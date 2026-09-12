Top 14 de URBA: CASI ganó in extremis e Hindú la pasó mal y quedó algo relegado en la puja con SIC y Alumni

Ganaron todos los de arriba en la fecha 22 del Top 14 de URBA que se jugó este sábado. Pese a preservar jugadores, el líder, Newman -ya clasificado para las semifinales- goleó por 40-17 a Regatas Bella Vista como local. Su escolta, CASI, tuvo muchos más problemas: precisó de un penal de Juan Akemeier sobre el final del partido para vencer como visitante a Buenos Aires Cricket & Rugby Club. El tercero, Alumni, le sacó 20 puntos de diferencia a La Plata en Tortuguitas: 42-22. Y el cuarto en la tabla, SIC, derrotó sin dejar dudas a Atlético del Rosario por 46-17 en Boulogne.

Además, CUBA logró una gran goleada a Los Matreros, al que venció, punto de bonus incluido, por un inusual 78 a 22. E Hindú, que en el entretiempo perdía contra Champagnat, último en la tabla, se recuperó en la segunda parte y venció por 43-33. Los Tilos, por su parte, dio un gran golpe para no perder la esperanza de la clasificación: derrotó a Belgrano como visitante por 40-30.

SIC amplió levemente sus chances de clasificarse para las semifinales al vencer con bonus a Atlético del Rosario en Boulogne. Santiago Filipuzzi

Noticia en desarrollo

Resultados de la 21ª fecha

CUBA 78 (B) vs. Los Matreros 22

vs. Los Matreros Buenos Aires 26 (B) vs. CASI 27

vs. CASI Belgrano 30 vs. Los Tilos 40

vs. Los Tilos SIC 46 (B) vs. Rosario 17

vs. Rosario Newman 40 (B) vs. Regatas Bella Vista 17

vs. Regatas Bella Vista Alumni 42 (B) vs. La Plata 22

vs. La Plata Champagnat 33 vs. Hindú 43

Las posiciones

1º, Newman , con 95 puntos

, con 2º, CASI , con 78

, con 3º, Alumni , con 72

, con 4º, SIC , con 71

, con 5º, Hindú , con 69

, con 6º, Los Tilos , con 64

, con 7º, Regatas Bella Vista , con 50

, con 8º, Belgrano , con 48

, con 9º, CUBA , con 45

, con 10º, Rosario , con 38

, con 11º, La Plata , con 33

, con 12º, Los Matreros , con 32

, con 13º, Buenos Aires , con 31

, con 14º, Champagnat, con 15

La 22ª jornada (sábado 26/9, 15.30)