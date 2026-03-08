Los Pumas 7s se quedaron sin semifinales en Vancouver por otra caída que estira su mal presente

Llegaban entonados luego un triunfo luchado hasta la última pelota, pero los Pumas 7s cerraron el primer día del Seven de Vancouver con otra decepcionante derrota que los ubica fuera de las semifinales por cuarta vez en cinco torneos en la temporada del Circuito Mundial. La caída por 28-12 a manos de Francia los dejó sin chances de consagrarse campeones por quinta vez consecutiva en Canadá. A las 15.52 de este domingo afrontarán la llave por el quinto puesto, frente a Nueva Zelanda.

Francia explotó todas las falencias de los argentinos durante los últimos cuatro minutos del encuentro en el BC Place Stadium. Los presionó en las salidas, los ahogó con los contrarrucks y fue letal para aprovechar la débil defensa albiceleste, que no ofrece garantías ni logra cortar los circuitos de los ataques. Es la faceta que más deberá aceitar Santiago Gómez Cora para construir un equipo confiable.

Argentina estuvo al frente por 12-7 gracias a dos tries de Marcos Moneta. El primero, por una de sus corridas características, con más de 60 metros y velocidad inalcanzable. El segundo, tras una apilada de Luciano González Rizzoni, que agrupó defensores y le cedió la pelota a Santiago Álvarez Fourcade; éste asistió al wing, que anotó sus primeras conquistas en el certamen. Pero a falta de cuatro minutos el conjunto conducido por Gómez Cora se desmoronó. No recibió correctamente la salida posterior al segundo try de Moneta y a partir de ese momento no consiguió detener el vendaval francés. Con un try de Rayan Rebbadj el conjunto europeo pasó al frente y con el de Simon Désert (otra falla en la recepción de la salida) estiró la diferencia, y Rebbadj fue el encargado de ponerle el broche al triunfo bleu.

Compacto de Argentina 12 vs. Francia 28

Impotentes, los Pumas 7s terminaron perdiendo el rumbo con una desorientación impropia de un equipo que había dado señales positivas en sus dos primeros compromisos en tierra canadiense. Éste fue la 15ª derrota en 23 partidos en una temporada que, si bien se esperaba una merma en el rendimiento por el recambio, no deja de ser llamativa. A la inestabilidad en defensa, el equipo agrega que carece de efectividad en los últimos metros. Es el segundo de los que más veces visitaron los 22 metros ajenos en el Circuito, con 88, y tiene una baja proporción de transformarlas en puntos.

En la primera ronda los argentinos se quedaron sin chances de pelear por su quinto cetro consecutivo en Vancouver, la sede que mejor les sienta y donde empezaron a forjar un plantel ganador en el 2022. Hoy están lejos de ese potencial, aunque el nivel en general del SVNS es cambiante y, si logran dar un paso al frente, pueden ser competitivos. Les quedan sólo los dos partidos del domingo y el torneo de Nueva York de la próxima semana antes de prepararse para las etapas finales, que serán diferentes en cuanto al formato: habrá 12 selecciones (cuatro se sumarán desde el SVNS 2) en Hong Kong, Valladolid y Burdeos y todas empezarán en cero para definir al campeón de la temporada.

En los otros encuentros de la primera jornada de Vancouver, los Pumas 7s habían caído ante Australia por 17-15 y superado a Fiji con un ajustado 17-14 en un partido en el que mostraron su mejor cara defensiva. Los isleños, los más consistentes en el año, se aseguraron el boleto a las semifinales por quinta vez en la temporada, mientras que Australia se clasificó como segundo y dejó fuera a Francia. Del grupo A se avanzaron Sudáfrica y España, que siguen en la pelea por el título de campeón, que tendrá un nuevo dueño después de cuatro años de dominio albiceleste.