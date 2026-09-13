Springboks vs. All Blacks: Sudáfrica es un equipo de época y reafirmó su dominio en el rugby mundial

Fundidos en un abrazo, los jugadores de los dos equipos terminaron rezando en el centro de la cancha. Una imagen que recorrió el mundo y puso fin a una serie tan intensa como desgastante. En Baltimore, Estados Unidos, Sudáfrica superó por 43-28 a Nueva Zelanda y, a prácticamente un año para el Mundial de Australia, se sostiene como la mejor selección de rugby del mundo con amplia diferencia.

“Me gustó! Muy buena experiencia! La próxima será viendo a Los Pumas...”, escribió en su cuenta de X Manu Ginóbili desde el lugar de los hechos. La serie entre las dos grandes potencias del rugby mundial se trasladó a Estados Unidos y en cuanto a público fue un éxito: 68.173 espectadores colmaron el M&T Bank Stadium, la casa de Baltimore Ravens, franquicia de la National Football League. Según medios sudafricanos, las uniones de su país (SARU) y neozelandesa (NZRU) ganaron más de 5.000.000 de dólares por el partido en Estados Unidos respecto a si el encuentro hubiera tenido lugar en Sudáfrica. Los elevados ingresos de Baltimore incluyen una cuota de World Rugby (WR), que incentiva a las potencias a jugar en Estados Unidos para promocionar el Mundial de 2031.

Jesse Kriel se abraza con el regresado y aclamado Richie Mo'unga, ante Sacha Feinberg-Mngomezulu; los jugadores de ambos equipos terminaron orando juntos tras el partido. Stephanie Scarbrough - AP

No obstante, en cuanto a organización el partido estuvo lejos de lo ideal. El primer tiempo se interrumpió durante diez minutos por una falla en el intercomunicador entre el árbitro Karl Dickson y sus asistentes, Matthew Carley y Christophe Ridley. Una imperfección que no fue comunicada al público y generó confusión en un país carente de cultura de rugby, que WR apuesta a desarrollar en los próximos cinco años. Una carrera contrarreloj.

“Por mi experiencia, creo que no hay nada más difícil que esto. Es como jugar cuatro finales de la Copa del Mundo en cuatro semanas, dada la calidad de ambos equipos”, resumió el capitán de Springboks, Siya Kolisi, en lo previo. La serie Rugby’s Greatest Rivalry (La Mayor Rivalidad del Rugby) enfrentó a los ganadores de siete de los diez mundiales realizados en la historia (cuatro del lado africano). Las dos potencias por excelencia, que dejaron una conclusión: Sudáfrica continúa reinando. Los Springboks conquistaron los últimos dos (2019 y 2023), se quedaron con una serie contra British and Irish Lions (2021) y ahora superaron a su acérrimo adversario para coronar un ciclo dorado en el que además ganaron tres veces el Rugby Championship (2019, 2024 y 2025).

Siya Kolisi es no solamente el capitán de Springboks: ya es un símbolo nacional de Sudáfrica. Stephanie Scarbrough - AP

Sudáfrica fue de menor a mayor en esta serie. Plagado de errores, el seleccionado verde y amarillo perdió por 33-16 el primer test en Johannesburgo, pero bajo presión sacó su mejor versión. Se impuso por 33-26 en Ciudad del Cabo en un choque reñido, venció por 29-24 en Soweto en un encuentro en que debió marcar mayor diferencia y ahora, en el desenlace de la seguidilla, ganó con autoridad, por 15 puntos, sostenido en una buena defensa y una brutalidad física que está en su ADN.

“Hacemos lo que nos funciona, sabemos quiénes somos y nos mantenemos fieles a nuestra forma de jugar, así que jugaremos al estilo Springbok”, había anticipado Kolisi. El capitán es un símbolo de su país y lideró a Sudáfrica en todos los grandes hitos de los últimos años. Por su intensidad en la cancha y, sobre todo, por su personalidad y su liderazgo, es un ícono en la historia del rugby. En una entrevista con la televisión local terminó entonando Kubo, de Gwijo, canto tradicional en el deporte de su país.

Los Springboks dominaron la serie por la amplitud de su plantel. Morne van den Berg, un medio-scrum de relevo, terminó siendo titular y fue la figura en Baltimore. La supremacía se debió también a la actualidad de los viejos caciques. Eben Etzebeth tuvo una serie colosal de su parte, al igual que Pieter-Steph du Toit y Malcolm Marx, tres emblemas del pack en la era dorada de Sudáfrica. Entre los forwards también se destacaron Jasper Wiese y Ruan Nortje, que tomaron fuerza en el proceso post Francia 2023. Damian de Allende fue el mejor back de la seguidilla contra los neozelandeses y en el encuentro final anotó dos tries. El que no brilló fue Sacha Feinberg-Mngomezulu, un talento excepcional que esta vez estuvo lejos de su alto nivel.

El hombre que revolucionó el rugby sudafricano es Rassie Erasmus, que cumplió 100 compromisos desde que asumió como entrenador, en el 2018, y ocupó el rol de director de rugby entre el 2020 y el 2023. Perspicaz y metódico, siempre está a la vanguardia de la innovación. Le cambió la cara a una selección que se encolumnó detrás de él y de Kolisi. Modifica, retoca, avanza y casi siempre gana.

Manie Libbok, que ingresó en la segunda mitad, intenta hacer inocuo un intento de tackle de Jordie Barrett; Sudáfrica fue mejor una vez más. Stephanie Scarbrough - AP

Los All Blacks se quedaron sin nafta para el último test. Sufrieron el desgaste de medirse con Sudáfrica en cuatro sábados consecutivos. No cuentan con un plantel tan amplio y en Baltimore lo sintieron. La lesión de Ardie Savea, su capitán, en el tercer partido los derrumbó. El ingreso del experimentado Anton Lienert-Brown no funcionó, y tampoco el regreso de Richie Mo’unga, el más aclamado por el público, que volvió después de tres años y estuvo lejos de su techo.

Sin embargo, las sensaciones pueden ser positivas para el preparador Dave Rennie, que inició su ciclo este año luego de la debacle de Scott Robertson. Nueva Zelanda volvió a sus bases, con un juego dinámico de movimiento de pelota y Cameron Roigard como eje; uno de los mejores medio-scrums del mundo, le dio un salto de calidad a su equipo.

Compacto del éxito de Springboks contra All Blacks

El sorteo del Mundial Australia 2027 fue cruel para ambos, porque se medirían en los cuartos de final si avanzan como primeros de sus grupos y superan la instancia de octavos de final. A un año de la disputa de la Copa del Mundo, Sudáfrica se mantiene como el líder del rugby y se perfila para llegar fuerte a la gran cita. Pero antes, procurará conquistar el primer Nations Championship, que se reanudará en noviembre. Aún le queda historia por escribir.

Una imagen repetida en los últimos años: Sudáfrica levantando un trofeo; es el dominador del rugby desde hace casi una década. Stephanie Scarbrough - AP

Sudáfrica 43 vs. Nueva Zelanda 28