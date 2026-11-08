Nations Championship: Inglaterra derrotó a Australia en un partido en el que se sancionó un tackle con una amarilla

Twickenham será el escenario de las finales de la primera edición del Nations Championship. La Catedral del rugby inglés albergará los cruces entre la Zona Norte y Sur, entre el 27 y 29 de noviembre. Los punteros dirimirán el título y el resto se emparejará con la selección que terminó en la misma posición del otro grupo en el cierre del año internacional. El Allianz Stadium, que lució repleto con más de 80 mil almas, es la casa de Inglaterra, que superó con autoridad a Australia por 45-22, en el último encuentro de la cuarta fecha del campeonato.

El triunfo inglés dejó varias aristas. Fue el tercero de manera consecutiva para los conducidos por Steve Borthwick, que estaba contra las cuerdas luego de un Seis Naciones pobre y ahora toma un poco de aire luego de los éxitos ante Fiji, Argentina (el del polémico final en Santiago del Estero) y una Australia que está lejos de la potencia que supo ser. La Rosa celebró el regreso de su capitán, Maro Itoje, ausente en los tests de julio, mientras que Henry Pollock, el excéntrico tercera línea ingresó como wing y lo hizo de gran manera: jugó 40 minutos, apoyó dos tries y estuvo cerca de marcar uno más, con un caño sobre un rival.

Inglaterra le ganó a Australia y luchará por el título de la Nations Championship Ian Walton - AP

Pero la principal peculiaridad del duelo en Twickenham fue la implementación de una de las nuevas reglas que introdujo World Rugby a partir del 1 noviembre, con la prohibición del hip drop tackle, que consiste en que el jugador que realiza el tackle deja caer todo su peso sobre las piernas del portador de la pelota. Según el ente que regula el rugby a nivel mundial, diversos estudios demostraron que estos tackles, que son infrecuentes, pueden causar lesiones graves. Ya había sido prohibido en el rugby league y ahora el rugby union adoptó el mismo camino, luego de las quejas que emitieron algunas federaciones, encabezadas por Sudáfrica. World Rugby modificó la Regla 9.13 para incluir explícitamente estos tackles dentro de la definición de juego peligroso y en Londres fue sancionado a los 32 minutos del primer tiempo: Angus Bell recibió la tarjeta amarilla tras su accionar sobre Immanuel Feyi-Waboso.

La jugada fue revisada por el TMO y el francés Pierre Brousset le mostró al pilar la tarjeta amarilla de bunker, que finalmente no escaló a roja. Fue una acción singular porque el impacto del tackle fue de costado y luego se colgó sobre las piernas del wing, que minutos más tarde dejó la cancha con mucho dolor. Feyi-Waboso fue reemplazado en el entretiempo y al final del partido se lo pudo observar con una bota ortopédica. En las próximas horas le realizarán estudios a quien se perfilaba como la figura de la tarde; el elusivo wing avanzó cada vez que tocó la pelota, rompió ocho tackles y marcó un try que fue anulado por un knock-on previo.

Una situación similar se vivió el viernes en el amistoso entre Inglaterra A y Argentina XV. A los 9 minutos del segundo tiempo, Tobías Wade fue tackleado de atrás por George Hendy, que se arrastró con las piernas del argentino y fue sancionado sólo con penal. Esta nueva norma generó confusión hasta en los propios árbitros. Hace tres semanas, en un partido de la Premiership, Christophe Ridley lo penalizó sin contemplar que la regla entraba en vigor recién en noviembre. El capitán del equipo sancionado se lo reclamó y Ridley admitió su error y cambió el fallo. “Hay tantos cambios en las reglas del juego que no puedo estar al día”, comentó, entre risas.

Inglaterra fue muy superior y se impuso con autoridad ante los Wallabies. Aún sin brillar mostró solidez en las formaciones fijas y por momentos generó volumen de juego ante una defensa pasiva como la australiana. Además de la lesión de Feyi-Waboso dejó la cancha lastimado Seb Atkinson, una de las figuras de la cancha, fundamental para jugar en la cara de la defensa. Con el triunfo con punto bonus. el local igualó a Irlanda en la segunda posición de la Zona Norte y quedó a dos de Francia, con dos partidos por jugar. El próximo sábado la Rosa se medirá ante Japón y luego recibirá a los All Blacks, mientras que Les Bleus se enfrentarán a los Springboks, en uno de los grandes choques del mes de noviembre, y luego a los Pumas, en la lucha por el primer puesto para estar en la gran final.

La derrota de Australia los deja sólo un punto por encima de Argentina en la pelea por terminar terceros en la Zona Sur. Los dos están por debajo de las expectativas, con rendimientos pobres y muy lejos de Sudáfrica y Nueva Zelanda, los que se mantienen con puntaje ideal.

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