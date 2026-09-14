Buenas noticias para Contepomi: regresos de peso en Europa pensando en los tests de noviembre

Los Pumas volverán a juntarse en una concentración en Londres a fines de octubre y, mientras tanto, Felipe Contepomi tiene motivos para sonreír con vistas al último tramo del 2026, en el que visitarán a Irlanda, Italia, Francia y un partido más, en Twickenham, en el desenlace de la primera edición del Nations Championship. Luego de una serie de tests en los que no pudo contar con la mayoría de sus figuras, en esta oportunidad tendrá a disposición a los mejores, con jugadores que están regresando de diversas lesiones. Juan Martín González, Thomas Gallo y Santiago Chocobares retomaron la actividad el fin de semana.

González, que sufrió una fractura con desplazamiento en el pie derecho a finales de marzo, volvió a jugar en un amistoso de pretemporada en Saracens, en la aplastante goleada 94-21 frente a Ampthill. Un jugador que se ha ganado un lugar importante en el plantel puma, integra el grupo de liderazgo y aporta versatilidad y un gran nivel atlético en un puesto superpoblado, pero que desde 2021 lo ha tenido permanentemente en la rotación. El sábado apoyó un try y buscará acumular rodaje para ganarse un lugar en noviembre; tanto Joaquín Moro como Juan Martín Scelzo, dos de los que rindieron frente a los Springboks y los Wallabies, empujaron la vara para arriba.

Juan Martín González volvió con un try

Otro de los que se perdió los seis tests como locales de los Pumas en el 2026 fue Thomas Gallo, que el sábado reapareció luego de recuperarse de una rotura del tendón del aductor en abril. El pilar izquierdo hizo su presentación en Lyon, su nuevo equipo, que logró un triunfo resonante 48-31 frente a Racing 92 como visitante. Fue titular, jugó 57 minutos y completó nueve tackles en defensa en su estreno en el Top 14. Durante su ausencia en la selección, Boris Wenger se asentó como una buena variante como titular en el puesto de pilar izquierdo.

Entre los pilares derechos siguen sumando ritmo Joel Sclavi, que volvió a ser titular en Leicester Tigers, y Eduardo Bello, que participó en otro amistoso de Ulster. Ausentes en los tests de julio y agosto, ambos son muy considerados por su experiencia en una posición sin variantes de calidad tras el retiro de Francisco Gómez Kodela.

Por una lesión en el pie, Santiago Chocobares no estuvo disponible en el primer tramo del Nations Championship y transitó su periodo de vacaciones en las semanas siguientes. El domingo volvió de la mejor manera, con un try a pura potencia, luego de capturar un line pasado. Firme en los duelos y en defensa fue uno de los protagonistas del encuentro más relevante de la fecha; Toulouse, campeón de Francia, goleó 48-12 a Bordeaux Begles, campeón de Europa. En la tribuna, vestido con la camiseta de entrenamiento del club, Juan Cruz Mallía siguió atentamente las acciones de su equipo. El cordobés, que sufrió una rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla en noviembre, está listo para reaparecer en la liga francesa en las próximas fechas. Contepomi espera con ansias a uno de los líderes del plantel.

El try de Montoya

La segunda jornada del Top 14 tuvo otra goleada aplastante, con el 70-28 de Pau sobre Bayonne. Julián Montoya abrió el triunfo con un try de maul en un equipo que contó con Facundo Isa, Santiago Grondona (fue amonestado) y Gonzalo García. El otro que dejó su marca en el ingoal fue Bautista Delguy, en el éxito de Clermont 25-16 sobre el Stade Francais. El wing definió en la punta una secuencia que se empezó a gestar con un gran tackle de Marcos Kremer, una de las figuras de la cancha. El entrerriano fue el jugador con más tackles (17) de un equipo que busca volver a competir en los primeros planos. Justo Piccardo fue titular en la victoria de Montpellier 25-16 sobre Vannes, con Santiago Medrano, Matías Alemanno y Francisco Gorrissen.

El try de Delguy

Al que aún le quedan algunas semanas afuera es a Pedro Rubiolo, uno de los más importantes del pack de forwards, que sigue entrenando en Bristol Bears. A menos de dos meses para el próximo compromiso de los Pumas el 6 de noviembre, ante Irlanda, en Dublín, Argentina sigue recuperando nombres de peso para intentar recuperar su mejor versión en el último tramo del año.