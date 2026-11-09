Cambios en Los Pumas: se lesionó Juan Cruz Mallía, se aguarda por Julián Montoya y se suman varios nombres para el duelo con Italia

No es un momento ideal para los Pumas, ya que este lunes recibieron una mala noticia: de cara para el partido del sábado 14 de noviembre próximo ante Italia, en Génova, por el Nations Championship, no podrá contar con cuatro jugadores importantes. Entre ellos están Juan Cruz Mallía que sufrió un esguince en la rodilla derecha frente a Irlanda y esta contingencia provoca que no pueda estar frente a la selección azzurra.

Según confirmó la cuenta oficial de los Pumas en un posteo en su cuenta de X, el back de Toulouse, una de las figuras de la selección argentina, será reemplazado por Tobías Wade, que se incorporará a la concentración tras jugar para Argentina XV ante Inglaterra A. Esta baja de Mallía representa un contratiempo importante para el entrenador, Felipe Contepomi, que pierde a uno de sus jugadores más experimentados y determinantes en la línea de backs para el segundo compromiso de la ventana de noviembre.

¡Novedades en el plantel de Los Pumas! 🚨



El seleccionado nacional incorporó a cuatro jugadores de cara al partido ante Italia, que se disputará el sábado 14 de noviembre en Génova.



▶️ Tobías Wade se incorpora en reemplazo de Juan Cruz Mallía, quien sufrió un esguince en su… pic.twitter.com/QKoH3d8hnh — Los Pumas (@lospumas) November 9, 2026

Este no será el único cambio en el equipo principal, ya que el plantel sumará a Bautista Bernasconi y Facundo Bosch, que estarán a disposición mientras se aguardan las evaluaciones de Julián Montoya bajo el protocolo HIA, luego del golpe en la cabeza que sufrió durante la derrota ante Irlanda.

La presencia más llamativa es la del hooker de CUBA, Bautista Bosch que no juega en Los Pumas desde el 21 de noviembre de 2011, cuando el conjunto nacional enfrentó a Irlanda en Dublin, en la caída por 53 a 7. Bosch disputó 13 partidos en el seleccionado, anotando un try justo ante Italia, el 13 de noviembre de 2021, en la ciudad de Treviso.

Además, Matías Medrano se incorporará en reemplazo de Rodrigo Martínez, mientras que Facundo Isa regresará a la concentración de los Pumas después de haber sido liberado para jugar el fin de semana con Pau, el equipo en el que es una de las figuras y apoyó un try ante Perpignan. Isa va por una nueva oportunidad en los Pumas, luego de jugar su último test, el número 53, el año pasado en San Juan ante Inglaterra.

Tobías Wade será el reemplazante de Juan Cruz Mallía Zach Franzen

Con estos movimientos es que Los Pumas ultiman los detalles para el choque con Italia, buscando recuperarse tras la caída por 42-12 frente a Irlanda, en Dublín, por el Nations Championship. Aunque la selección italiana tampoco pasa por su mejor momento, ya que viene de una paliza mayor que la que le sufrió Argentina ante Irlanda: el equipo que dirige el argentino Gonzalo Quesada cayó ante Sudáfrica por 66-7.

El viaje de Isa

Tras no ser elegido entre los 23 del plantel de los Pumas para visitar a Irlanda, Facundo Isa se tomó el vuelo a Francia y tuvo una actuación sobresaliente en Pau, que goleó a Perpignan y se ubica como único escolta de Toulouse transcurridas nueve fechas. Pero su deseo por ser parte del proceso de los Pumas, siempre puede más.

Consensuado con los entrenadores de la selección argentina, Isa viajó el jueves hacía Pau, dos días después del anuncio interno del equipo para medirse ante Irlanda. El santiagueño había jugado el domingo previo y prácticamente tuvo un solo entrenamiento completo para ganarse un lugar.

Facundo Isa fue liberado por Pau para poder jugar con los Pumas. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) FRANCK FIFE - AFP

Felipe Contepomi se inclinó por Juan Martín Scelzo como tercera línea de reserva y por Marcos Kremer, Pablo Matera y Juan Martín González como titulares, y le dio vía libre al octavo para jugar este fin de semana luego de las rispideces que existieron con Pau: en una entrevista en Virgin Media Sport, el head coach de los Pumas manifestó su enojo con los entrenadores de Montpellier y de Pau, por alinear a Justo Piccardo y a Julián Montoya respectivamente, cinco días previos al test ante Irlanda.

Isa, que fue convocado al segundo tramo del Nations Championship tras la lesión de su compañero Santiago Grondona, brilló frente a Perpignan. Anotó un try en el minuto 26, aguantando a tres defensores, robó una pelota que propició otro try y una carrera a pura potencia abrió el camino para que Clément Laporte anote el séptimo de los nueve tries apoyados por Pau, que goleó 63-26 a Perpignan. “Esta semana fue muy inusual. Jugamos el domingo, me fui el lunes con mi selección nacional y regresé de Dublín el jueves. Tuve que adaptarme rápidamente”, resaltó en la conferencia de prensa. Y agregó: “Estamos muy contentos esta noche. Muy contentos con nuestros jugadores jóvenes, jugadores que no habían tenido mucho tiempo de juego pero que dieron un paso al frente. No somos sólo 23, somos un gran grupo”.