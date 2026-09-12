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Top 14 de URBA: CASI ganó in extremis e Hindú la pasó mal y quedó algo relegado en la puja con SIC y Alumni
Un penal de Juan Akemeier sobre el final le dio el éxito a la Academia en la cancha de Buenos Aires C&RC; Los Tilos no pierde
- 2 minutos de lectura'
Ganaron todos los de arriba en la fecha 22 del Top 14 de URBA que se jugó este sábado. Pese a preservar jugadores, el líder, Newman -ya clasificado para las semifinales- goleó por 40-17 a Regatas Bella Vista como local. Su escolta, CASI, tuvo muchos más problemas: precisó de un penal de Juan Akemeier sobre el final del partido para vencer como visitante a Buenos Aires Cricket & Rugby Club. El tercero, Alumni, le sacó 20 puntos de diferencia a La Plata en Tortuguitas: 42-22. Y el cuarto en la tabla, SIC, derrotó sin dejar dudas a Atlético del Rosario por 46-17 en Boulogne.
Además, CUBA logró una gran goleada a Los Matreros, al que venció, punto de bonus incluido, por un inusual 78 a 22. E Hindú, que en el entretiempo perdía contra Champagnat, último en la tabla, se recuperó en la segunda parte y venció por 43-33. Los Tilos, por su parte, dio un gran golpe para no perder la esperanza de la clasificación: derrotó a Belgrano como visitante por 40-30.
Noticia en desarrollo
Resultados de la 21ª fecha
- CUBA 78 (B) vs. Los Matreros 22
- Buenos Aires 26 (B) vs. CASI 27
- Belgrano 30 vs. Los Tilos 40
- SIC 46 (B) vs. Rosario 17
- Newman 40 (B) vs. Regatas Bella Vista 17
- Alumni 42 (B) vs. La Plata 22
- Champagnat 33 vs. Hindú 43
Las posiciones
- 1º, Newman, con 95 puntos
- 2º, CASI, con 78
- 3º, Alumni, con 72
- 4º, SIC, con 71
- 5º, Hindú, con 69
- 6º, Los Tilos, con 64
- 7º, Regatas Bella Vista, con 50
- 8º, Belgrano, con 48
- 9º, CUBA, con 45
- 10º, Rosario, con 38
- 11º, La Plata, con 33
- 12º, Los Matreros, con 32
- 13º, Buenos Aires, con 31
- 14º, Champagnat, con 15
La 22ª jornada (sábado 26/9, 15.30)
- Los Matreros vs. Hindú
- La Plata vs. Champagnat
- Regatas Bella Vista vs. Alumni
- Rosario vs. Newman
- Los Tilos vs. SIC
- CASI vs. Belgrano
- CUBA vs. Buenos Aires C&RC
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