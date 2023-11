escuchar

Las finales de la URBA suelen ser una fiesta del rugby, con los mejores clubes de Buenos Aires involucrados en las definiciones. La gente le da un marco especial. En la semana, los clubes viven con euforia la previa de las definiciones y el día del partido, desde temprano, empiezan a darle color a esas tardes que quedan en la memoria colectiva. Los agravios que recibió Nehuén Jauri Rivero por parte de los simpatizantes de Newman empañaron el fin de semana de las semifinales. Aunque no es un caso aislado y el destrato hacia los oficiales del partido ya se volvió una moneda corriente , está vez se cruzó un límite.

En un encuentro disputado lealmente, cerrado hasta el final, el árbitro platense fue escoltado por los encargados de seguridad, algo inusual en el rugby y sobre todo a nivel amateur. Un puñado de personas en la tribuna lo increpó cuando se dirigía hacia el vestuario, mientras que otros buscaron calmar la situación para evitar el bochorno. Además, el público de la tribuna principal lo insultó con un canto al unísono cuando dejó el campo de juego. Los arbitrajes están en el centro de la polémica; mientras el juego avanza y los jugadores están más preparados atlética y técnicamente, los jueces no evolucionaron en la misma sintonía . Es un área que claramente deberá mejorar si se pretende que el juego crezca.

Sin embargo, la primera semifinal del Top 12 no tuvo tantas controversias, más allá de la expulsión a Alejandro Urtubey, que, si bien puede generar dudas, fue sancionada por la imprudencia de la acción. De hecho, los jugadores de Newman no reclamaron eufóricamente ninguna acción puntual y actuaron con nobleza y caballerosidad ante la derrota en la última jugada, que les cortó la ilusión de jugar la final del rugby de Buenos Aires después de 15 años .

Nehuén Jauri Rivero es uno de los árbitros que promovió la URBA en las últimas temporadas. Con 27 años, estuvo presente en las instancias decisivas recientes del rugby de la URBA. Cuenta con experiencia en el Super Rugby Américas y también en el World Rugby Seven Series. Jauri Rivero no quiso dialogar con LA NACION; antes deberá realizar el informe correspondiente de lo sucedido ante el tribunal de disciplina. De ahí, dictaminarán una sanción para los involucrados, aunque la Unión de Rugby de Buenos Aires no suele hacer públicas las suspensiones .

Newman se expresó con un comunicado oficial , aunque algunos dirigentes del club se comunicaron con el árbitro para pedirle disculpas. Con eso sólo no alcanza. Deberán establecer una sanción ejemplificadora, con los sucesos a la vista de todos y reforzar el mensaje que se baja del club. Un caso similar ocurrió este año en SIC-La Plata, cuando Gonzalo De Achaval fue hostigado por colaboradores de La Plata Rugby, tras un encuentro en el que cayeron sobre el final . Este año, en el torneo regional de Cuyo, un referí se fue de un partido entre Banco Mendoza y San Juan Rugby “cansado de los gritos en su contra” . Decidió dejar la cancha como reacción a los agravios. En el encuentro del domingo, Tomás Bertazza también dejó la cancha escoltado, aunque no pasó a mayores . Hay más casos y no es una cuestión de nombres propios, sino de una problemática que avanza y no se detiene.

Nehuén Jauri Rivero tuvo que salir escoltado por la seguridad @unionargentina

El exitismo y la búsqueda del resultado a toda costa pasó un límite. LA NACION pudo observar como parte del staff de entrenadores de Hindú, insultaron constantemente este domingo a uno de los árbitros asistentes y también a un médico rival que ingresó a la cancha para asistir a uno de los jugadores : interpretaron que quería interrumpir una acción de juego. Todo es histeria. En algún momento habrá que frenar la pelota y reflexionar.

El comunicado de Newman

“LA FALTA DE RESPETO NO NOS PUEDE DEFINIR”

Estimados socios:

Aunque todavía emocionados por la actuación de nuestro primer equipo en el día de ayer con Alumni, no podemos dejar de hacer saber a ustedes que quedamos muy consternados por la conducta de muchos de nuestros socios y simpatizantes que, contrariando nuestra historia y tradición, se comportaron de forma inapropiada durante el trayecto al CASI, antes, durante y cuando terminó el partido, agrediendo verbalmente al árbitro, a nuestros rivales y al rugby en general. Huelga aclarar que se trata de acciones que repudiamos y que, creemos, no representan la idiosincrasia de nuestro Club ni lo que enseñamos y trabajamos sábado a sábado.

Lamentablemente, la actitud injustificable de muchos de los nuestros, ajenos a nuestros valores, empaña el despliegue de nuestros jugadores que, aún en inferioridad numérica, disputaron un gran partido, dando lo mejor de sí y compitiendo lealmente contra nuestro rival y club amigo hasta el último minuto.

Como responsables de administrar el club, queremos transmitir la seguridad de que todas las inconductas desarrolladas en el día de ayer son y serán objeto de nuestra máxima atención y preocupación, y que oportunamente adoptaremos las medidas que nuestro estatuto prevé para las acciones reñidas con la buena fe con las que queremos que se nos reconozca, incluyendo las sanciones que quepa aplicar con todo el rigor que corresponda.

El descontrol en las tribunas es un problema que no es novedoso, aunque crece año a año, y que excede al rugby , pero eso no nos dispensa de emplear nuestros mayores esfuerzos para combatirlo. La difusión de estos desmanes en las redes sociales, fenómeno del que somos conscientes, contribuye a lastimar aún más la reputación bien ganada en la cancha. Como club, no estamos dispuestos a tolerar que la falta de respeto y la mala educación defina la imagen que dejamos en el campo de juego.

Aprovechamos la ocasión para felicitar a nuestro rivales y amigos de Alumni, y para agradecer al referí, sin cuya colaboración no habría competencia posible.

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.

Comisión Directiva.”