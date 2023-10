escuchar

MARSELLA (Francia).– Nunca se sabrá si era una cuestión física, táctica o puro gusto personal. Ahora ya no importa. Después de la jornada de doble turno del miércoles, la única de alta intensidad en esta semana corta, el entrenador Michael Cheika confirmó a Tomás Cubelli como medio-scrum de los Pumas para el choque de cuartos de final del Mundial de Francia 2023, el sábado ante Gales. Además, Facundo Isa será el reemplazante de Pablo Matera, los únicos dos cambios que presentarán los Pumas respecto del último partido.

Hubo sólo seis días de interludio -el más corto en esta Copa del Mundo- entre el duelo con Japón y el de este sábado a las 12 de la Argentina, en el Stade Vélodrome. Tras la despedida de La Baule y la mudanza al sur, los Pumas han tenido esta semana un sólo día de entrenamientos de alta intensidad: el doble turno del miércoles. Este jueves tienen descanso y el viernes un ensayo liviano en el estadio para terminar de ajustar detalles. Pero la posibilidad de ganarse un lugar entre los 23 sólo ocurrió ayer, en el ensayo realizado en en Centro Deportivo Arnaud Clément de Berre L’Étang, a 40 minutos de Marsella. El terreno de juego no era digno de un Mundial que aspira a ser el mejor de la historia, pero en todo caso es un obstáculo ínfimo al lado de lo que significa enfrentar a Gales en un partido de eliminación directa.

Tomás Cubelli será el medio scrum titular de los Pumas

Según pudo saber LA NACION de una fuente cercana al equipo, Cubelli irá de arranque en sustitución de Gonzalo Bertranou, quien sale de los 23 (curiosamente el único argentino que actúa en un equipo galés, en Dragons RFC), mientras que Lautaro Bazán Vélez se mantiene como alternativa desde el banco de suplentes. En reemplazo de Matera, que quedó desafectado del plantel después de sufrir un desgarro en el isquiotibial derecho, aparece Facundo Isa, de gran actuación ante Chile, la única vez que vio acción en esta copa. El ingreso del santiagueño corre a Juan Martín González al puesto de ala, donde tuvo sus actuaciones más destacadas.

El banco se mantendría idéntico al que ingresó de Nantes, con dos segundas líneas (Matías Alemanno y Pedro Rubiolo), acaso porque Tomás Lavanini reapareció el domingo tras perderse los dos partidos anteriores por lesión y que Guido Petti Pagadizábal terminó algo golpeado. Si no, no se explica que no esté Rodrigo Bruni, que ingresó bien ante Inglaterra y no volvió a jugar. Ante Japón, cuando salió Matera ingresó Matías Alemanno y Guido Petti pasó a formar de tercera línea, incluso cuando más tarde entró Rubiolo, que puede desempeñar también ese rol.

La alineación se dará a conocer oficialmente cuando Cheika dé una conferencia de prensa a las 11 de la Argentina en el hotel Hilton Garden Inn, su alojamiento durante esta semana en Marsella, aunque lejos del bullicio del centro como había ocurrido en la previa del partido con Inglaterra.

Facundo Isa tomará el lugar de Pablo Matera Prensa UAR

A lo largo del Mundial, Cheika se encargó de remarcar cada vez que se lo consultó que Cubelli iba progresando físicamente semana a semana, dando a entender que no había alcanzado la plenitud hasta aquí. El puesto de 9 es clave en el funcionamiento que pretende el australiano del equipo, con una liberación de la pelota rápida en los rucks, una estadística que los Pumas lideran (3,36s por ruck). La presencia del jugador surgido en Belgrano representa un paso más en esa dirección y además es una mayor amenaza desde la base con la pelota en las manos. En la utilización del pie, no obstante, es más inconsistente. La presencia de Bazán Vélez en el banco responde a las buenas actuaciones que tuvo en los partidos en los que ingresó en este Mundial: ante Inglaterra, Chile y Japón, todas desde el banco. El ex Pumas 7s es muy incisivo con la pelota en las manos.

Será la sexta vez que Cubelli y Santiago Carreras conformen la pareja de medios titular de los Pumas. En las cinco anteriores los Pumas registraron una victoria (ante Italia en noviembre de 2021, bajo las órdenes de Mario Ledesma) y cuatro derrotas (Francia e Irlanda en la misma gira y, ya con Cheika, Australia y Nueva Zelanda en el Rugby Championship 2022). Nicolás Sánchez continúa en el banco en su nuevo rol de cerrador de partidos; su efectividad con el pie podría ser preciada en los últimos minutos si se da un partido apretado en el marcador.

Nico Sánchez, entre los suplentes, siempre listo para entrar a "cerrar" los partidos con su pegada Getty Images

A pesar de que no termina de demostrar todo su potencial, Lucio Cinti se mantiene como número 13 y Matías Moroni, que había tomando su lugar ante Samoa y Chile pero ante Japón regresó al banco, continúa como polifuncional pieza de recambio.

Entre 2017 y 2021, Tomás Cubelli fue el medio-scrum indiscutido de los Pumas e iba a serlo en el inicio del ciclo de Cheika, pero un desgarro en el muslo de la pierna izquierda en la semana previa al debut ante Escocia en Jujuy lo dejó al margen. Sin estar al 100% participó del Rugby Championship subsiguiente, aunque se resintió de la misma dolencia muscular y se perdió la ventana de noviembre. Este año no llegó en plenitud física a la preparación. Recién actuó en el último partido antes del Mundial, ante España. Ausente de los 23 ante Inglaterra, ingresó desde el banco ante Samoa (14 minutos), fue titular ante Chile (46), cuando Cheika dispuso un equipo alternativo, y volvió a ver el partido desde la tribuna ante Japón.

Gales, sin dos piezas clave

Desde su concentración en Toulon, Warren Gatland anunció la formación con que Gales hará frente a los Pumas. Se sabía de la ausencia del octavo Toby Faletau, se confirmó la baja del apertura Gareth Anscombe y sorprendió con la inclusión de Ryan Elias como hooker.

En reemplazo de Faletau, afuera por el resto del Mundial por una fractura en el brazo sufrida en el último partido ante Georgia en Nantes, aparece Tommy Reffell para conformar una tercera línea muy joven y dinámica. Entre Reffell, Aaron Wainwright (que pasa a jugar como octavo) y el capitán y figura Jac Morgan tienen un promedio de edad de 24,33 años.

Aaron Wainwright formará de octavo en Gales Laurent Cipriani - AP

El apertura neozelandés Anscombe se había erigido como figura en la victoria ante Australia en Lyon, autor de 23 puntos y perfecto en los envíos a los palos luego de reemplazar a los 10 minutos a Dan Biggar, que había sufrido una lesión en el pectoral. Y ahora regresa. Biggar estuvo en el banco ante Georgia, donde Gatland dispuso un mix entre titulares y suplentes, pero no necesitó ingresar. Al igual que Anscombe, en la semana se había entrenado de manera diferenciada el fullback Liam Williams, con un golpe en la rodilla, pero finalmente fue confirmado como titular.

La sorpresa es el ingreso del hooker Ryan Elias como titular en lugar de Dewi Lake, subcapitán del equipo, quien va al banco. El resto de la formación es la que se esperaba, con figuras como Louis Rees-Zammit, Adam Beard y Josh Adams.

“Teníamos el objetivo de llegar a cuartos de final y lo hemos conseguido. Ahora se trata de aprovechar ese impulso”, dijo Gatland. “Es emocionante entrar en las fases eliminatorias del torneo y estamos preparados para el desafío de los cuartos de final. Toda nuestra preparación ha estado orientada a llegar a este lugar y estamos disfrutando mucho la oportunidad. Esperamos otro encuentro difícil este fin de semana contra una Argentina física. Aún no hemos hecho el partido perfecto, pero hemos demostrado que somos un equipo difícil de batir. Hay mucho más crecimiento en este equipo, colectiva e individualmente, y estamos ansiosos por jugar en Marsella el sábado”.

Argentina: Juan Cruz Mallía; Emiliano Boffelli, Lucio Cinti, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Tomás Cubelli; Marcos Kremer, Facundo Isa y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (c) y Thomas Gallo.

Entrenador: Michael Cheika.

Suplentes: Agustín Creevy, Joel Sclavi, Eduardo Bello, Matías Alemanno, Pedro Rubiolo, Lautaro Bazán Vélez, Nicolás Sánchez y Matías Moroni.

Gales: Liam Williams; Louis Rees Zammit, George North, Nick Tompkins y Josh Adams; Dan Biggar y Gareth Davies; Tommy Reffell, Aaron Wainwright y Jac Morgan (c); Adam Beard y Will Rowlands; Tomas Francis, Ryan Elias y Gareth Thomas.

Entrenador: Warren Gatland.

Suplentes: Dewi Lake, Corey Domachowski, Dillon Lewis, Dafydd Jenkins, Christ Tshiunza, Tomos Williams, Sam Costelow y Rio Dyer.

Inicio: sábado a las 17 hora local (12 de la Argentina).

TV: ESPN y TV Pública.

Cancha: Stade Vélodrome, Marsella.

Árbitro: Jaco Peyper (Sduáfrica).