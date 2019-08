Maul de CUBA, que le ganó a CASI con autoridad como visitante. Crédito: Ignacio Sánchez

Era una final. Por la tabla de abajo, pero final al fin. Y quien entendió mejor de qué se trataba la cita en la Catedral fue CUBA que, a pesar de su mal momento y de las bajas que vienen socavando sus cimientos, sacó adelante un partido trascendente para su aspiración de permanencia. Fue 35-17 y un gran desahogo para los de Villa de Mayo.

Se encontraban dos realidades similares en la tabla, con la sustancial diferencia de que el local acumulaba tres victorias consecutivas -la última, ante el SIC- y CUBA venía de tres derrotas en fila -la más reciente, como local ante el último, Rosario-. Y de entrada, nomás, se percibió una relajación en la Academia y la conciencia de precipicio por parte de los cubanos.

En su casa, frente a un CUBA que salió a ganar como fuera para salir del incomodísimo décimo puesto que por ahora lo deja en su segundo repechaje sucesivo -el año pasado venció a Los Tilos-, el CASI nunca terminó de despertarse de su siesta y puso en riesgo el noveno lugar que hasta el momento lo separa de la temida promoción. CUBA no quiere jugar más con fuego y se planteó anotar de todas las formas posibles: a los 2 minutos lo hizo con un drop de Juan Cruz González.

En Villa de Mayo son conscientes de que llegaron a esta situación por falta de concentración en algunos partidos y por las sucesivas bajas em el plantel, entre ellas, las salidas al exterior de Bautista Güemes, Joaquín Hardoy y Rodrigo Ávalos y los retiros de Federico Miranda y Pedro Bence Pieres. Y, ya sabiendo que el año que viene partirá su capitán y tercera línea Tomás De la Vega, CUBA quiere aprovechar su liderazgo. Como prioridad, afirman sus integrantes, hay que mejorar en lo mental.

"Tal vez empezamos a relajarnos inconscientemente y a no apretar en todos los partidos. Y así entramos a una rueda negativa de la que no lográbamos salir", analizó González, que además puntualizó: "Creo que lo principal que cedimos este año es la defensa. Éramos implacables y teníamos cerca de 100 tackles por partido". "Planeamos lo de hoy como a una final, por eso dispusimos un juego de patadas, presión y tackle, que es nuestro ADN", cerró el autor de 15 puntos y una de las figuras en la Catedral.

De la Vega, futuro jugador de Toronto Arrows, quiere la máxima concentración para lo que resta del certamen: "Era la primera final de las seis que nos quedaban, pero este equipo nunca se dejó caer, pese a los golpes duros que recibió", dijo. "Hay mucho recambio. Después de 2017 se fueron el capitán y el subcapitán y el equipo lo sintió. Ahora tenemos muchos chicos nuevos y el nivel del Top 12 es cada vez más alto, con lo cual es difícil adaptarse", explicó el tercera línea.

"No mantuvimos la cabeza durante un tramo del año y así perdimos varios partidos", comentó, por su lado, Simón Benítez Cruz, autor de un try. "Tenemos que ajustar mentalmente y redoblar el esfuerzo para salir de esta situación", cerró el medio-scrum, a tono con lo que pretende todo CUBA: quedarse en la elite y no sufrir más.

Simón Benítez Cruz se zambulle en el in-goal de CASI. Crédito: Ignacio Sánchez

La síntesis de CASI 17 vs. CUBA 35

CASI: Jerónimo Solveyra; Joaquín Palisa, Bruno Devoto, Gerónimo Prisciantelli y Nicolás Cotella; Martín Roger y Tobías Casaurang; Juan Ymaz, Benito Paolucci y Eugenio Sartori; Pablo Collarini e Ignacio Larrague; Emanuel Marín, Rufino Jurado y Martín Brousson (capitán).

Cambios: ST, 20 minutos, Vicente Boronat por Paolucci, Felipe Helman por Brousson y Thomas Domínguez por Casaurang.



CUBA: Marcos Pérès; Francisco Patrono, Benjamín Miguens, Felipe Benegas y Benjamín Gutiérrez Meabe; Juan Cruz González y Simón Benítez Cruz; Tomás De la Vega (capitán), Segundo Pisani y Lucas Maguire A; Marcos Loza y Santiago Uriarte; Gabriel Rubira, Enrique Devoto y Gonzalo Pérez Mazás.

Entrenadores: Lucas Piña y Tomás Cóppola.

Cambios: ST, 10 minutos, Tomás Herrero Anzorena por Maguire; 15, Sebastián Médica por Uriarte y Mateo Bence Pieres por Loza; 25, Francisco Garoby por Rubira; 30, Juan Cruz Mesigos por Patrono, y 35, Agustín Elías por Pérez Mazás.



Primer tiempo: 2 minutos, drop de González (CUBA); 9, penal de Roger (CASI); 13, gol de González por try de Pisani (CUBA); 18, gol de González por try de Benítez Cruz (CUBA); 24, try-penal (CASI), y 42, gol de Roger por try de Jurado (CASI). Amonestados: 42, Maguire (CUBA). Resultado parcial: CASI 17 vs. CUBA 17.

Segundo tiempo: 10 minutos, gol de González por try de Gutiérrez Meabe (CUBA); 15, drop de González (CUBA); 30, penal de González (CUBA), y 39, try de Miguens (CUBA). Resultado parcial: CASI 0 vs. CUBA 18.

Árbitro: Andrés Sutton.

Cancha: CASI.