En qué canal pasan los Pumas vs. Irlanda hoy, por el Nations Championship 2026

Por primera vez en el año, los Pumas están verdaderamente completos. Y con ese plus, el seleccionado argentino se medirá con Irlanda, este viernes en Dublín, por la fecha 4 del Rugby Championship 2026. Curiosamente, el Trébol es uno de los pocos equipos que el conjunto albiceleste no pudo vencer como visitante, por lo que el compromiso de esta tarde en el Aviva Stadium de la capital irlandesa, tiene más de una motivación.

El encuentro, que cuenta con el arbitraje del inglés Luke Pearce, inicia a las 17.10 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisación a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en DGO, Telecentro Play y Flow. A su vez, como todas las transmisiones del canal, el contenido también está disponible por streaming, en Disney+ Premium. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa.

Juan Cruz Mallía es uno de los que vuelve en esta temporada de los Pumas Juan Gasparini

Para el juego de este viernes, que marca el reinicio del certamen en el que los Pumas acumulan dos caídas y una victoria, el head coach Felipe Contepomi puede disponer por primera vez de “lo mejor”. Cuenta con el regreso de cinco jugadores ausentes durante todo 2026 por lesión.

Las inclusiones por primera vez en el año de Juan Cruz Mallía, Santiago Chocobares, Juan Martín González, Pedro Rubiolo y Joel Sclavi, este último desde el banco, son las principales novedades en la formación que anunció el entrenador.

Y más allá de algunas bajas importantes, como las de Santiago Carreras, Joaquín Oviedo, Thomas Gallo e Ignacio Ruiz, se trata de la primera vez en el año en que Contepomi puede contar con el equipo casi completo. Entre las lesiones y el descanso que otorgó a la mayoría de los que actúan en Europa en los Tests ante Sudáfrica y Australia, esta ventana de noviembre aparece como la oportunidad de observar cuál es la verdadera cara de este equipo.

Felipe Contepomi tiene "lo mejor" a disposición, por lo que se ilusiona con un buen partido de los Pumas Gustavo Garello - AP

El Trébol, que viene de perder por 40 a 21 como visitante ante Nueva Zelanda, se mantiene en el cuarto lugar de la clasificación general del Hemisferio Norte del Nations Championship con 10 puntos, producto de dos victorias y una derrota. En lo que va del certamen, además de la caída ante los All Blacks, los irlandeses vencieron a Australia por 33 a 31 y a Japón por 36 a 20.

La selección argentina está cuarta en el Hemisferio Sur con siete unidades (un triunfo y dos caídas). En la última jornada cayó por 31 a 24 ante Inglaterra en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El plantel quiere reponerse y volver al triunfo, algo que solo consiguió en la fecha 2 ante Gales, por 35 a 21 (en el debut cayó con Escocia por 47 a 38).

Así está la tabla de posiciones del Nations Championship, en la previa de la fecha 4

Los Pumas vs. Irlanda: cómo ver online

El partido entre irlandeses y argentinos que se disputa este viernes en Dublín, Irlanda, desde las 17.10 (horario argentino) se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

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