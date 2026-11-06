Irlanda vs. los Pumas, en vivo: el minuto a minuto del partido por el Nations Championship

Felipe Contepomi anticipó qué espera de los Pumas ante Irlanda: “Quiero ver un partido con intensidad. Entender que va a haber errores, pero hay que seguir y querer intentar de nuevo”. Sobre la posibilidad de conseguir la primera victoria como visitantes frente al Trébol, señaló que será fundamental sostener el rendimiento durante los 80 minutos, con buenas acciones, comportamientos y un correcto posicionamiento. Además, advirtió sobre el rocío habitual en Dublín y la necesidad de adaptarse a las condiciones sin perder la intención de jugar.

Felipe Contepomi y Andy Farrell Juan Gasparini