron los tries de Harry Wilson y Max Jorgensen, que parecieron encaminar definitivamente la victoria australiana.

Sin embargo, el panorama comenzó a complicarse a partir de los 68 minutos. Australia recibió tres tarjetas amarillas (Wilson, Lonergan y Suaalii) en apenas cinco minutos y pasó de controlar el encuentro a quedar bajo una presión enorme. Primero fue sancionado Harry Wilson por tackle alto a los 69. Un minuto después, los forwards sudafricanos provocaron un try-penal que además derivó en la amonestación del medio scrum australiano. Luego, a los 72, Joseph-Aukuso Suaalii vio la amarilla por reiteración de penales y un offside, dejando a su equipo con solo 12 jugadores.

El australiano Harry Wilson, uno de los amonestados en Australia ante los Springboks COLIN MURTY - AFP

Con la ventaja numérica, los Springboks recuperaron protagonismo. Morne van de Berg apoyó casi de inmediato y redujo la distancia hasta dejar el marcador 42-31. Australia creyó encontrar alivio cuando Tom Wright interceptó una pelota y recorrió el campo hasta el ingoal, pero la intervención del TMO cambió el escenario: una revisión detectó un tackle alto de Paisami en la acción previa, la conquista fue anulada y los Wallabies sufrieron una nueva amonestación.

De esa manera, el conjunto australiano afrontó los últimos cinco minutos con apenas 11 hombres. Sudáfrica aprovechó el impulso y, cuando faltaban 60 segundos, Ox Nché apoyó para acercar a su equipo a solo cuatro puntos y fijar el 42-38. Aun así, no hubo tiempo para una remontada final. Con el reloj ya cumplido, Australia recuperó la posesión, envió la pelota afuera y celebró una victoria tan sufrida como valiosa ante un rival que estuvo a un paso de dar vuelta una historia que parecía perdida.

Un dato que dejó el partido: Sudáfrica figura en lo más alto del Ranking de World Rugby, con 93.09 puntos, pero con su derrota en Perth ante Australia por 42-38, ya no podrá romper el récord del total más alto de la historia, que pertenece a los All Blacks en 2016: 96,57 puntos.