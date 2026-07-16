Antonela Roccuzzo revolucionó las redes con su festejo “bien argento” tras el pase a la final de Mundial

La Argentina va a jugar su segunda final del mundo consecutiva. Le ganó con autoridad, corazón y fútbol a Inglaterra y el domingo 19 de julio desde las 16 (hora argentina) enfrentará a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con un único objetivo: ser bicampeón mundial. Los festejos se hicieron eco a lo largo y ancho del país, en las calles y en las redes sociales. Los jugadores compartieron un momento especial con la hinchada y con sus familiares que dijeron presente en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Pero, sin duda alguna, una de las celebraciones que más dio que hablar fue la de “la primera dama del fútbol”, Antonela Roccuzzo. Compartió un video en TikTok bailando y cantando con un buzo celeste y blanco y causó furor con la canción que eligió.

La selección argentina jugó su mejor partido de esta Copa del Mundo y le ganó a Inglaterra en una semifinal llena de tensión y emoción. Por tercer partido consecutivo, tuvieron una remontada histórica. Tras un primer tiempo muy parejo, los ingleses abrieron el marcador a los nueve minutos del segundo tiempo con un gol de Anthony Gordon, pero lejos de quedarse, la Argentina salió a buscar el partido y lo encontró con la pierna derecha de Enzo Fernández desde afuera del área a los 40 minutos y un cabezazo de Lautaro Martínez a los 46, ambos asistidos por Lionel Messi.

Anto Roccuzzo publicó un video bailando para celebrar el triunfo de la selección argentina (Foto: TikTok @antonelaroccuzzo)

Durante todo el torneo, el astro, que a los 39 años jugará su tercera final de Copa del Mundo, recibió el apoyo incondicional de su familia. A diferencia del resto de las mujeres de la selección argentina, según contó Yanina Latorre, debido a la cercanía, Roccuzzo decidió hacer base en su casa ubicada en Fort Lauderdale y viajar con sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, en avión privado a cada partido de la selección. Siempre se ubican junto al resto de sus familiares y amigos en uno de los palcos VIP y, una vez concluido el encuentro, regresan a Miami. El miércoles dijeron presente en Atlanta y dieron cuenta de que la cábala está intacta: los cuatro volvieron a vestirse con looks combinados y, aunque la Argentina jugó con la camiseta alternativa, ellos usaron la titular.

Tras el partido, la rosarina sorprendió a todos al subir un video a su cuenta de TikTok en el que se la pudo ver bailando y cantando al ritmo de “La Cumbia de los Trapos” de Yerba Brava, que reza: “Viene el fin de semana, todos a la cancha vamos a ir. Está todo preparado, el bombo y el trapo para salir. Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón”. La canción sonaba de fondo en su casa y ella, vestida con un buzo blanco con una estampa de Argentina con el sol y las tres estrellas, dejó entrever su alegría por el pase a la final. El video causó sensación y ya acumula cerca de cinco millones de reproducciones en TikTok.

Anto Roccuzzo festejó el triunfo de Argentina desde su red social (Foto: Captura Instagram/@antonelaroccuzzo)

Por otro lado, y siendo fiel a su cábala, en su feed de Instagram la rosarina publicó las fotos que se sacó con sus hijos durante el partido y escribió: “¡Gracias, Dios! ¡Vamos, Argentina! ¡A la final!“.

El dulce mensaje de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi tras el partido frente a Inglaterra (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Además, compartió en sus historias una foto de Messi y le dedicó el mensaje más romántico: “¡Qué orgullo más grande! ¡Te amo!”. Ahora toda la energía está puesta en la gran final frente a España.