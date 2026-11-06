Irlanda vs. los Pumas, en vivo: el minuto a minuto del partido por el Nations Championship
En el Aviva Stadium de Dublín, el seleccionado argentino busca un triunfo histórico ante el Trébol
Irlanda responde con un try y da vuelta el resultado: 7-5
Después de una gran jugada colectiva, Irlanda llegó al try tras un pase de Hugo Keenan, el número 15. Los Pumas reclamaron un posible pase hacia adelante, pero la conquista fue convalidada después de la revisión. Sam Prendergast acertó la conversión y puso al seleccionado local en ventaja por 7-5.
Try de Mateo Carreras y los Pumas se adelantan 5-0
Una gran jugada del seleccionado argentino terminó con un espectacular pase de Tomás Albornoz para Mateo Carreras, que saltó, capturó la pelota y apoyó en el in-goal de Irlanda para abrir el marcador. Faltó la conversión.
🇦🇷🇮🇪 ¡TRY CINCO ESTRELLAS DE PUMAS!— ScrumRugby (@ScrumESPN) November 6, 2026
ℹ️ Asistencia deluxe de Tomás Albornoz para que Mateo Carreras apoye frente a Irlanda.
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Comenzó el partido en Dublín
Los Pumas ya juegan ante Irlanda en el Aviva Stadium, por el Nations Championship. El seleccionado dirigido por Felipe Contepomi busca su primera victoria como visitante frente al Trébol.
¡¡EL HIMNO ARGENTINO SE HIZO SENTIR EN DUBLIN!! Emocionante momento en la previa de la visita de Los Pumas a Irlanda, en el regreso del Nations Championship.pic.twitter.com/vRi43puvqn— SportsCenter (@SC_ESPN) November 6, 2026
Irlanda hizo un cambio de último momento entre sus suplentes
Poco antes del comienzo del partido ante los Pumas, Irlanda modificó su banco de suplentes: Jamie Osborne ingresó en la nómina de 23 jugadores en reemplazo de Bundee Aki. Los 15 titulares del equipo dirigido por Andy Farrell se mantuvieron sin cambios. Al igual que los de la Argentina.
🇦🇷🇮🇪 LOS PUMAS Y SUS 23 PARA ENFRENTAR A IRLANDA— ScrumRugby (@ScrumESPN) November 4, 2026
ℹ️ Felipe Contepomi dio a conocer el listado de convocados para el encuentro, en el Aviva Stadium de Dublín.
📆 Viernes 6
⏰ 16:30 ARG/URU/CHI
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Contepomi recupera a sus figuras para la gira europea
Después de una temporada marcada por lesiones y ausencias, el entrenador argentino vuelve a contar con buena parte de sus principales jugadores. Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Santiago Chocobares y Juan Cruz Mallía disputarán su primer test del año, mientras que Joel Sclavi regresará entre los suplentes. La principal baja es Santiago Carreras. Además, Mario Ledesma y Shaun Edwards tendrán su estreno como integrantes del cuerpo técnico, a cargo del scrum y la defensa, respectivamente.
Un minuto de silencio antes del partido
Antes del encuentro se realizará un minuto de silencio en homenaje a Ciara Mageean, la destacada atleta irlandesa que murió el domingo pasado, a los 34 años, tras padecer cáncer de intestino. La ceremonia también recordará a Philip Browne, exdirector ejecutivo de la Unión Irlandesa de Rugby; Fergus Slattery, exjugador del Trébol y de British & Irish Lions, y Phil O’Callaghan, expilar de Irlanda y Munster.
Contepomi antes del partido: “Quiero ver un partido con intensidad”
Felipe Contepomi anticipó qué espera de los Pumas ante Irlanda: “Quiero ver un partido con intensidad. Entender que va a haber errores, pero hay que seguir y querer intentar de nuevo”. Sobre la posibilidad de conseguir la primera victoria como visitantes frente al Trébol, señaló que será fundamental sostener el rendimiento durante los 80 minutos, con buenas acciones, comportamientos y un correcto posicionamiento. Además, advirtió sobre el rocío habitual en Dublín y la necesidad de adaptarse a las condiciones sin perder la intención de jugar.
Un estadio que también guarda un recuerdo feliz para los Pumas
Aunque nunca vencieron a Irlanda en Dublín, los Pumas protagonizaron una actuación memorable en el Aviva Stadium en mayo de 2025, cuando derrotaron 28-24 a British & Irish Lions. Aquella victoria, conseguida con un plantel que sufrió numerosas bajas, fue la primera del seleccionado argentino en ese escenario. Ahora buscará repetir la hazaña ante el equipo local.
Una cuenta pendiente de más de siete décadas
Desde el primer enfrentamiento entre ambos seleccionados, en 1952, los Pumas nunca pudieron derrotar a Irlanda en su territorio: perdieron las 12 veces que jugaron allí. El historial global registra ocho victorias argentinas, 16 irlandesas y un empate. El último triunfo nacional fue el recordado 43-20 en los cuartos de final del Mundial de 2015. En noviembre de 2024, el equipo de Contepomi estuvo cerca de quebrar la racha en Dublín, pero cayó 22-19 en un encuentro que se resolvió sobre el final.
Las formaciones confirmadas
Irlanda: Hugo Keenan; Robert Baloucoune, Robbie Henshaw, Stuart McCloskey y Mack Hansen; Sam Prendergast y Craig Casey; Nick Timoney, Sean Jansen y Ryan Baird; Tadhg Beirne y Joe McCarthy; Tadhg Furlong, Dan Sheehan (capitán) y Andrew Porter. Entrenador: Andy Farrell.
Suplentes: Rónan Kelleher, Tom O’Toole, Sam Illo, James Ryan, Josh van der Flier, Jamison Gibson-Park, Ciaran Frawley y Bundee Aki.
Los Pumas: Juan Cruz Mallía; Bautista Delguy, Justo Piccardo, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Tomás Albornoz y Gonzalo García; Marcos Kremer, Pablo Matera y Juan Martín González; Pedro Rubiolo y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Moreno, Julián Montoya (capitán) y Boris Wenger. Entrenador: Felipe Contepomi.
Suplentes: Leonel Oviedo, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Juan Martín Scelzo, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli y Lucio Cinti.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de Irlanda vs. Pumas
Los Pumas buscan hacer historia ante Irlanda desde las 17.10 en el Aviva Stadium de Dublín, en el primero de los cuatro partidos que comprenden el segmento final del Nations Championship. El árbitro del encuentro será el inglés Luke Pearce. Transmite ESPN 2 y Disney+, y también podrán seguir el minuto a minuto por LA NACION.