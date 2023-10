escuchar

Este sábado, desde las 12 (hora argentina), la selección argentina de rugby, los Pumas, se enfrenta a Gales en el marco de los cuartos de final del Mundial Francia 2023. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del sudafricano Jaco Peyper, se disputa en el Stade Vélodrome de Marsella y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y TV Pública, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por el australiano Michael Cheika accedió a cuartos de final tras finalizar en el segundo lugar del grupo D, por detrás de Inglaterra, ante la que perdió por 27-10 en el debut. En el resto de los compromisos consiguió tres victorias: 19-10 vs. Samoa, 59-5 vs. Chile y 39-27 vs. Japón. Cosechó 14 unidades y culminó la primera instancia con una diferencia de puntos de +58.

Los Pumas sueñan con sorprender a Gales para meterse entre los cuatro mejores del Mundial Pauline Ballet - World Rugby - World Rugby

Los Dragones Rojos, por su parte, sorprendieron en la etapa de grupos. Quedaron posicionados en lo más alto de la zona C luego de ganar los cuatro partidos que disputaron: 32-26 vs. Fiji, 28-8 vs. Portugal, 43-19 vs. Georgia y 40-6 vs. Australia, la gran decepción de la Copa del Mundo, que se despidió en la etapa inicial por primera vez en la historia. Finalizó con 19 puntos y con una diferencia de +84.

Los Pumas vs. Gales: todo lo que hay que saber

Cuartos de final del Mundial de Rugby Francia 2023.

Día: Sábado 14 de octubre.

Hora: 12 (horario argentino).

Estadio: Stade Vélodrome, Marsella, Francia.

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

TV: ESPN y TV Pública.

: ESPN y TV Pública. Streaming: Star+ y Cont.ar.

La selección nacional afronta el encuentro ante Gales con novedades. El subcapitán, Pablo Matera, sufrió un desgarro grado 3 en el isquiotibial derecho en el partido ante Japón (triunfo por 39-27) y, ya sin posibilidades de volver a sumar minutos, el cuerpo técnico decidió llamar a un reemplazante: Lucas Paulos. El segunda línea que se desempeña en Bayonne, de Francia, había sido parte de la etapa preparatoria del plantel, pero no fue incluido en la lista definitiva para afrontar la Copa del Mundo.

Cheika dispuso una formación inicial con dos cambios con respecto al XV que superó a Japón en la última jornada del grupo D. La salida de Matera era obligada: su lugar como ala lo ocupará Juan Martín González, mientras que el octavo será el santiagueño Facundo Isa. La otra sustitución es sorpresiva: Tomás Cubelli por Gonzalo Bertranou, el único jugador del plantel que milita en un equipo galés y ni siquiera estará en el banco de suplentes. Quien se ganó un lugar entre los relevos es Rodrigo Bruni.

Tomás Cubelli, medio scrum de los Pumas, se ganó un lugar en el XV inicial para el partido ante Gales

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Gales corre con una ligera para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, Betsson pagará cuotas de 1.52. En contrapartida, un hipotético triunfo de los Pumas repaga 2.80 y un empate, resultado poco habitual en el rugby, alcanza los 15.00.

Formaciones confirmadas

Argentina

Titulares : 1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya (C), 3- Francisco Gómez Kodela, 4- Guido Petti, 5- Tomás Lavanini, 6- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer, 8- Facundo Isa, 9- Tomás Cubelli, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Emiliano Boffelli, 15- Juan Cruz Mallía.

: 1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya (C), 3- Francisco Gómez Kodela, 4- Guido Petti, 5- Tomás Lavanini, 6- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer, 8- Facundo Isa, 9- Tomás Cubelli, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Emiliano Boffelli, 15- Juan Cruz Mallía. Suplentes: 16- Agustín Creevy, 17- Joel Sclavi, 18- Eduardo Bello, 19- Matías Alemanno, 20- Rodrigo Bruni, 21- Lautaro Bazán Vélez, 22- Nicolás Sánchez, 23- Matías Moroni.

Gales

Titulares : 1- Gareth Thomas, 2- Ryan Elias, 3- Tomas Francis, 4- Will Rowlands, 5- Adam Beard, 6- Jac Morgan (c), 7- Tommy Reffell, 8- Aaron Wainwright, 9- Gareth Davies, 10- Dan Biggar, 11- Josh Adams, 12- Nick Tompkins, 13- George North, 14- Louis Rees-Zammit, 15- Liam Williams.

: 1- Gareth Thomas, 2- Ryan Elias, 3- Tomas Francis, 4- Will Rowlands, 5- Adam Beard, 6- Jac Morgan (c), 7- Tommy Reffell, 8- Aaron Wainwright, 9- Gareth Davies, 10- Dan Biggar, 11- Josh Adams, 12- Nick Tompkins, 13- George North, 14- Louis Rees-Zammit, 15- Liam Williams. Suplentes: 16- Dewi Lake, 17- Corey Domachowski, 18- Dillon Lewis, 19- Dafydd Jenkins, 20- Christ Tshiunza, 21- Tomos Williams, 22- Sam Costelow, 23- Rio Dyer.