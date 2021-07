Cómo fue el homenaje de los Pumas a Pochola Silva antes del test match contra Rumania

No hizo falta que Rumania 17 vs. los Pumas 24 no fuera un partido vibrante para que el momento más emocionante de la tarde-noche de Bucarest fuera el del homenaje a Héctor “Pochola” Silva, uno de los grandes referentes de la historia del seleccionado argentino. El ex tercera línea del club Los Tilos falleció en mayo, a raíz del coronavirus, y como el choque con los rumanos era el primer compromiso del equipo nacional desde entonces, el plantel rindió honores a Silva, un icono del rugby albiceleste en los años sesentas y setentas.

En el momento de la ejecución de los himnos, los nuevos capitán y subcapitán, Julián Montoya y Tomás Cubelli, sostuvieron y mostraron ante las cámaras una camiseta número 8 con el apodo de Silva, aquél por el que más se mencionaba a quien fue protagonista del mismísimo nacimiento de los Pumas como tales, en la gira de 1965 por Sudáfrica, y también capitán y entrenador de la selección argentina.

El video de la UAR

Además, la Unión Argentina de Rugby preparó un breve video en recuerdo del octavo, que fue proyectado en el estadio Arco del Triunfo, de Bucarest. En Twitter, mediante la cuenta @lospumas, lo publicó con la etiqueta “#PocholaEterno”.

Los Pumas habían recibido críticas, principalmente desde fuera del ambiente del rugby, cuando poco después de la muerte de Diego Maradona no mostraron más condolencias que unas cintas negras en los brazos en un partido del Tri-Nations contra Nueva Zelanda y casi dejaron pasar la ofrenda de All Blacks de una camiseta negra con el apellido del ex futbolista y el número 10. En este caso no pasaron por alto el deceso de un prócer de la historia de la selección, Silva, de cuya muerte transcurrió un mes y medio.

