El circo rodante del rugby vuelve a ponerse en marcha. El circuito de seven, que recorre cinco continentes en un lapso de seis meses, iniciará este sábado una temporada especial: en Dubái arrancará el camino de una campaña que culminará con los primeros clasificados a los Juegos Olímpicos de los Ángeles 2028. Argentina debutará a las 4:52 ante Sudáfrica, con transmisión de Disney+.

El formato del SVNS será idéntico al de la temporada 2025/26: ocho países competirán en seis etapas de la serie regular, que coronarán al que más puntos acumule, y tres torneos del SVNS Championship, compuesto por 12 equipos, que otorgarán el premio mayor: el mejor se consagrará campeón de la temporada y los primeros cuatro se clasificarán a los próximos Juegos Olímpicos, el evento más relevante del rugby de juego reducido.

¡Falta menos! 🏉🇦🇷



📅 Sábado 28



🆚 Sudáfrica 🇿🇦

⏰ 4:52 hs



🆚 Estados Unidos 🇺🇸

⏰ 7:33 hs



🆚 Australia 🇦🇺

⏰ 12:16 hs pic.twitter.com/RAuGiMFoGD — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) November 26, 2026

Por ese motivo, todas las selecciones tendrán el mismo objetivo: explotar en los torneos de Hong Kong (9 al 11 de abril), Valladolid (21 al 23 de mayo) y Bordeaux (28 al 30 de mayo), donde los puntos realmente valen. En ese sentido, Santiago Gómez Cora tendrá el desafío de dosificar las cargas de sus principales figuras para que lleguen en el pico de rendimiento al final. La última temporada no rotaron lo suficiente y los Pumas 7s tuvieron vaivenes de principio a fin, en una campaña marcada por la renovación; en total hubo ocho debutantes, tras las repentinas salidas de varios referentes del plantel. “Sorpresivamente fue un año de recambio y vimos buenos jugadores y un equipo que se fue plantando en el recorrido del año. También vimos resultados, que no los esperábamos. Trabajamos muy fuerte para confirmar lo del año pasado”, destacó Gómez Cora.

En diálogo con LA NACION, el entrenador desmenuzó como irá administrando las cargas de sus figuras en las seis primeras etapas: “La idea no es rotar directamente en los viajes, porque cuando alguien no viaja la brecha entre una gira y la otra se hace muy grande. Pero sí vamos a tratar de no tentarnos con las cargas de ciertos jugadores para llegar más descansados al tramo final de la temporada. Hay que buscar un equilibrio: no jugar no es bueno, porque el jugador pierde ritmo de juego, y jugar mucho tiene un desgaste físico importante”, explicó quien arrancará su 14° temporada como entrenador de los Pumas 7s. “Un jugador como Santi Álvarez Fourcade juega 76 o 78 minutos por torneo (el máximo es 84) y la idea es bajarlo a 60/64. Lo mismo Moneta, que juega 60 y lo vamos a tratar de bajar a 50 y Lucho González de 55 a 45 para llegar con ritmo de juego y bien físicamente a las finales”.

Marcos Moneta, a pura velocidad, durante el triunfo de los Pumas 7s ante Alemania, en Valladolid Ignacio Gasparini / Gaspafotos /

En Dubái, una de las etapas tradicionales, los Pumas 7s debutarán el sábado a las 4:52 ante Sudáfrica, el mejor equipo del mundo. Los Blitzboks se consagraron ganadores de la serie regular y campeones del SVNS Championship. Aún sin Impi Visser, su capitán y uno de sus hombres más importantes, mantendrán la base para este arranque de temporada en un torneo que les sienta bien y ganaron ocho de las últimas diez ediciones. En el segundo turno se medirán a las 7:33 ante Estados Unidos, recientemente ascendido al SVNS 1, mientras que a las 12:16 cerrarán la fase de grupos ante Australia. Los dos mejores avanzarán a las semifinales del domingo.

La clasificación olímpica es vital para todos los países. Si bien Argentina sería firme candidata a ganar la plaza de Sudamérica en el torneo regional, trastocaría la planificación: obligaría a utilizar a sus mejores hombres fuera de temporada y reduciría las semanas de vacaciones. Será aún más crucial para las selecciones de Oceanía, con tres potencias en la lucha: “Si Fiji y Nueva Zelanda no quedan entre los cuatro primeros y nosotros tampoco, alguien se quedará fuera de los Juegos Olímpicos. Va a ser una época del año muy estresante para todos y creo que se hace mucho más fácil si tenés un año exitoso, quedás entre los cuatro primeros y disfrutas de días felices”, señaló el australiano Nathan Lawson en la presentación. Además de los cuatro clasificados por el SVNS Championship, más Estados Unidos, el local, habrá un clasificado por continente, más otro que se sumará del repechaje olímpico.

El entrenador del equipo argentino, Santiago Gómez Cora, da indicacaciones a sus jugadores; fue antes de la partida a Dubai para jugar el Circuito de Seven Pablo Elias

“Ya se empieza a hablar de jugadores del XV que van a ser parte del proceso olímpico. Cuando se acerca todos se refuerzan. Me encanta que pase porque jerarquizan el seven”, admitió Gómez Cora. “Antes el seven era un lugar de paso y no existía ni cerca esto de volver al seven, como Antoine Dupont que dijo que quiere volver a jugar, o jugadores de los Pumas que me dicen medio en broma que los tenga en cuenta”, añadió.

Para este fin de semana los Pumas 7s tendrán el debut de Francisco Calello, el jugador que hace dos semanas logró el ascenso al URBA Top 14 con San Cirano y ya cambió el chip. Será una variante de centro, un puesto complejo en el que les está costando encontrar un reemplazo a Luciano González Rizzoni, uno de los mejores jugadores del mundo. Las salidas de Matías Osadczuk y Tobías Wade dejaron un hueco que todavía no lograron llenar. Luca Juliano, de La Plata Rugby, quedó afuera del plantel de 13 y podría hacer su estreno en Ciudad del Cabo. Las buenas noticias para este inicio de la temporada son las recuperaciones de Joaquín Pellandini y Santiago Mare, que se perdieron varias etapas en el 2026. Dos conductores con experiencia, claves para el traslado y para respetar el sistema. La negativa es la lesión en la rodilla de Pedro De Haro, una de las revelaciones que se perderá toda la temporada.

La última práctica de los Pumas Seven en Ingeniero Maschwitz, de cara al Circuito Mundial de Seven en Dubai Pablo Elias

Los equipos deberán adaptarse a uno de los cambios reglamentarios que introdujo World Rugby a partir de noviembre. “Hicieron mucho hincapié en la regla del hip drop tackle”, reveló Gómez Cora sobre la prohibición de la acción que consiste en que el jugador que realiza el tackle deja caer todo su peso sobre las piernas del portador de la pelota. “En el seven se ve mucho más porque corres mucho de atrás. Lo estuvimos trabajando mucho con Moneta, porque no se daba cuenta y los corría de atrás y se terminaba colgando o fallaba cerrando los brazos. La conversación más importante con World Rugby fue esa regla nueva”.

Dubái será el puntapié de una temporada en la que Argentina procurará consolidar el plantel y dar el salto para volver a ser un protagonista real. El circo rodante vuelve a estar en marcha.