El llanto en el estrado de la viuda de Federico Martín Aramburú: “Estoy en paz, pero el dolor sigue vivo”

PARÍS.– “Fede no era un héroe. Era un hombre normal, sano. Ninguna decisión judicial podrá devolvérmelo a mí, ni a sus hijos”, declaró este viernes María Aramburú, viuda de Federico Martín Aramburú, en la décima jornada del juicio por el asesinato del exrugbier argentino ante el Tribunal Criminal de París. “Estoy en paz (...) Pero el dolor sigue vivo”, añadió, antes de evocar el trauma de sus tres hijos, que tenían 10, 8 y 2 años en el momento de los hechos. Uno de ellos, el varón, “pasó de la teoría del dinosaurio que se comió a su papá al accidente de coche, para finalmente llegar al asesinato”, explicó, provocando una profunda emoción en la sala.

La jornada había comenzado con un tono mucho más frío, empleando el lenguaje técnico de la pericia psiquiátrica. Un nuevo perito, convocado para dirimir las posturas enfrentadas del jueves, se inclinó, sin gran sorpresa, hacia la tesis de un auténtico trastorno de estrés postraumático en Loïk Le Priol, acercándose así más al diagnóstico del doctor Zagury que al ataque frontal de los doctores Teillet y Coutanceau. Sin embargo, a su juicio, tres horas de entrevista no bastaron para que el acusado precisara qué fue lo que desencadenó su patología: el expediente menciona un choque ocurrido durante una operación en el extranjero, en África, donde Le Priol habría terminado con el cadáver de un niño en brazos.

El experto lo describió como un hombre que “se construyó una historia basada en una narrativa heroica”, tejida de “narcisismo, machismo y una actitud de sacrificio”, en eco con su última huida hacia Ucrania, supuestamente para retomar las armas tras la muerte de Martín Aramburú. El perito plantea un posible “trauma ideal” —un deseo de poder transferido al compromiso identitario tras el fracaso de su carrera militar— y concluye que se trata más bien de “una fragilidad para gestionar su conciencia” que de un despertar real del síndrome en la terraza del Mabillon, donde probablemente “percibía un peligro inminente”. En el banquillo, inclinado sobre unos papeles que garabatea febrilmente desde el primer día, Le Priol no levanta la vista. No reacciona.

Loïk Le Priol, el acusado por el asesinato de Federico Martín Aramburú ocurrido tras una discusión en un bar de Paris Face: loïk le priol

Tras ese interludio clínico, la audiencia cambió de tono por completo con la llegada de dos agentes de la prisión de Fleury-Mérogis, donde estuvo detenido Le Priol. Lucas B., con las manos en la espalda y poco dado al lenguaje propio de los tribunales, fue desgranando un informe del que, según él, ya “no se acuerda muy bien”: Le Priol se habría jactado por teléfono de haber disparado, y de haber preferido “las últimas cuatro balas” que le habría metido “en las tripas” a su víctima. El presidente, irritado, volvió a leer la declaración e insistió. El agente se encogió de hombros, aludió a una falta de claridad y terminó admitiendo a medias lo que acababa de negar.

El registro de la celda de Le Priol sacó a la luz, en efecto, su parte de trofeos clandestinos: dos teléfonos, un cargador escondido en un par de medias, unas zapatillas con las suelas ahuecadas para servir de escondite, y la certeza de que el acusado estaba efectivamente en línea, llamando al número de su pareja, Lyson R., en el momento en que el guardia pegó el ojo y el oído a la mirilla. La defensa intentó desacreditar el testimonio, sugiriendo que el agente podría haber confundido lo que oyó en la televisión con lo que escuchó a través de la puerta. “Uno puede equivocarse”, concedió este último, antes de perder los nervios ante la insistencia de los abogados y soltar, exasperado: “¡Pero, déjenme hablar!”.

La tarde trajo consigo su dosis de escenas bizantinas. Un médico, que examinó a Le Priol dos años después de los hechos, confirmó una fractura nasal y traumatismos dentales derivados de la pelea en el Mabillon, con una incapacidad laboral total fijada en 21 días. Después, un testigo citado por la defensa, que se encuentra en detención con Le Priol, solicitó el anonimato para relatar, por videoconferencia, las presiones que recibió por parte de los “servicios de inteligencia penitenciarios” para que informara sobre su compañero de celda, calificado internamente como “terrorista de ultraderecha”. Un testimonio de moralidad tan teatral como irónico, ya que resultó que el propio testigo había sido condenado a cinco años de prisión por asociación de delincuentes con fines terroristas.

El mural en homenaje a Federico Martín Aramburú, en Biarritz, la ciudad donde brilló como rugbier BUR / Arthur Millot - instagram.com/bur_artist/

Fue poco después, a media tarde, cuando María Aramburú tomó la palabra por primera vez en el juicio, relatando con voz quebrada por el llanto aquello que todavía la “choca” y la “conmueve”. Presente casi todos los días de la audiencia, ha visto pasar las imágenes de la muerte de su marido sin sucumbir nunca a la tentación de escapar de la sala: “Es duro, pero con esas imágenes logré encontrar la calma”, dice. También relató el último mensaje que recibió de su marido: un puño en alto y un “¡Vamos!”, lanzado para celebrar el éxito de un proyecto profesional relacionado con la Copa del Mundo de rugby… última imagen de un hombre lleno de vida, poco antes de que irrumpiera el horror. Al ser interrogada por el fiscal sobre cómo se enteró de la tragedia, describió la llegada de una amiga que venía a darle “la peor noticia de su vida” y su expresión en la cara que, más que las palabras, lo decía todo. “¿Está vivo?”, le preguntó María. Como única respuesta, ella hizo un gesto con la cabeza.

Otro momento surrealista de la jornada fue la declaración de Antony S., el cuarto acusado, el que ayudó a Romain Bouvier en su fuga. En pantalla, un video mostró a tres hombres muy ebrios en un departamento: Le Priol, con la chaqueta entreabierta dejando ver un revólver metido en la cintura, que luego apunta hacia el exterior. Bouvier, y el propio Antony, que apenas logró reconocerse en las imágenes. Otra secuencia los muestra en Armenia, arrancando carteles electorales: “Ibamos por una causa humanitaria”, se atreve a decir Antony. “Íbamos para divertirnos”, le corrige secamente el presidente. Por lo demás, la memoria del testigo flaquea metódicamente: “Es el pasado”, repite, explicando que una búsqueda espiritual lo ha alejado de las armas: “He dado vuelta la página”.

Gonzalo Quesada camina con Cecilia Aramburú, la madre del exrugbier asesinado, por el Tribunal de París donde declaró esta semana KENZO TRIBOUILLARD - AFP

Su memoria, en cambio, resulta intacta cuando se trata de relatar la llamada angustiada de Bouvier en la madrugada del drama: “Parecía estar sufriendo. Al oír su voz, pensé que alguien de su familia había muerto o que había intentado quitarse la vida”, dice. Antony salió a buscarlo llevando un libro sobre el tránsito de la vida a la muerte bajo el brazo, “por si pudiera ser útil”. Siguió una travesía más surrealista aun hacia la abadía de Solesmes —que estaba cerrada— pasando por la ciudad de Le Mans, donde le aconsejó a su amigo, deshecho, que se confesara: “Yo no podía confesarlo, hacía falta un monje”, dice. Finalmente lo dejó solo, volvió a casa de sus suegros, se deshizo de una bolsa cuyo contenido jura haber desconocido —“me dio la impresión de que era un arma”— y terminó admitiendo que la tiró junto con la ropa de su amigo. En cuanto a la aplicación de mensajería suiza que utilizó para intercambiar mensajes con Bouvier esa noche, dice que la borró… porque le faltaba espacio “para las fotos”. “Es una verdadera lástima”, sentenció el presidente del tribunal con ironía.

Alejarse del otro acusado, una estrategia común

A medida que avanzan los testimonios, se va dibujando una línea de defensa común, tan clara como previsible: cada abogado se esfuerza por distanciar el destino de su cliente del de los demás, especialmente de aquellos que enfrentan cargos más leves. Los inseparables de la terraza del Mabillon, los que bebían y fumaban juntos en Armenia apenas unos meses atrás, ya no lo son en el banquillo: cada uno minimiza su responsabilidad, retoca sus recuerdos y alega el olvido. Una estrategia, después de todo, muy humana. Y un derecho que la ley reconoce a los acusados: pueden mentir sin incurrir en perjurio.

Fue en ese clima de amnesia selectiva donde el fiscal general Philippe Courroye, con su imponente figura envuelta en su toga roja, pronunció lo que sería el gran discurso del día dirigido a Antony S.: un sermón mordaz y fluido, donde la ironía punzante compitió con la erudición.

“Con sus armas, se sentían tan cómodos como si bailaran con una pareja. No todos en esta sala han disparado”, lanzó de entrada, antes de ironizar sobre la desaparición de la bolsa: “Deshacerse de un arma no es como deshacerse de una esponja vieja”, insistió, devolviendo al testigo su propio argumento de compasión, “si le entregó su arma, es que no quería suicidarse”. Luego volvió sobre la fallida odisea hacia Solesmes: “¿No es curioso? ¿No sabe que también hay confesores en París? Solesmes es también donde Touvier —el jefe de la milicia nazi de Lyon en la segunda guerra mundial— encontró refugio a menudo, con buenos monjes que no piden nada”. Sobre el revólver metido en los pantalones de Le Priol, llegó incluso a invocar la historia criminal francesa: “¿No sabe que el jefe de la banda de Bonnot murió así?”.

María Aramburú junto a Shaun Hegarty, socio y amigo de su esposo, con el que estaba la noche del crimen KENZO TRIBOUILLARD - AFP

Y concluyó con un crescendo que mezclaba sarcasmo con gravedad: “No creo que haga falta un doctorado en criminología para entender que se está cometiendo un delito. No estaría mal hacer un poco de pedagogía cuatro años después. No supieron pisar el freno. No están aquí por casualidad, tomaron una decisión. Después de la misa del domingo (Bouvier es practicante), ¿no tuvo ganas de ir a la gendarmería? Le aconsejo que lea Crimen y Castigo, para que vea cómo Sonia Marmeladova convence a Rodión Raskólnikov de entregarse”, asestó.

Hay que decir que Antony S. no es precisamente alguien que despierte pasiones. En la sala Voltaire del Tribunal, donde hace un calor estival a pesar de las ventanas abiertas, Sophie Thonon-Wesfreid, la abogada de la madre de Aramburú, sacó su abanico. Por el lado de Le Priol, prefirieron un ventilador. Uno de los asesores de Bouvier incluso se subió de vez en cuando las mangas de la toga. Tras las conmovedoras declaraciones de María Aramburú, la tensión y la atención decayó de golpe, y gran parte de la prensa se marchó, poco interesada en el destino de un hombre que comparece en libertad y que, a diferencia de los otros tres, no se enfrenta a la cadena perpetua. Fue en medio de esa letargia cuando el abogado de Antony S., con un tono monótono y casi coloquial, entabló una especie de charla íntima con su cliente: este le confesó que “desea una vida normal, lejos de cualquier ilegalidad”, recordándole que trabaja, que tiene hijos y que ya no tiene interés en las armas.

El problema, es que el mal ya está hecho.

La audiencia se reanudará el lunes, con el testimonio de Loïk Le Priol. Se espera que la próxima semana comparezcan en la audiencia numerosos jugadores de rugby, compañeros o rivales de una noche, en apoyo a la familia.