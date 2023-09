escuchar

El Mundial de rugby de Francia ya atravesó más de la mitad de la competencia, en la que este fin de semana finalizará la fecha 4 correspondiente a todos los grupos. En este sentido, hay quienes saben que estarán en cuartos de final y hay quienes deberán luchar mucho en la última jornada de las zonas, jugando auténticas finales para definir la suerte en la Copa del Mundo. Este sábado la acción continúa con tres partidos, entre los que sobresale el de los Pumas, que enfrentarán a Chile con un equipo alternativo. En la Argentina, los encuentros se emiten por la plataforma digital Star+.

ESPN transmite todos los duelos a través, justamente, de Star+. Además, en su señal de cable tiene los partidos de la selección argentina y aquellos que considera de mayor relevancia, como la definición en el Stade de France de Saint-Denis (ya pasó la apertura). Por su parte, la TV Pública, dispone de los de los Pumas que a su vez se pueden ver en espejo en la plataforma digital Cont.ar, que es gratuita y sólo requiere un registro sencillo.

Para acceder a Star+, en cambio, se necesita ser suscriptor. Para sintonizar ESPN y la TV Pública, en tanto, es necesario ser cliente de un cableoperador (Flow, DirecTV y Telecentro Play). En otro orden, canchallena.com tiene disponible en su nutrida agenda de torneos, el minuto a minuto de todos los partidos del Mundial de Rugby.

Este sábado salen a la cancha los Pumas vs. Chile; Escocia vs. Rumania y Fiji vs. Georgia. El domingo será turno de Sudáfrica vs. Tonga y Australia vs. Portugal, con el condimento de que los Wallabies podrían quedar eliminados por primera vez en la historia en la instancia inicial. Luego habrá unos días de descanso y el jueves 4 de octubre vuelve la acción para iniciar la quinta y última fecha de la etapa de grupos.

La tabla de campeones del Mundial de Rugby

La Copa del Mundo de rugby es nueva: se disputaron únicamente nueve ediciones. La primera de ellas fue en Australia-Nueva Zelanda 1987 y la ganaron los All Blacks, que se mantienen como los máximos vencedores junto a Sudáfrica.

Los Springboks, por su parte, se coronaron en su propia casa en 1995, como así también en Francia 2007 y Japón 2019, por lo que en este 2023, en el torneo que se realizará en el país galo, defenderán la corona e intentarán levantar dos trofeos consecutivos por primera vez en la historia. El podio lo completa Australia con dos estrellas: Australia 1991 y Reino Unido, Irlanda y Francia 1999; mientras que Inglaterra se llevó el torneo en Australia 2003.

Nueva Zelanda / Sudáfrica - 3

Australia - 2

Inglaterra - 1

Los All Blacks vapulearon a Italia, por el grupo A, y le propiciaron un contundente 96-17 en la cuarta fecha JEFF PACHOUD - AFP

Los 20 seleccionados que disputan la Copa del Mundo fueron divididos en cuatro zonas de cinco cada una. En la primera etapa se enfrentan todos contra todos en sus respectivos grupos y los dos líderes avanzan a cuartos de final. En el A están Nueva Zelanda, Francia, Italia, Uruguay y Namibia; en el B Sudáfrica, Irlanda, Escocia, Tonga y Rumania; en el C Gales, Australia, Fiji, Georgia y Portugal; y en el D Inglaterra, Japón, Argentina, Samoa y Chile. Los partidos tienen lugar en nueve sedes: Bordeaux, Lille, Lyon, Marsella, Nantes, Niza, Saint-Étienne, Saint-Denis y Toulouse.

Todos compiten por el trofeo Webb Ellis, el galardón de la tercera cita deportiva más grande del planeta solo por detrás del Mundial de fútbol y los Juegos Olímpicos a raíz de la audiencia global que tiene, la asistencia a los estadios, el flujo turístico y los millones de dólares que circulan alrededor de la competencia.