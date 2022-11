Los Pumas - Escocia: la crítica de Julián Montoya y el balance anual de Michael Cheika tras una derrota categórica para cerrar el 2022

escuchar

La gira británica de los Pumas, la última de un año bastante positivo bajo el mando de Michael Cheika, se cerró con un desempeño como para el olvido. O como para recordarlo, para no repetirlo. Después de la histórica victoria contra Inglaterra en Twickenham y una ajustada caída en Cardiff ante Gales, el seleccionado argentino fue víctima de su indisciplina una vez más: con Marcos Kremer expulsado a los 22 minutos y tramos en los que tuvo apenas 12 jugadores, fue goleado por 52-29 por Escocia en Murrayfield y extendió su racha sin triunfos en Edimburgo a 13 años.

El primero en pronunciarse una vez consumada la derrota fue el capitán Julián Montoya, que se vio envuelto en un enfrentamiento con su par Jamie Ritchie (el escocés resultó amonestado, acción por la que el argentino aplaudió sarcásticamente al árbitro Karl Dickson). El hooker realizó autocrítica: “Sin duda no fue el partido que queríamos, no estuvimos a la altura de lo que nos habíamos propuesto. En cuanto a la disciplina, no es ninguna noticia, no pasó nada raro, pero jugamos mucho tiempo con uno menos, por momentos con 13 o 12. Ante un rival como Escocia, eso es muy difícil”, analizó Montoya, que de todos modos destacó algún aspecto positivo: “Sí me gustó que el equipo no se fue en ningún momento, que buscamos hasta el último minuto. Pero no alcanza y se nota en el resultado”.

Compacto de Escocia 52 vs. los Pumas 29

“Escocia tuvo el momentum y a nosotros nos costó mucho defender nuestro campo. Tuvimos oportunidades de salir y no ejecutamos como teníamos que ejecutar. Es un combo de cosas el que hace que tengamos este resultado”, continuó Montoya, que aseguró que el equipo se levantará: “El mensaje es que nosotros no nos borramos. Vamos a seguir jugando los que tengamos que jugar ante las condiciones que nos toquen. Somos un equipo resiliente; cuando las cosas no salen hay que seguir confiando en el plan. Creo que fallamos, por ahí, en pensar mucho en eso y no tanto en la siguiente acción, y eso se vio reflejado en las amarillas, la roja. Pero más allá de eso, cuando recuperamos la pelota nos costó salir de nuestro campo. Son errores que dependen de nosotros. Tenemos que mejorar en eso”.

Por último, el capitán dejó un mensaje con miras al año mundialista, el de Francia 2023. “Termina el año, el que viene es el que más importa. En éste hubo cosas buenas, otras quedan por corregir. Ojalá el grupo sea el mismo el año que viene. Pero falta un montón para volver a juntarnos y uno no sabe si es la última vez que se pone esta camiseta. Adonde cada uno tenga que ir, tratará de hacerlo de la mejor manera para recibir el llamado de nuevo”, reflexionó.

Las declaraciones de Montoya

Por otra parte, Cheika hizo su propia evaluación del equipo, y destacó que la inferioridad numérica lo afectó irremediablemente. “En el segundo tiempo cometimos errores de base. Si hubiéramos estado 15 contra 15, podríamos haber sobrevivido un poquito. Pero en un 15 contra 14 o 13 no se puede. Hay muchas cosas que sabemos hacer, pero cuando necesitamos hacerlas en una situación difícil no salen. Muchas malas decisiones que pagamos al final”, analizó el australiano.

El head coach, que cierra su primer año al frente de los Pumas después de ser consultor de la UAR desde 2020, enfatizó la conclusión de que hay que hacer correcciones mentales: “Para los jugadores es muy importante tomar cada acción como lo que es. Nada pasa en este nivel sin que haya consecuencias, en cada metro. Hoy, con un jugador menos casi todo el partido, pensamos que quizá necesitábamos hacer más. La realidad es que cada acción necesita mucha concentración, incluso las que son en principio fáciles. La idea general es que nos faltó concentración, y eso nos costó”.

La palabra de Michael Cheika tras la caída

Por último, Cheika hizo un balance de 2022, año en que la Argentina consiguió victorias frente a Italia, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra y la propia Escocia. “Es difícil decir cómo fue el año para nosotros después de un partido perdido. Pero crecimos mucho en los fundamentos del juego, y han mejorado el scrum, el maul, el line, el ruck. Escocia no pescó mucho en nuestro campo hoy. También mejoramos en defensa. Necesitamos construir sobre estos fundamentos el año que viene, mostrar un poco más de variantes en el ataque, traspasar lo que un jugador hace en su club y trabajar en su mentalidad después de situaciones como las de hoy. Necesitamos encarar cada acción como la última de una final”, manifestó.

