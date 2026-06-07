Bautista Viero, la figura del SIC ante CASI que superó la angustia y siempre juega hasta el último segundo

De la incertidumbre al éxtasis. De la angustia sobre un futuro incierto a la certeza de un presente venturoso. Rebosante de salud, alegría y entusiasmo. Un largo y complejo ciclo de siete meses para Bautista Viero, con un desenlace feliz, de película.

El pasado 25 de octubre, el joven segunda línea del San Isidro Club era uno de los mejores jugadores del campeonato en ese puesto. Aquella tarde, en la cual su equipo se impuso 13-9 al rival acérrimo, y accedió a definir el título del Top 12 de la URBA, ante Newman (ganó el Bordó, 15-3), el forward venía cumpliendo una destacada actuación en la Catedral. Y a menos de diez minutos para el cierre, un scrum reseteado varias veces lo dejó lesionado e inmovilizado sobre el césped. Con apenas 23 años, Viero salió de la cancha en camilla hacia un sanatorio cercano.

“Bautista tuvo una luxación en la columna cervical, entre la quinta y sexta vértebra. Una lesión muy grave, pero afortunadamente, sin ningún daño que afecte la médula espinal”, diagnosticó el cirujano Juan Pablo Guyot, vinculado con la Unión de Rugby de Buenos Aires a través de la Subcomisión Médica. El panorama era alentador y a su vez delicado.

URBA TOP 14: CASI vs. SIC. Bautista Viero, del San Isidro Club (SIC), volvió a jugar hoy tras recuperarse de una grave luxación en la columna cervical, lesión que había sufrido ante el mismo rival durante la semifinal del torneo anterior. Pablo Elias - LA NACION

“Hay que ser pacientes, manejarse con prudencia y aguardar por la rehabilitación”, decían, días más tarde, los doctores Guyot y Enrique Miguens, al recibirlo y atenderlo en el Hospital Universitario Austral, ubicado en Pilar, donde fue derivado.

“Han sido meses duros”, sintetiza Bautista, al ratito de haber completado los primeros 80 minutos desde su regreso al rugby y nada menos que con una victoria agónica y a lo SIC, frente al eterno rival y en el mismo escenario de Octubre. Desbordados sus ojos de emoción y mostrando una sonrisa bien ancha, la figura del encuentro, postergó unos momentos la celebración y charló con LA NACION.

-Partido duro y de definición increíble. Justo en la última jugada.

-Sí, fue un partido durísimo, lleno de emociones. Es que el rugby es así. Sobre todo, este tipo de encuentros. Acá se trata de ganar, y para ganar hay que hacer más puntos que el rival. Por eso hay que meterle hasta el final.

URBA TOP 14: CASI vs. SIC. Bautista Viero, del San Isidro Club (SIC), volvió a jugar hoy tras recuperarse de una grave luxación en la columna cervical, lesión que había sufrido ante el mismo rival durante la semifinal del torneo anterior. Pablo Elias - LA NACION

¿Por qué crees que pudieron darlo vuelta y ganarlo, cuando parecía perdido? Es la pregunta que sigue. Y el segunda línea se toma unos instantes para pensar. Arquea las cejas, dibuja una mueca en su rostro juvenil y, a medida que se expresa, va encontrando la respuesta. “¿Por qué ganamos? No sé… Como te decía, en el rugby hay que jugar hasta el último segundo. Eso hicimos nosotros. Y por lo visto, hay que sufrir… Parece que si no se sufre… No vale, ¿no? La verdad, le pusimos mucha garra. Y nunca bajamos la cabeza. No nos entregamos en ningún momento. Por más tarjetas que nos hayan sacado (una colorada a Santos Rubio, por un golpe en la cara, cerca de un ojo, a Jerónimo Solveyra, que probablemente lo deje afuera de las canchas por el resto de la temporada; y dos amarillas, una a Manuel Curuchaga y otra a Benjamín Chiappe, en el primer y segundo tiempo respectivamente)… Por esto otro… Por aquello… O por todos los errores que pudimos haber cometido… Nunca bajamos la cabeza. No nos entregamos. Creo que ahí estuvo el secreto... Fue un partido increíble, realmente”.

-¿Qué sentiste cuando Tomás Meyrelles hizo el try que aseguraba la victoria?

-Uy… Muchas cosas… Muchas cosas…

La garganta se le anuda y la emoción vuelve a salirle por los ojos. Le moja la mirada. Lo desborda. Hace una pausa y sigue.

-Hace seis meses que sueño esto, pensé que me iba a tocar en octubre y me tocó ahora. La verdad, es un regreso ideal a la titularidad.

-Bueno… ¿Y qué sentís después de todo lo que viviste?

-… Fueron siete meses muy duros. Sobre todo, al principio. Muy duros… Todo lo que me pasó lo fui viviendo paso a paso. Había perdido sensibilidad en alguna que otra cosa… Pero todo salió perfecto. La lesión sucedió a fines de octubre y en febrero ya estaba haciendo la pretemporada, con todos mis compañeros del plantel superior. En los entrenamientos me cuidaba, trataba de no golpearme. Hace dos o tres meses, más o menos, empecé a tener contacto, a golpearme. Y desde hace unas cinco o seis semanas arranqué a jugar de vuelta con todo. Tuve un par de amarillas -sonríe-, pero arranqué a jugar. Y acá estoy. Tuve el mejor regreso posible a la titularidad. Mi vuelta no podría haber sido mejor. No podía pedir nada más.

URBA TOP 14: CASI vs. SIC. Fotos al jugador recuperado, Viero pedidas para entrevista. Pablo Elias - LA NACION

-¿Cómo fue la semana previa? Imagino que la viviste con ansiedad.

-La semana previa fue una gran semana, para todos. La verdad, la disfruté muchísimo, pero muchísimo.

Ya es de noche en San Isidro. Viero habla, vuelca su sentimiento. Mientras tanto, de fondo se escuchan los cantos de los hinchas mezclados con los jugadores. Siguen agitándose las banderas, continúan los saltos, los bailes. Bautista quiere sumarse. Esperó siete meses por esto. Pero aún lo espera la televisión, el sitio web Entre Palos y alguno más con la intención de registrar su testimonio. “Grande Gordo”, lo felicitan. Y lo abrazan... Y le piden fotos… Y un grupo de chicos, con la camiseta del SIC, se desespera por conseguir retazos de sus vendas. La última consulta es para que diga lo que siente. Es reiterativo. No importa.

-Esperé siete meses por esto. Me lo perdí en octubre, pero se me dio hoy.

Y a la figura del clásico, nuevamente se le empaña la mirada.