escuchar

PARÍS - La emblemática Opera Garnier fue el escenario singular para que el rugby viviera un domingo de gala, con la ceremonia de los World Rugby Awards, celebrada el domingo en esta capital, apenas unas horas después de la finalísima del Mundial de Francia, en la que Sudáfrica superó por 12-11 a Nueva Zelanda. Y fue una jornada inolvidable para el rugby argentino, que festejó con la distinción para Rodrigo Isgró como mejor jugador del mundo de la categoría Seven

El premio, para Isgró, llegó también poco después de ser parte del equipo de los Pumas -ya en la categoría de 15- que obtuvo el cuarto puesto en Francia. Está previsto que Isgró, de 24 años, regresará el año que viene a los Pumas 7s para ser parte de la nómina olímpica.

Isgró, junto a Marcos Moneta, que también estaba entre los nominados, fueron protagonistas de una temporada histórica para los Pumas 7s, en la que consiguieron tres títulos del Circuito Mundial para finalizar segundos detrás de Nueva Zelanda, su mejor posición histórica. Los otros nominados eran los neozelandeses Leroy Carter y Akuila Rokolisoa, que asomaba como el gran candidato a quedarse con el premio que Moneta ganó en la temporada 2021. A propósito: Moneta no pudo ser parte de la ceremonia, ya que los Pumas 7s viajan este lunes a Santiago para disputar el viernes y sábado próximo el torneo de los Juegos Panamericanos, en los que defienden la medalla de oro.

Rodrigo Isgró, durante la ceremonia de los World Rugby Awards en la Opera Garnier World Rugby - World Rugby

“Representa un montón tener a dos jugadores nominados, más allá de que también podrían estar Lucho [González] y Tute [Osadczuk]”, dijo emocionado Santiago Gómez Cora, entrenador de Pumas 7s, a LA NACION. “Habla de lo que somos y fuimos como equipo en esta temporada. Escuchaba una nota de Galthié y hablaba de que Argentina puede producir muchos jugadores, que tiene jugadores que son atletas y lo demuestra en el seven. Eso te llena el alma y habla de un éxito de todo el rugby argentino, de que con dedicación y trabajo a largo plazo se puede. Estoy feliz y orgulloso por ellos dos, pero más por poder demostrar que si el rugby argentino tiene paciencia y se organiza, los clubes tienen la capacidad de generar jugadores como estos. Es la representación de que se puede, que hay que laburar y no esperar que las cosas pasen sino empujar para que sucedan”.

Marcos Moneta y Rodrigo Isgró y una celebración en el Seven de Londres; ambos formaron parte de los nominados a mejor jugador de Seven del año Gaspafotos

En cuanto a las otras distinciones, el neozelandés Ardie Savea fue designado el mejor jugador mundial de 2023. El centro y tercera línea de 30 años, competía por el galardón a mejor rugbier de 2023 con el segunda línea sudafricano Eben Etzebeth, el centro irlandés Bundee Aki y el medio scrum francés Antoine Dupont. Este último se había llevado el galardón en 2021.

La victoria de Savea fue por su aporte a los All Blacks en la conquista del Rugby Championship y en el subcampeonato mundial. El premio fue concedido por un jurado de expertos compuesto por exjugadores y exjugadoras internacionales. Savea sucede en el palmarés al irlandés Josh van der Flier. El mejor entrenador del año fue el irlandés Andy Farrell, mientras que el premio a la mejor jugadora de rugby Seven de la temporada fue la neozelandesa Tyla Nathan-Wong.

Rodrigo Isgró, en acción con la camiseta de los Pumas 7s UAR - UAR

¿Lo más llamativo de la gala? Que no hubo ningún premio para Sudáfrica, el campeón del mundo. Apenas hubo una mención para Etzebeth, incluido en el equipo ideal del campeonato. El único de los Springboks dentro de los 15 mejores.

Por otra parte, se confirmó la introducción de Juan Martín Hernández al Salón de la Fama del rugby. Hernández fue una de las figuras de los Pumas de Bronce en la Copa del Mundo de Francia 2007, con 74 presencias en el seleccionado nacional, tres Copas del Mundo disputadas y haber sido nominado a mejor jugador del año en ese 2007. Otras leyendas incorporadas al Hall of Fame fueron el neozelandés Dan Carter (bicampeón del mundo en 2011 y 2015 con los All Blacks y máximo goleador en la historia del deporte con 1598 puntos, luego de 112 tests con los hombres de negro) y el sudafricano Bryan Habana (15 tries en mundiales, junto a Jonah Lomu), el francés Thierry Dusatoir y el australiano George Smith.

Los ganadores de los World Rugby Awards 2023

Mejor jugador: Ardie Savea (Nueva Zelanda)

Equipo ideal: Thomas Ramos (FRA) - Damian Penaud (FRA), Garry Ringrose (IRL), Bundee Aki (IRL), Will Jordan (NZL) - Richie Mo’unga (NZL), Antoine Dupont (FRA) - Charles Ollivon (FRA), Ardie Savea (NZL), Caelan Doris (IRL) - Scott Barrett (NZL), Eben Etzebeth (RSA) - Tadhg Furlong (IRL), Dan Sheehan (IRL), Cyril Baille (FRA)

Mejor entrenador: Andy Farrell (Irlanda)

Revelación masculina: Mark Tele’a (Nueva Zelanda)

Try del año: Duhan van der Merwe (Escocia, contra Inglaterra el 4 febrero)

Mejor jugadora de Rugby Seven: Tyla Nathan-Wong (NZL)

Mejor jugador de Rugby Seven: Rodrigo Isgró (Argentina)