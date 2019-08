La foto del día de la firma del acta constitutiva de Camioneros Rugby Club: el presidente honorario Hugo Moyano, el delegado del Rugby en el club, Daniel Vargas; el presidente Pablo Moyano y el vicepresidente Pablo Campoamor Crédito: Camioneros/Maxi López Musacchio

Juan Manuel Trenado SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de agosto de 2019 • 17:00

Con las campañas proselitistas como protagonistas, aprendimos mucho sobre las fake news en los últimos meses. Aquellas que generan enojo o gran sorpresa son las que más rápido se propagan en las redes sociales. Y aunque en este caso nada tenía que ver con política -fue sólo un chiste-, la mayoría de las personas que están vinculadas con el rugby habrán recibido un particular mensaje por WhatsApp en las últimas semanas.

Se trató de una captura de pantalla de un supuesto tuit de Eugenio Astesiano, periodista que se especializa en rugby. El mensaje, falso, decía: "Comienza una nueva era en el rugby argentino? Parece que va en serio. Hugo Moyano contrata a Raúl Pérez para llevar a Camioneros Rugby Club al Top 12". Ese tuit nunca fue escrito por Astesiano. Una rápida consulta con el exentrenador de los Jaguares alcanzó para desterrar el malentendido: "Fue una broma del papá de un amigo de mi hijo", se vio obligado a aclarar Aspirina Pérez.

Pero que una historia haya sido aclarada no significa que todos conozcan la información real. ¿Existe Camioneros Rugby Club? Por supuesto, y lejos está de ser una broma. Es un proyecto serio y con intenciones de seguir creciendo, aunque no solo desde el enfoque de su primer equipo. Para entender la trama de esta historia, no está mal repasar los orígenes.

Un chiste que se convirtió en fake news: la imagen con el falso tuit que se volvió viral y le dio repercusión a la búsqueda de Camioneros Rugby Club

Es más conocido el equipo de fútbol de Camioneros, ese que se desempeña en el torneo Federal y hasta tuvo buenas incursiones en la Copa Argentina. Pues bien, ese miso club, en su desarrollo, incorporó en algún momento el hockey sobre césped. Y más, tarde, por una vinculación histórica que existe entre ambos deportes, alguien se preguntó: ¿Por qué no armamos también un equipo de rugby?

El que encendió la llama fue un exjugador de Banco Hipotecario, Pablo Leccadito, que es el actual entrenador del primer equipo. Todo empezó hace tres años. El conjunto superior se entrena en el predio de Esteban Echeverría, en Camino de Cintura, y juega como local en Escobar, en las instalaciones que pertenecieron alguna vez a CASI, cercanas a Temaiken.

Le va bien en lo deportivo. Comenzó a jugar en la segunda categoría del torneo empresarial y ascendió a la primera, donde fue subcampeón en su primera participación. Allí, actualmente, está primero con seis triunfos en seis partidos.

Pablo Campoamor, secretario de Deportes del Sindicato de Camioneros, es el que cuenta cómo fue la formación del equipo. "Desde hace tres años participamos como Mutual 15 de diciembre en el torneo interempresarial de URBA y ahora generamos Camioneros Rugby Club, que es exclusivo para el rugby", comenta.

Los chicos de Camioneros Rugby Club en una práctica; por ahora, sólo pueden jugar partidos amistosos Crédito: Camioneros/Maxi López Musacchio

Enseguida se encarga de aclarar la situación de aquel chiste que se transformó en noticia falsa. "Nos enteramos de lo que se dijo de Raúl Pérez. Incluso hubo gente que se contactó para pedirnos disculpas. No pasa nada, fue una broma. Lo que sí me gustaría dejar en claro es que nuestra búsqueda no es armar un equipo para salir campeones del Top 12. La realidad es que no tenemos plata para pagarle a entrenadores. En lo que estamos enfocados ahora mismo es en buscar una posibilidad para que los más de 300 chicos que están practicando con el club puedan jugar al rugby".

¿Por qué no pueden hacerlo? También lo explica Campoamor: "En el momento de hacer la presentación para ingresar en URBA nos dijeron que los requisitos que necesitábamos era que la actividad principal del club fuera el rugby y que no tuviéramos deportes profesionales, con jugadores rentados. Como nuestro equipo de fútbol juega el Argentino A y los muchachos tienen contrato, fue un impedimento. Mientras hicimos el desarrollo como Mutual 15 de diciembre, representando al club Camioneros, comenzamos a trabajar en las bases para una entidad diferente, y ahora generamos Camioneros Rugby Club".

El club exclusivo de rugby quedó formalmente fundado hace dos semanas, el 7 de agosto. Hugo Moyano fue nombrado presidente honorario y su hijo, Pablo, es el presidente en funciones. De esta manera, se espera que la URBA acepte al equipo en sus competencias, ya que el torneo empresarial no tiene competencia para juveniles.

Los chicos de Camioneros Rugby Club en una práctica; por ahora, sólo pueden jugar partidos amistosos Crédito: Camioneros/Maxi López Musacchio

"Estamos esperando que la Inspección General de Justicia nos firme el acta constitutiva para poder funcionar como club de rugby, sin otro tipo de actividad -sigue Campoamor-. Eso nos permitiría presentar los papeles necesarios para competir con nuestra primera y todas las categorías juveniles, con la que hasta ahora sólo podemos jugar amistosos".

Banco Hipotecario, Cardales, Pilar, Floresta Rugby y Gimnasia y Esgrima de Pergamino son algunos de los clubes que se contactaron con Camioneros RC y de esa manera dieron una mano para hacer encuentros de rugby para los más chicos. Es la única forma que tienen por el momento para jugar y tener un incentivo más allá de los entrenamientos. Para ellos, saber que pueden participar en un torneo federado también es un símbolo importante para fortalecer la constancia en una actividad.

Más que deporte

"En la primera reunión que tuvimos con los dirigentes de la URBA para solicitar la incorporación les dije que yo no vengo del rugby, pero que muy rápidamente me di cuenta de las diferencias que tiene con otros deportes. Que genera en los chicos un compromiso que va más allá de ganar o perder. Los ayuda a integrarse socialmente, a educarse, a formarse sin malos hábitos. Somos respetuosos de sus reglamentos y queremos hacer lo que corresponde para poder formar parte de la URBA", cuenta Campoamor.

Camioneros Rugby Club es una institución atípica, porque sus socios en las categorías juveniles pueden inscribirse de manera gratuita. "Los chicos no pagan cuota social, porque no podrían hacerlo. La mayoría son de familias de bajos recursos y encontraron una posibilidad acá -aclara Campoamor-. Muchos ni siquiera tienen botines. Nuestro trabajo es darles esa oportunidad que necesitan para desarrollarse".

-¿Cómo se sostiene económicamente un club sin cuota social?

-Por el aporte del Sindicato, gracias a la ayuda de algunas empresas y donaciones. Hay mucha gente que colabora con la ropa, con los traslados, con la comida. Si no fuera de esta manera, los chicos no conocerían el deporte.

La camiseta de Camioneros Rugby Club; el equipo marcha primero en el torneo interempresarial de la URBA Crédito: Camioneros/Maxi López Musacchio

Leccadito, que dirige al primer equipo y trabaja con Emiliano Rodríguez como coordinador de las categorías menores, recuerda los comienzos hace tres años. No sabían muy bien cómo se iba a desarrollar el deporte en un club rodeado de barrios con muchas carencias, qué interés iba a generar. Pero en poco tiempo consiguieron una captación mayor a la imaginada. "Tenemos más de 350 chicos. En las primeras prácticas nos pasó que algunos se descompusieron porque no habían comido. Empezás a hablar con ellos, a conocer a las familias y cómo viven. Los citás para las prácticas un poco antes para que puedan desayunar. También tratamos de que puedan almorzar con nosotros, aunque no siempre se puede. Nos organizamos con grupos de padres que se sumen a ayudar".

Cuando los dirigentes consiguen organizar amistosos con algún club, los equipos tienen que jugar en la cancha de sus rivales o trasladarse a Escobar, porque las de Esteban Echeverría todavía no están listas para la competencia, aunque esa es la intención para el futuro. "Los chicos tienen que jugar siempre de "visitantes" -señala Campoamor-. Los llevamos y los traemos en micros, porque la mayoría viven en la zona de Esteban Echeverría. Hugo siempre nos da una mano con los micros, pero algún día nos gustaría tener la cancha para que no tengan que trasladarse siempre y para que sepan que el club está cerca de sus casas".

"Está instalada la idea de que todo alrededor de los Moyano es malo y no es así. En este caso lo que se busca es darles una oportunidad a esos chicos que lo necesitan, nada más", dice con emoción una persona que trabaja en el club. Cuestiones políticas y gremiales aparte, no se advierte una intención de confrontar. Al contrario. Parece que esperan que el rugby les abra una puerta para integrarse.

Los procedimientos de ingreso

La URBA tiene en la actualidad 91 clubes y produjo cierta expansión en los últimos años. Esta temporada, por ejemplo, incorporó a Los Molinos en la categoría Desarrollo. Pero poco antes habían ingresado Rivadavia de Lobos, Porteño de General Rodríguez, Berisso, Ezeiza, Vicentinos y Asociación del Sur.

Del mismo modo, otras entidades intentaron en los últimos meses incorporarse a la URBA y, tal como ocurrió con Camioneros RC, aún no pudieron hacerlo. Son los casos de dos colegios (Northlands y Belgrando Day School) y del club Avellaneda Rugby. Si completan los requisitos, cualquiera de ellos, o Camioneros Rugby Club, podría ser el próximo nuevo club del rugby bonaerense.

El artículo 6° del estatuto de la URBA

A continuación, la lista de requisitos que la URBA considera para poder afiliar a una institución, bases que se encuentran descriptas en el artículo 6°:

La Unión de Rugby de Buenos Aires (U.R.B.A.) podrá conceder la afiliación a las entidades que la soliciten, siempre que reúnan la totalidad de los siguientes requisitos:

a)- Que fomenten y/o practiquen exclusivamente el deporte entre aficionados.

b)- Que acepten expresamente someterse a este Estatuto, a las reglamentaciones vigentes y las que se dicten en el futuro.

c)- Que su solicitud de afiliación sea apoyada por dos o más afiliadas con derecho a voto, con una antigüedad mínima de 5 años en tal categoría, debiendo contar la peticionante con campo de juego e instalaciones adecuadas, a juicio de la Unión de Rugby de Buenos Aires (U.R.B.A.), ya sean de su propiedad o bien a su entera disposición.

d)- Que tengan personería jurídica concedida por autoridad competente.

e)- Que abonen la cuota de ingreso que fije la Asamblea Ordinaria.

Esta categoría de socio se denominará "Afiliadas".