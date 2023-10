escuchar

Llega la hora de la verdad en el Mundial de Rugby Francia 2023. Ya no hay mañana para ninguno que pierda su partido y los ocho seleccionados que están en cuartos de final lo saben. Este fin de semana se llevarán a cabo los cuatro encuentros de la primera instancia de eliminación directa en un certamen que tuvo resultados sorpresivos en la etapa de grupos y que busca nuevo monarca para el trofeo Webb Ellis, el que levantará el campeón el próximo 28 de octubre en Saint-Denis.

La llave se abrirá este sábado con el choque entre Gales y los Pumas en Marsella desde las 12 (hora argentina). Luego, en el Stade de France Irlanda, uno de los máximos favoritos al título, se medirá contra los All Blacks, que no están en su mejor momento pero no dejan de ser una amenaza para cualquier rival. El domingo habrá otros dos juegos: Inglaterra vs. Fiji al mediodía en Marsella y, por último, el anfitrión vs. Sudáfrica también en Saint-Denis. Los ganadores avanzarán a las semifinales, programadas para el viernes 20 y sábado 21 de octubre.

Cronograma de los cuartos de final del Mundial de Rugby

Gales vs. Argentina - Sábado 14 de octubre a las 12 en Marsella.

Irlanda vs. Nueva Zelanda - Sábado 14 de octubre a las 16 en Saint-Denis.

Inglaterra vs. Fiji - Domingo 15 de octubre a las 12 en Marsella.

Francia vs. Sudáfrica - Domingo 15 de octubre a las 16 en Saint-Denis.

Todos los partidos de la Copa del Mundo se transmiten por streaming a través de la plataforma digital Star+. Los de la selección argentina, además, se emiten por ESPN y la TV Pública. Teniendo en cuenta que de ahora en más serán todos cotejos decisivos, es probable que ambas señales ofrezcan más duelos por TV (hay que esperar anuncios). Además, en canchallena.com se dispondrá el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas.

16 países quedaron eliminados, entre los que sobresale Australia por haber sido tercero en la zona C. Los Wallabies son los únicos campeones del mundo en al menos una oportunidad que están afuera de la pelea. El resto de los combinados que se despidieron de la cita ecuménica son Italia, Uruguay, Namibia, Escocia, Tonga, Rumania, Georgia, Portugal, Japón Samoa y Chile.

Irlanda es uno de los máximos favoritos al título en el Mundial de Rugby 2023; va ante los All Blacks Laurence Griffiths - Getty Images Europe

La tabla de campeones del Mundial de Rugby

La Copa del Mundo de rugby es relativamente nueva: se disputaron únicamente nueve ediciones. La primera de ellas fue en Australia-Nueva Zelanda 1987 y la ganaron los All Blacks, que se mantienen como los máximos vencedores junto a Sudáfrica.

Los Springboks, por su parte, se coronaron en su propia casa en 1995, como así también en Francia 2007 y Japón 2019, por lo que en este 2023, en el torneo que se realiza en el país galo, defienden la corona e intentarán levantar dos trofeos consecutivos por primera vez en la historia. El podio lo completa Australia con dos estrellas: Australia 1991 y Reino Unido, Irlanda y Francia 1999; mientras que Inglaterra se llevó el torneo en Australia 2003.

Nueva Zelanda / Sudáfrica - 3

Australia - 2

Inglaterra - 1