El CASI ganó un partido determinante en la antesala del clásico de San Isidro: “De ese partido dependerá cómo se cierre el año”

Escuchar

El rugby necesita que el grito popular se convierta en canto para una tribuna empapada con esperanza o se transforme en un abrupto y entristecido silencio cuando llega la hora de la derrota. Eso lo saben todos y entre todos está el Club Atlético San Isidro , que sueña con el paraíso perdido. Sin lucir, pero fiel a sus convicciones y al aporte goleador de Juan Akemeier, superó a CUBA por 27 a 3 y no le pierde pisada al SIC en la lucha por ingresar en los playoffs del Top 12. Y está bien que sueñe, porque al esfuerzo de sus jugadores se le añadió a la cuota de pasión de su gente, que en medio de la lluvia comenzó a vivir el clásico que se viene en dos semanas.

Desde lo aritmético, con cuatro fechas por jugar, este triunfo con punto bonus es invaluable para las aspiraciones de la Academia, que venía de perder con Regatas y Alumni y de resignar el cuarto lugar de la tabla a manos del SIC. Sin embargo, haberle ganado a CUBA de la forma que lo hizo, le reporta un envión anímico necesario de cara al determinante choque con el Zanjero el próximo 14 de septiembre. “Nos quedamos con cinco puntos fundamentales en un momento clave. Veníamos de dos derrotas y necesitábamos un buen resultado para recobrar confianza y esperar el clásico con otro ánimo”, expresó Benjamín Belaga, autor de uno de los tres tries del CASI. “El partido con el SIC es determinante, porque de ese resultado va a depender cómo se cierra el año” , sentenció el back.

El apertura Hileman, del CASI, se zambulle en el ingoal de CUBA Santiago Filipuzzi

Por lo pronto, en la lluviosa tarde de la Catedral, el CASI puso todos los ingredientes para revitalizar su alma herida y las ilusiones. Desde el público, que a pesar del mal clima acompañó sin dejar de alentar, hasta la imagen incansable de un equipo dispuesto a ganar con empeño y voluntad un partido determinante para su futuro. Y si bien no jugó todo lo bien que lo puede hacer por la condición climática, la labor infatigable de sus forwards y el aporte goleador de su pateador, Juan Akemeier –aportó 12 puntos–, fueron suficientes para minimizar las chances de los universitarios de llevarse la victoria para Villa de Mayo.

El local justificó el triunfo por lo exhibido en los primeros 40 minutos. Cuando sus forwards impusieron potencia, dominando los fijos y trabajando sólidamente en mauls y rucks. Siempre yendo para adelante y sacando provecho de las condiciones climáticas, privando a CUBA de prevalecer en el suelto y hacer su clásico juego abierto. El único lapso de paridad duró apenas 10 minutos, cuando ninguno de los dos equipos se había asentado en el campo y los pateadores, Juan Akemeier y Valentín Mastroizzi, intercambiaron un penal por lado. Después, toda vez que los backs del CASI intentaron perforar la defensa visitante, lo lograron. Por eso no extrañó que se vaya al descanso 24 a 3 arriba, gracias a los tries de Briatore, Belaga y Hileman y las conversiones del fullback Akemeier.

La patada del fullback Juan Akemeier, siempre importante para el Atlético Santiago Filipuzzi

En el segundo tiempo todo fue más luchado y los ingoales no fueron vulnerados. Porque si bien el CASI tuvo el control territorial y la posesión de la pelota, CUBA ajustó los detalles defensivos con los ingresos de Eliçagaray y Sied y equilibró la lucha y sus delanteros comenzaron a rendir mejor en los scrums. Sin embargo, le fue imposible llegar al try y robarle el punto bonus a los locales, que en ese periodo solo pudieron aumentar la diferencia en el resultado con un penal de Akemeier. “Hoy recuperamos algo del juego que nos faltó en los últimos cuatro partidos. En el primer tiempo estuvimos muy muy finos en el juego con los pies y en el contacto, después en ellos se lanzaron a jugar más y con el desgaste nos obligaron a defendernos como hacia varios partidos que no lo hacíamos”, analizó el medio scrum Luca Canzani.

CUBA jugó y cayó sin alternativa. Admitió el riesgo de repetirse en su juego de colisión y encerrarse defensivamente durante gran parte de los 80 minutos. Pero cometió el pecado de dejar una brecha. Y como muchas veces pasa, los tries son consecuencias de la voluntad. Y el que tuvo más voluntad para ganar el partido fue el CASI, que, por ahora, se anima a afirmar que es capaz de cambiarle el color a la esperanza. Aunque todo está sujeto a lo que pase el 14 de septiembre, cuando se enfrente con el SIC, en la Zanja de Boulogne. Allí se sabrá realmente si la llama de la esperanza sigue alumbrando el camino al objetivo o se apaga abruptamente.

Pelota difícil de controlar debido a la lluvia: un problema generalizado Santiago Filipuzzi

La síntesis del partido

CASI: Juan Akemeier; Jerónimo Tumbarello, Jerónimo Solveyra, Bruno Devoto y Benjamín Belaga; Felipe Hileman y Luca Canzani; Luis Briatore (C), Ignacio Torrado y Eugenio Sartori; Ignacio Larrague y Leonardo Mazzini; Juan Ignacio Nieto Sánchez, Juan Bautista Torres Obeid y Facundo Scaiano.

Entrenadores: Oscar Murgier, Santiago Phelan y Matias Biagi

Cambios: ST, 18 minutos, Hugo García por Nieto Sánchez; 20, Benjamín Rocca por Briatore y Salvador Ochoa por Torrado; 27, Facundo Andreotti por Torres Obeid; 34, Félix Paolucci por Scaiano y Tobías Casaurang por Canzani y Tomás Phelan por Tumbarello y, 36, Agustín Posleman por Mazzini.

CUBA: Simón Benítez Cruz; Marcos Young, Bautista Casaurang, Felipe De La Vega y Pedro Mesones; Valentín Mastroizzi y Rafael Iriarte; Benito Ortíz de Rozas, Segundo Pisani (C) y Lucas Campion; Felipe Mendonça y Santiago Uriarte; Facundo Aguirre, Tomás Anderlich y Joaquín Yakiche.

Entrenadores: Lucas Piña, Joaquín Hardoy y Agustín Güemes.

Cambios: ST, Francisco Sied por Mendonça y Marcos Eliçagaray por Mesones; 15, Francisco Garoby por Aguirre y Felipe Perdomo por Young;

Primer tiempo: 18 minutos, penal de Akemeier (CA); 23, penal de Mastroizzi (CU); 27, gol de Akemeier por try de Briatore (CA); 29, gol Akemeier por try de Belaga (CA) y, 38, gol de Akemeier por try de Hileman (CA).Resultado parcial: CASI 24- CUBA 3.

Segundo tiempo: 21 minutos, penal de Akemeier (CA); Resultado parcial: CASI 3 vs CUBA 0.

Árbitro: Tomás Bertazza

Cancha: Club Atlético San Isidro.

Temas URBACASICUBA