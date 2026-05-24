Desparejo Top 14: qué tienen los cuatro mejores para sacar tanta ventaja sobre el resto

El campeón pisa fuerte. No vive de la gloria y va a paso firme, convencido y construyendo ladrillo por ladrillo. El triunfo por 36-21 sobre Regatas Bella Vista fue el octavo de Newman en nueve fechas del Top 14 de URBA y consolida al Cardenal en el lote de los clubes que se perfilan para acceder a las semifinales. “Hay cuatro equipos que están un escalón por encima del resto”, puntualizó José De la Torre, centro del conjunto rival, que fue local este sábado.

Hindú, CASI, Newman y SIC marcan el ritmo en el certamen de Buenos Aires. El try de Nicolás Casals, con la conversión de Manuel Nogués, que le dio la victoria a Rosario sobre el conjunto de Boulogne en la última jugada este sábado, no debe cambiar el análisis. Fue el único traspié de uno de los cuatro primeros frente a cualquiera de los otros diez clubes en las nueve fechas de la competencia. “Son equipos que tienen aspiraciones. Sobre todo, esos planteles. Este torneo demanda planteles largos. Expone eso: la principal diferencia de los cuatro de arriba respecto a los que estamos por debajo es que tienen 60 jugadores disponibles para la primera”, analizó Enrique Camerlinckx, el capitán de Regatas. “Esto eleva la vara, sin lugar a dudas. Nos enseña a los que estamos aspirando a llegar ahí. Hay que seguir tratando de mejorar el juego, independientemente de los nombres que aparezcan o se vayan”, agregó.

Enrique Camerlinckx no consigue pasar; el capitán de Regatas identifica en Newman, como en CASI, Hindú y SIC, una extensión de plantel que hace diferencia en el Top 14. Santiago Filipuzzi

Newman hizo pesar su jerarquía en una tarde soleada y fría. Empezó perdiendo, pero nunca se desesperó. Respondió con un try de Juan Bautista Daireaux, una de las figuras, y con un maul arrollador. “Ellos estuvieron más sólidos en el primer tiempo, sobre todo en las formaciones fijas y el juego agrupado. En el scrum y el maul fueron dominantes durante los 80 minutos, y contra estos equipos, si en una o dos facetas del juego no se los controla, se hace muy difícil”, señaló José De la Torre.

Cuatro de los cinco tries de Newman en Bella Vista fueron producto de su gran maul: para el primero apoyó Fermín Perkins, el segundo fue sancionado con try-penal y los restantes fueron de Beltrán Salese, el tryman del Top 14, con nueve conquistas. En una tarde en la que le costó fluir con la pelota, el campeón se aferró a sus bases, con una defensa firme y activa. “Ellos hacen muy bien el abecé del rugby. Esperábamos un partido muy físico. Fueron 60 minutos en que no supimos resolver algunas situaciones y se nos alejaron. Me quedo con los últimos 20 minutos, en los que hicimos lo que preparamos, sin jugar con la presión por el resultado”, resaltó Enrique Camerlinckx.

Mala noticia para Regatas; va a patear el certero Gonzalo Gutiérrez Taboada, siempre goleador; además de cantidad, los cuatro mejores poseen calidad. Pablo Elías - LA NACION

Regatas tuvo un buen inicio del torneo a pesar de ser, a la par de Belgrano Athletic, uno de los que más jugadores perdieron por el Súper Rugby Américas. Santiago Cordero, Juan Cruz Corzo, Marcelo Toledo, Marcos Camerlinckx y Matías Medrano (ya fue contratado por Benetton) siguen abocados a Pampas, con dos fechas por jugar más las instancias finales. Luego de cuatro triunfos en sus primeras seis presentaciones, Regatas perdió los últimos tres partidos y marcha séptimo, mirando de lejos a SIC, el cuarto. “Vengo diciéndolo desde hace un par de semanas: hay cuatro equipos que están un escalón por encima del resto. Después, venimos siete u ocho en un segundo pelotón muy parejo en el que cualquiera puede ganarle a cualquiera. Newman, CASI, SIC e Hindú vienen marcando esa diferencia. Hay que ver si la aguantan todo el año”, observó De la Torre, que acumula 62 puntos en el certamen.

El 10 desmenuzó los motivos: “Son equipos que poseen muchos recursos. Si un día algo no les sale, tienen otras cosas a las cuales pueden aferrarse. Hoy lo vimos: Newman abre bien la cancha, juega muy bien, pero en el partido cerró el juego con el maul y lo ganó por eso”.

Compacto del éxito de Newman en Bella Vista

Aún queda un largo recorrido en un campeonato más largo que lo habitual. Restan 17 fechas de la etapa clasificatoria y, aunque la tendencia está bien marcada, Regatas intenta plantar raíces sólidas para establecerse entre los mejores de la URBA a mediano y largo plazos. “Nosotros nos fuimos a la B en el 2022 y después de eso todo fue para arriba. Dejamos de pensar en el Regatas pasional y empezamos a enfocarnos más en el juego. Estamos en ese proceso de mejorar el juego; tenemos con qué. Estos partidos obligan a estar los 80 minutos sintonizados en la misma página. Si uno se cae unos minutos, los otros se vienen encima y eso termina reflejándose en puntos. La motivación está en encontrar la mejor manera de jugar e intentamos disfrutarlo”, sostuvo Camerlinckx. Su primo De la Torre va en la misma línea: “No pensamos sólo en esta temporada: venimos trabajando en los últimos tres años a largo plazo. Esto es parte de un proceso”.

Por su parte, Newman disfruta su presente. Rota jugadores y no se resiente. Camina a paso firme, con la seguridad de sentirse superior.

Síntesis de Regatas 21 vs. Newman 36