El campeón de siempre: Toulouse reafirma su dinastía en el Top 14 con la tropa argentina

La tormenta eléctrica que azotó París el sábado por la noche interrumpió durante casi 15 minutos la final, pero no frenó lo inevitable y la tendencia que crece con el correr de los años. Toulouse se coronó nuevamente campeón de Francia tras derrotar a Montpellier por 28-20 en París. Con Santiago Chocobares como titular, y con Juan Cruz Mallía y Efraín Elías presentes en el estadio acompañando a sus compañeros, el club más ganador de Francia estira su hegemonía, con un plantel que está marcando una era.

El majestuoso Stade de France se volvió a teñir de rojo y negro en una noche colmada por más de 78 mil almas. El encuentro tuvo de todo: desde el retraso durante algunos minutos por el protocolar saludo del presidente Emmanuel Macron a cada uno de los jugadores, hasta un parate de 15 minutos por la tormenta eléctrica que obligó a los protagonistas a regresar a los vestuarios. El campeón hizo culto de su eficacia y oficio para afrontar esta clase de partidos; cuando aceleró, marcó la diferencia y se alejó de un rival que, como contracara, dilapidó varias chances concretas de sumar puntos.

Montpellier quedó cerca de culminar una temporada histórica para un club que sólo se coronó campeón de Francia una vez. En mayo se adjudicó la Challenge Cup, y en la definición del Top 14 le compitió de igual a igual al tetracampeón con protagonismo argentino: Domingo Miotti aportó ocho puntos con el pie, mientras que Justo Piccardo apoyó un try que le dio vida a su equipo en el arranque de la segunda mitad. El tucumano acertó sus tres patadas y dio orden en la conducción durante 57 minutos, mientras que el centro ingresó a los 15 minutos del primer tiempo por la temprana lesión de Arthur Vincent y tuvo una gran producción con su característica potencia en ataque y buenos cierres en defensa. El último argentino que había apoyado un try en una final del Top 14 había sido Guido Petti, otro jugador formado en el SIC.

El try de Piccardo

Entre lágrimas y lamentos, Miotti finalizó la mejor temporada de su carrera, con la confianza de sus primeros años de Jaguares y la madurez de sus 30 años. Habrá que esperar que decisión toma Felipe Contepomi con respecto a una posible citación a los Pumas. Santiago Chocobares, Efraín Elías y Justo Piccardo no estarán ante Escocia el fin de semana próximo, pero son fijas para incorporarse al plantel de cara al test frente a Gales, en San Juan. La última convocatoria de Miotti fue en 2022, y en los últimos cuatro años sufrió vaivenes en sus rendimientos, pero está en plenitud y puede ser una interesante variante en un puesto en el que Tomás Albornoz es la primera opción.

No fue una temporada perfecta de Toulouse, que quedó eliminado en los cuartos de final de la Champions Cup y no tuvo la regularidad de años anteriores, pero cuenta con un plantel rico y amplio en individualidades y un ADN marcado a través de los años. En la era profesional del rugby, desde 1996, sólo han pasado dos entrenadores: Guy Novès y ahora Ugo Mola, ex jugador del club, que sostuvo una línea de juego, con la continuidad de pases y la dinámica como bandera. Este plantel de Toulouse igualó los cuatro títulos consecutivos de la mítica generación que dominó el rugby francés entre 1994 y 1997, con Christian Califano, Jérôme Cazalbou, Christophe Deylaud y Émile Ntamack como nombres más destacados. Romain Ntamack, hijo de la Pantera, se crió en el club y es uno de los estandartes actuales. “Creo que llevará tiempo darme cuenta de lo que se ha logrado. Tenemos una generación realmente increíble, que está hambrienta de títulos cada año, sedienta de ganar todo el tiempo”, dijo después.

Chocobares, Elías y Mallía IG / @juanchimallia

El plantel de Toulouse es una constelación de figuras en la que resalta Antoine Dupont, la gran estrella de Francia, que en esta oportunidad no brilló como en años anteriores. El mejor de las definiciones fue Jack Willis, con un trabajo defensivo colosal en los tackles y en los rucks. En un club con el estilo francés bien marcado, el capitán es un inglés que, al desempeñarse en el extranjero, no puede representar a su país.

Dentro de un plantel con muchos pesos pesados, Chocobares se hizo un lugar y se convirtió en un indiscutido: en seis años en el club jugó las cinco finales del Top 14, todas como titular. En el Stade de France cumplió una buena tarea y salió reemplazado a los 78 con una contractura. El otro Puma consolidado en el plantel es Juan Cruz Mallía, en pleno proceso de recuperación de su rodilla. Aún así, el cordobés suma un nuevo título a su palmarés, ya que disputó dos partidos en la fase regular antes de su lesión (le apoyó un hat-trick al Toulon).

Justo Piccardo y la camiseta del SIC IG / @sanisidroclub

También desde afuera festejó Efraín Elías, que tuvo un crecimiento meteórico en este año. En su segunda temporada, el cordobés participó de 22 partidos, diez de ellos como titular, pero se quedó afuera del plantel de 23 tanto en la semifinal como en la final. El otro argentino campeón vivió el título lejos del Stade de France, junto a los Pumas. Tomás Rapetti integra el plantel de los Espoirs (Sub 23) del club, aunque jugó un partido con el primer equipo, ante Bayonne, el 31 de enero pasado. El pilar de 21 años es un proyecto a futuro y fue liberado unas semanas antes para integrarse a la selección argentina.

Toulouse es una ciudad que respira rugby y vibra con el club, que logró el 25° título en su historia, 11 más que el Stade Français, su principal perseguidor. Esta vez levantaron el Bouclier de Brennus en la cancha y no en los palcos. Allí, en el verde césped, donde sigue agigantando su historia.