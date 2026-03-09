Los Pumas 7s terminaron quintos en Vancouver: dos victorias en busca de la consistencia

No hay recetas mágicas, no hay espacio para las cábalas ni designios áuricos. A los Pumas 7s sólo les queda seguir trabajando para recuperar el protagonismo. Llegaron a Vancouver con un invicto de 23 partidos y cuatro títulos consecutivos allí, y se despidieron con un 5° puesto que no mueve el amperímetro de la temporada. El próximo fin de semana jugarán la última serie de la etapa regular, antes de la tríada que definirá al campeón del Circuito Mundial de Seven. Ganar consistencia será el objetivo, un aspecto que el equipo de Santiago Gómez Cora perdió con la salida de buena parte de su columna vertebral.

Después de quedar eliminados de la lucha por el título en el primer día de acción por cuarta vez en cinco certámenes esta campaña, la Argentina cerró la sexta etapa con dos valiosas victorias el domingo, ante Nueva Zelanda y Francia, que le permiten sumar confianza de cara al segmento más importante de la temporada, pero los obliga a seguir mejorando si aspiran a ser protagonistas, como se habían acostumbrado en los últimos tres años. Un resultado que arroja un balance sensiblemente positivo en el sentido de que el equipo mostró un leve progreso respecto del correr de una temporada signada por la irregularidad.

De la costa oeste canadiense al extremo este americano. La cancha de New York Red Bull será escenario para que, por primera vez, el certamen se juegue en la Gran Manzana. Los Ángeles, San Diego y Las Vegas habían sido escenarios anteriores, pero nunca en Nueva York. Un país que históricamente les sentó bien a Pumas 7s, ya que allí ganaron sus dos primeras etapas (en 2004 en Los Ángeles y en 2009 en San Diego), antes del inicio de la reciente era dorada que comenzó precisamente en Vancouver, en 2022. En Estados Unidos también está el objetivo final de este proceso: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Marcos Moneta gana en las alturas. Con 22 tries, está tercero en la lista de máximos anotadores de la temporada Prensa UAR

Marcos Moneta y Luciano González Rizzoni fueron otra vez los estandartes que sostienen a un equipo que el sábado volvió a mostrarse demasiado frágil en defensa, su mayor defecto este año, irresoluto en ataque y una lotería en las salidas. Si bien los jugadores nuevos que se sumaron este año demuestran potencial, es evidente que la amalgama todavía necesita tiempo para terminar de consolidarse. Moneta llegó a 22 tries en la campaña, que lo ponen tercero en la lista de máximos anotadores, y González Rizzoni lo sigue con 18.

“Antes estábamos acostumbrados a que todo el equipo sabía qué hacer. Era casi de memoria. Ahora hay que trabajar más en conjunto para ensamblarlo”, le había admitido Lucho González a LA NACION antes de partir al norte.

El factor del recambio es real, pero no alcanza para justificar la irregularidad. En definitiva, es una coyuntura que atraviesa a todos los equipos. Todos cuentan con un grupo considerable de jugadores nuevos. Y si bien los Pumas 7s perdieron a buena parte de su columna vertebral, también es cierto que en Moneta y González Rizzoni conserva a dos de los mejores de la especialidad en todo el mundo, capaces de marcar diferencias por sí solos.

El registro de enfrentamientos ante Francia esta temporada sirve para ilustrar el subibaja al que está subido el equipo argentino. En cinco etapas se enfrentaron seis veces: derrota en Dubai, victoria en Ciudad del Cabo, caída en Singapur, éxito en Perth, otro golpe el sábado en el peor partido de los argentinos en Canadá, y revancha en el partido por el quinto puesto.

La victoria por 34-15 sobre los galos les permitió a Pumas 7s conservar el 6º lugar en la tabla general, a resguardo de España (7º), que por la noche se quedó con las ganas de obtener el primer título en su historia al perder la final ante Sudáfrica por 38-12. Un dato menor, no obstante. A partir de la séptima etapa, los ocho equipos empezarán de cero y, junto con los cuatro mejores de la segunda división, definirán la temporada en la suma de tres torneos: Hong Kong, Valladolid y Bordeaux. Llegar en buena forma es el primer objetivo de Gómez Cora, aunque más importante es la clasificación del año próximo para los Juegos.

Vera Feld ataca la defensa maorí; los Pumas 7s explotaron al inicio de la segunda mitad ante Nueva Zelanda Prensa UAR

“Es un equipo en formación, lo sabíamos de antemano para llegar de la mejor manera a las últimas etapas del año y mantener la categoría para construir de cara al 2028”, había dicho el entrenador en la previa.

Ante los franceses, enfrentamiento que desde 2024 se ha convertido en un clásico tras las derrotas en la final de temporada en Madrid y los cuartos de los Juegos de París, los Pumas 7s jugaron su mejor partido del fin de semana. Fueron incisivos en el punto de contacto, donde recuperaron pelotas valiosas, y perspicaces en ataque. A partir de jugar rápido los penales, tomaron desprevenida a la defensa rival y marcaron un par de tries en el primer tiempo que establecieron una buena diferencia como para controlar el partido, algo que consiguieron. Apareció una templanza que había estado ausente en otros momentos cruciales de torneos anteriores. González Rizzoni fue determinante con un par de conquistas y Moneta completó la faena con dos asistencias y un try de su autoría.

La jornada había comenzado con un buen triunfo por 24-21 ante Nueva Zelanda en la semifinal por el 5º puesto. Un partido que los argentinos habían arrancado muy mal. Inconexos en ataque y frágiles en defensa, no tardaron en verse atrás en el marcador. En dos avances, los hombres de negro apoyaron dos tries, entremedio de los cuales Santiago Álvarez vio la amarilla por un knock-on intencional burdo (0-14). Pero se recompusieron y, sobre el final de la primera mitad, anotaron un try clave obra de Luciano González Rizzoni, que se cortó solo por el medio.

Lo mejor llegó al inicio del segundo tiempo, donde el equipo tuvo mucha lucidez para presionar y aprovechar sus oportunidades. Lucho volvió a apoyar tras llevarse la pelota con el pie ante un pérdida del rival y enseguida Álvarez puso a la Argentina al frente al tomar una salida por detrás de todos ante un mal cálculo en la recepción del rival (17-14). Sebastián Dubuc aseguró el triunfo, a resguardo del descuento, que llegó con el tiempo cumplido.

El próximo sábado, el encanto de Nueva York atraerá por primera vez al mundo del seven. Para los Pumas 7s, la última oportunidad para consolidarse antes de las instancias finales. El cierre en Vancouver invita a creer.