Así quedó la tabla de posiciones del Súper Rugby Américas, tras la fecha 3

El Super Rugby Américas 2026, la principal competencia profesional del continente, desarrolló este fin de semana la tercera fecha y lo siguen dominando las cuatro franquicias de la Argentina con Tarucas de Tucumán en la cima como único invicto seguido de Pampas, Capibaras XV del Litoral y Dogos XV de Córdoba.

El equipo tucumano se impuso como local al cordobés 29 a 26 e hilvanó su tercer triunfo en fila. Así, no conoce la derrota y mira a todos desde arriba con 13 puntos. Sus tres escoltas tienen 11 tantos cada uno con un récord de dos victorias y una derrota porque el otro duelo entre conjuntos argentinos fue para Pampas sobre Capibaras XV 25 a 20.

La jornada se completó con el triunfo de Peñarol Rugby, el campeón defensor, sobre Selknam de Chile como local 40 a 27 y la sufrida alegría de Cobras Brasil ante Yacaré XV de Paraguay 21 a 19. Los charrúas, que buscan su cuarta estrella, ganaron por primera vez y en tanto que el elenco guaraní es la única franquicia que todavía no ganó, aunque tiene tres puntos porque en todos los cotejos consiguió bonus.

Resultados de la fecha 3 del Súper Rugby Américas

Pampas 25-20 Capibaras.

Tarucas 29-26 Dogos.

Peñarol Rugby 40-27 Selknam de Chile.

Cobras Brasil 21-19 Yacaré XV.

Hacemos números barón 📊😎 ¡Asi quedaron las posiciones después de la tercera fecha!



Lidera Tarucas el único invicto en pie 🔝 pic.twitter.com/blvsMhxt24 — SUPER RUGBY AMERICAS (@SuperRugbyAM) March 8, 2026

Cronograma de la fecha 4

Viernes 13 de marzo

Peñarol de Uruguay vs Cobras Brasil.

Tarucas de Tucumán vs. Pampas.

Sábado 14 de marzo

Yacaré XV de Paraguay vs. Capibaras XV.

Dogos XV vs. Selknam XV de Chile.

El formato de juego es similar al de las anteriores temporadas, con la diferencia de que hay más equipos porque participan ocho contra las siete que lo hicieron en 2025. El que se agregó es Capibaras XV, compuesta por jugadores del Litoral, es decir de las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos.

Las franquicias se enfrentan en una primera etapa de todas contra todas a dos rondas -14 partidos cada una- y las cuatro mejores de la tabla de posiciones accederán a las semifinales. La definición está programada para el 19 de junio.

Tabla de campeones del Súper Rugby Américas