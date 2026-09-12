Los unos y los otros: las diferencias entre pelear por el título (SIC) y por mantener la categoría (Rosario)

Los dos equipos están en la pelea. Con la misma intensidad, atienden distintos frentes. El San Isidro Club se esfuerza cotidianamente por asegurarse un lugar en las semifinales del Top 14 de la URBA. En ese entrevero anda codo a codo con el CASI, Alumni, Hindú y hasta Los Tilos. Porque Newman, puntero cómodo, ya confirmó su presencia en la etapa definitoria.

Dentro del grupo de los cinco animadores, algunos respiran más aliviados que el SIC. Sin embargo, nadie puede darse el lujo de relajarse, de trastabillar en la última recta, antes de la caída de la bandera a cuadros de la fase clasificatoria. Atlético del Rosario también lucha. Pero en otro ámbito, el de la retaguardia. Y con otro objetivo: permanecer en la categoría, aunque disponga de individualidades y funcionamiento como para intentar desafíos más ambiciosos. El triunfo agónico sobre Belgrano, hace siete días, en su casa, le dio aire y lo dejó bien posicionado en la zona caliente de la tabla, donde la confrontación por mantenerse en la elite del rugby desgasta y angustia. En ese sentido, Plaza aventaja a La Plata, a Buenos Aires, y a Los Matreros. Porque Champagnat, el colista, está virtualmente condenado a bajar de categoría. El club marista quedó lejos de la línea de flotación y no logra sacarle puntos a sus rivales directos, ni a aquellos que no son directos.

Franco Delger, del SIC, tacklea a Ramiro Rubio; los rodean Ciro Plorutti e Ignacio Bottazzini (2); más abierto, Ignacio Pietranera Santiago Filipuzzi

Ayer, el SIC y Atlético del Rosario jugaron como se deben jugar estos partidos determinantes. Con los dientes bien apretados, los músculos tensos y la cabeza lo más despejada posible. El SIC con su manual de estilo: scrum firme, line seguro y maul arrasador para ganar 46-17. Y Atlético del Rosario, respetando a rajatabla su filosofía: atacar siempre, darle constantemente vuelo a la pelota. Y lo hizo. Pero sin la contundencia necesaria, que sí mostró su adversario, como para sacar provecho de la prolijidad y velocidad en el traslado de la pelota.

Manuel Nogués, una de las figuras del campeonato, reflexionó para LA NACIÓN acerca de las virtudes y defectos del equipo: “Nos caracterizamos por jugar mucho y creo que se ve reflejado en los tries que hacemos. Pero nos falta consolidar las formaciones fijas, el line y el maul, que representan la materia dura del rugby. Para eso se necesita experiencia y nosotros tenemos muchos chicos en el pack de forwards. Igualmente, creo que, de acuerdo con lo que nos propusimos al comienzo del año, estamos haciendo un gran torneo”.

La contundencia más el dominio en las formaciones fijas justifica la amplia distancia en el marcador: 46-17 (ocho tries contra dos). Una brecha que se ve sustancialmente reducida en el reparto de la pelota, el posicionamiento en el campo rival y la elaboración de juego. “Proponer y atacar es la segunda parte del rugby, primero hay que dominar las formaciones fijas, las salidas, donde hoy también nos costó. Pero bueno, es muy difícil analizar un partido apenas termina”, reflexionó el lúcido apertura de Atlético del Rosario.

Lleva la pelota Andrea Panzarini, quiere tacklearlo Martín Elías, de Atlético del Rosario; detrás, el apoyo de Tomás Meyrelles Santiago Filipuzzi

El Tricolor se puso en ventaja a los dos minutos con un try anotado por su wing Bernabé López Fleming. Siempre estuvo al frente en el score, pero le llevó tiempo calentar los motores. Y una vez alcanzada la temperatura en la maquinaria… “No tuvimos un buen primer tiempo”, reconoció el segunda línea Ciro Plorutti, uno de los hombres a destacar en el ganador, junto al hooker Ignacio Bottazzini, autor de tres tries concebidos a partir del maul, y el ala Franco Delger, decisivo en la obtención del line out y fundamental en el juego suelto. “Fuimos de menos a más y terminamos redondeando un lindo partido. Fuimos contundentes, sí. Llegábamos a las cinco yardas de ellos y anotábamos en casi todos los tiros”, comentó quien apoyara dos veces la pelota en el ingoal de los rosarinos.

No hay tiempo para que el San Isidro Club festeje mucho la victoria holgada, no es su intención, tampoco. Ni para que Atlético del Rosario lamente demasiado la derrota sufrida. Hay objetivos por cumplir. Y la pelea sigue para ambos. Aunque atiendan distintos frentes. Cada uno con su manual de estilo.

Lo mejor del partido

La síntesis