Santiago Álvarez Fourcade refresca la memoria antes del inicio de un nuevo año del circuito de seven. “Creo que es la temporada número 13 o la 14. Arranqué en el 2013, pero hubo una pandemia y me lesioné una rodilla que me tuvo fuera casi una temporada entera”, rememora el jugador más experimentado de la actualidad, no sólo de los Pumas 7s sino del SVNS en general. La temporada de la elite del seven arrancará este sábado, en Dubái, en un año en el que Argentina buscará dar un paso al frente y asegurar el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

Los Pumas 7s debutarán a las 4:52 ante Sudáfrica, el último campeón, luego se enfrentarán Estados Unidos a las 7:33 y cerrarán la fase de grupos ante Australia, a las 12.16. “Dubái es el torneo que más fui, seguro. En el año de la pandemia fuimos dos veces. Debuté ahí. El primero, recuerdo que ganamos el quinto puesto contra Gales. Me acuerdo de los jugadores que había en ese momento, como me ayudaron y lo que compartí. Yo era un niño que no entendía nada, estaba en un cumpleaños. Estaba Revol, El Burro Bruzzone, Jero de la Fuente, Tute Moroni, Axel Müller. Lo disfruté mucho”, recuerda Álvarez Fourcade sobre su primera etapa, con 19 años.

El bahiense Santiago Álvarez Fourcade intenta detener a su compañero que lleva la pelota en la práctica, en Ingeniero Maschwitz, previo al Circuito de los Pumas 7s en Dubai. Pablo Elias

El sábado disputará su torneo N° 80; ningún jugador de las otras ocho selecciones participó en tantos. “Es terrible lo que cambió todo. La parte del juego, lo intenso y la velocidad que hay hoy… por ahí antes era más tocatero o había pausas. Ahora es ir para adelante todo el tiempo y hay que estar muy preparado. Hay etapas que se cayeron, otras que subieron un montón, pero las ganas y el disfrute siempre es el mismo”.

El bahiense de 32 años viene de la mejor temporada de su carrera a nivel individual. Al menos en la consideración de Santiago Gómez Cora, que lo conoce como pocos y lo entrenó desde el primer día que se sumó a la selección argentina de juego reducido. Afrontó el 100% de los partidos de la 2025/26: 47 en total, en los nueve torneos. Un defensor implacable y un gran tiempista con la pelota. Con los años se convirtió en un buen distribuidor del juego y, sin Santiago Mare ni Joaquín Pellandini en varios tramos de la temporada, fue fundamental para el engranaje del sistema de los Pumas 7s, repletos de vaivenes. Culminaron sextos en la serie regular, mientras que en el SVNS Championship terminaron quintos, aunque con la chance concreta de ser campeones hasta el anteúltimo día.

El bahiense Santiago Álvarez Fourcade saluda a sus compañeros en la práctica, en Ingeniero Maschwitz, previo al Circuito de los Pumas 7s en Dubai. Pablo Elias

-¿Cómo imaginas esta temporada tras un año irregular, después de cambiar casi la mitad del plantel?

-El año pasado fue un año con muchos jugadores nuevos y el foco estaba en empezar a conectarnos de a poco con esa renovación. Ya lo hicieron muy bien y los chicos están preparados para ir a competir. Este es un año raro, porque lo más importantes son los últimos tres torneos que nos pueden dar la clasificación a los Juegos Olímpicos. Queremos seguir reforzando esa conexión, todavía nos falta un montón, y queremos competir. El año pasado con jugadores con poca experiencia conectamos bastante y vamos en busca de eso.

-¿Cuánto les dolió esa derrota contra Nueva Zelanda en Bordeaux que los despidió de la pelea por el título del SVNS Championship?

-Cada vez que perdés te queda una espina y te enojas. Pero si a principio de año me decías que íbamos a estar peleando en la tabla en el último torneo, firmábamos por todos lados. Si bien está bueno enojarse y que sirva de experiencia, no hay que olvidarse que era un año de introducción para los chicos nuevos. El objetivo nunca está puesto en el resultado, sino en ser mejores. Eso va a ser la consecuencia que nos lleven a buenos resultados. El año pasado cumplimos el objetivo que era conectar como equipo.

¡La banda está lista! ¡Arranca una nueva temporada! 🇦🇷 pic.twitter.com/zzvnRVTtk1 — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) November 19, 2026

-¿Extrañan la sensación de ganar y estar casi siempre arriba?

-Obvio que se extraña ganar, siempre es lindo. Pero yo también estuve acá cuando no ganábamos nada y estábamos en el fondo de la tabla. La realidad es que fue más tiempo el que estuvimos ahí abajo que ganando. Desde ese punto estoy muy tranquilo. Capaz los chicos que se sumaron en esa época ganadora no vivieron esa parte de perder mucho o una racha negativa. Hay que mentalizarse siempre en seguir adelante ganes o pierdas, esa es la mentalidad que los más viejitos tratamos de imponer a los más chicos: esto es seven, ganás, perdés, jugaste poco o lo que sea, tenés que estar jugando de vuelta en dos horas, así que hay que cambiar la cara.

-¿La idea de esta temporada es rotar más en los primeros seis torneos?

-El año pasado me tocó jugar todos los partidos para ayudar a los chicos nuevos. En la cancha teníamos por momentos muchos jugadores jóvenes y por ahí necesitaban gente de experiencia para acomodar el equipo y que salga lo que entrenamos. Si bien no lo hablamos tanto, la idea si puede ser rotar un poco más, con los chicos nuevos que ya adquirieron más experiencia. Ir rotando porque al final lo más importante es llegar bien los últimos tres torneos. Llegar sin jugadores tocados, en el pico más alto a nivel juego y también físico.

Santiago Alvarez Fourcade, integrante de los Pumas 7s que viajará a jugar el Circuito de Seven a Dubai. Pablo Elias

Rumbo a los 400 partidos

Con 392 partidos en el circuito, Álvarez Fourcade se encamina a los 400 en una gira que incluye los torneos de Dubái y Ciudad del Cabo. Una nueva temporada que implica un salto de nivel: el resto de las selecciones también procurarán potenciar a sus planteles de cara a los Juegos Olímpico, el gran evento de la disciplina. Los cuatro mejores del SVNS Championship, que incluye los torneos de Hong Kong, Valladolid y Bordeaux se clasificarán de manera directa a Los Ángeles 2028.

“Va a ser un año en el que todos de repente se empiezan a reforzar pensando en los Juegos Olímpicos. Todos quieren ser parte y llegar de la mejor manera. Todos los equipos van a subir la vara y van tener a los mejores jugadores”, destacó el bahiense, que puntualizó en la complejidad de los torneos con ocho selecciones. “Ya tuvimos la experiencia de este formato el año pasado, en el que los primeros seis torneos competimos los mejores ocho equipos y es una carnicería. No hay partido accesible, de esos que capaz arrancas un poco dormido, pero después te podés levantar. Está bueno usar esos primeros seis torneos para seguir evolucionando y trabajar el sistema”.