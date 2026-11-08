El mensaje de Felipe Contepomi que forjó a este Newman bicampeón del rugby de la URBA

En la tradicional reunión de balance de fin de campaña en 2014, después de la eliminación por parte de Belgrano en los cuartos de final, Felipe Contepomi, que volvió a jugar para despedirse en Newman, fue sincero frente a sus compañeros, y -palabras más, palabras menos- les dijo: “Todos queremos salir campeones, pero acá solamente son cuatro o cinco jugadores los que hacen todo lo que hace falta para ser campeones”. La observación del ex capitán de los Pumas y actual entrenador de la selección los hizo tomar conciencia. A partir de eso, todos entendieron que había que hacer un poco más. Ese cónclave fue un punto de inflexión, y detrás del mensaje hubo (y hay) artesanos que tallaron el prodigioso modelo actual del monarca del rugby bonaerense.

El gurú de la nueva (actual) camada de entrenadores, con sus hijos formando parte, es Héctor “Meter” Piccaluga, head-coach del plantel superior durante algo más de una década, período en el cual lo más sobresaliente fue el tercer puesto compartido con Alumni de 1993; el conjunto de Benavídez terminó a cuatro puntos del campeón SIC, y cerquita del escolta Hindú. Ese logro marcó una época, pero quedó aislado en el recuerdo.

El festejo de los jugadores de Newman con sus hinchas Hernán Zenteno

La dupla Héctor Piccaluga y Nicolás Elizalde dejó su lugar, curiosamente, en manos de dos ex hombres de Hindú: Marcelo “El Negro” Torres y Carlos Suárez, que se hicieron cargo del equipo en 2002 y 2003. En ese recambio, apareció un hombre que, con el paso del tiempo, terminó siendo determinante en la transformación: Ramiro Varela, el responsable del orden interno en el club (primera semifinal de la historia en 2004).

El convencimiento que hoy se elogia, se moldeó progresivamente y con mucha dedicación. Cada temporada, Newman crecía un poco más. Gastón Garat tomó la posta en la conducción, y el León accedió por primera vez en la historia a una final (2008). Luego, Manuel Contepomi se vistió de entrenador, y llegó el subcampeonato en el Nacional de Clubes (2015).

Manuel Contepomi, con la camiseta de Newman

La siguiente gestión técnica le dio continuidad a esa nueva filosofía, y nuevamente se notó la evolución con el trabajo de ex figuras del club: Alfredo Cordone (otro aporte notable), Marcelo Torres, Santiago Piccaluga y Javier Urtubey. Al mismo tiempo, los jugadores del plantel superior se involucraron más con los equipos juveniles, dando una mano a los entrenadores. Esa metodología, utilizada en varios clubes, siempre dio resultado (en cualquier época). Además, en 2025 todas las divisiones del Bordó se despidieron del predio del colegio en Boulogne, y las actividades se trasladaron por completo a Benavídez. No es un detalle menor, porque eso robusteció la unidad.

¡NEWMAN Bicampeón del rugby de Buenos Aires!



Así fue la jugada final, a pura intensidad, con los dos equipos dejando todo hasta el final. El Cardenal retuvo la corona, al vencer a Hindú 33 a 32



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El trabajo era bueno, pero faltaba el resultado supremo. Por eso, el camino no resultó tan sencillo. Hubo que enfrentar adversidades, como lo fueron la decena de eliminaciones en instancias decisivas. Hubo momentos de profundos replanteos, pero, a pesar de todo, nunca se perdió de vista el rumbo trazado, y todos hicieron el esfuerzo extra que había pedido el mellizo Contepomi para alcanzar ese horizonte luminoso.

Con los años se forjó una nueva cultura. Newman cambió su manera de pensar y vivir el rugby; cambió su filosofía, y eso le otorgó un profundo sentido de pertenencia. Otro valor para elogiar.

Santiago Piccaluga, uno de los entrenadores de Newman Santiago Filipuzzi

Después de décadas, se despojó del peyorativo mote de “es un colegio”, y enalteció su identidad. Así fue como Newman pasó a ser el club del Top 14 con más jugadores (270, distribuidos una docena de formaciones) y el único que, por primera vez, logró meter a nueve de sus equipos entre los cuatro mejores de cada categoría.

Santiago Piccaluga -su hermano Nicolás lo acompaña en el staff- es el líder de un grupo de entrenadores de gran jerarquía (muy valioso de los ex Pumas Marcos Ayerza y Mariano Galarza), y este bicampeonato es una auténtica muestra de que la revolución bordó avanza a paso sostenido.