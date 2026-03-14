El nuevo Top 14 de la URBA y la clave: “Hay que estar bien físicamente para jugar esta maratón”

La máxima categoría se extiende a 26 fechas. El campeón Newman debuta frente a Buenos Aires y habrá dos partidazos: SIC-Belgrano y Alumni-CUBA

Nicolás Casanova Escuchar Nota

La postal es peculiar. Aún es verano y la cancha de la coqueta sede de Belgrano Athletic en Virrey del Pino 3456, luce sin los postes. Fuera de la temporada de rugby se utiliza para el cricket, en un club fundado por ingleses en 1896. Pero se respira rugby en la semana que se mezclaron los 91 clubes que conforman la URBA, para la tradicional foto de arranque de la temporada que tendrá su puntapié este sábado.

El Top 12 se reconvirtió en Top 14 y es el torneo insignia de la Unión. El formato es el mismo, pero con cuatro fechas más. Es decir, casi un mes de competencia, uno de los motivos que esgrime la URBA para la ampliación del campeonato: que los clubes alarguen su vida social en el calendario. Menos pre y postemporada y más juego. Además, un guiño para los clubes de abajo para adquirir más oportunidades por sobre el Top 10 que reclamaban los más poderosos.

La clásica foto oficial de la URBA, con los participantes del Top 14, que arranca este sábado Flickr URBA

A nivel deportivo será un desafío mayúsculo abordar 26 fechas de temporada regular, en un sistema que insólitamente seguirá con sólo cuatro clasificados en lugar de seis, como era el viejo Top 14 entre 2010 y 2016. Se corre el riesgo de que varios clubes pierdan el incentivo deportivo con muchas fechas por jugar, como sucedió en las últimas temporadas.

“Lo más importante es la longitud del plantel. Hoy en día cualquier jugador de la preintermedia A puede levantar la mano y jugar en la primera. Va a ser clave como se manejan las cargas y que, cuando los jugadores de abajo que tengan la oportunidad, la aprovechen para darle amplitud al plantel y llegar más frescos a fin de año”, señaló Jerónimo Ureta, uno de los referentes del Newman campeón, que se perderá la primera parte del año por una lesión de rodilla.

Según pudo averiguar LA NACIÓN, Newman ostenta el plantel superior más amplio, con 265 jugadores. Anotó 11 equipos para esta temporada, el que más inscribió junto al SIC. Debutarán ante Buenos Aires CRC, que en la semana entrenó con 160 jugadores. “Todos arrancamos de cero, es un torneo bastante largo. Ser campeón no es un peso, pero es una responsabilidad: lo peleamos muchos años y salimos campeones. Ahora lo único que nos queda es seguir afianzando lo que hicimos años anteriores y lograr el objetivo de hacer crecer al club y buscar otro campeonato”, añadió Ureta.

Newman logró su sueño tan ansiado en 2025 y ahora tendrá la responsabilidad de revalidar el título Hernán Zenteno - LA NACION

“Hay que estar bien físicamente para jugar esta maratón de torneo. Los jugadores siempre vamos a querer jugar, siempre que estemos disponibles vamos a querer estar adentro de la cancha. Los entrenadores todavía no nos dijeron cómo van a manejar los descansos”, deslizó Felipe Ezcurra, capitán de Hindú. Ya recuperado de una larga lesión, el medioscrum mundialista en Japón 2019 no tendrá a su lado a Joaquín Díaz Bonilla, un emblema del club que no arrancará esta temporada. “Él necesitaba un tiempo de descanso, ojalá que junte energías para volver si tiene ganas. Se lo va a extrañar, es una persona importantísima para el club”. Con un menor caudal de jugadores (175), pero un fuerte sentido de pertenencia, el Elefante buscará volver a los primeros planos del rugby de Buenos Aires.

Los festejos de Newman en la final del 2025 que le ganó al SIC Hernan Zenteno - La Nacion

En el crecimiento de los planteles, uno de los que ha tenido un ascenso meteórico es Los Tilos, que cuenta con alrededor de 220 hombres divididos en 10 equipos. Fue la gran revelación del 2025 al pelear hasta la última fecha por un lugar en las semifinales. “El objetivo es mejorar lo que hicimos el año pasado. Llegamos bien mental y físicamente, tuvimos una gira a Europa en la que estuvimos 20 días juntos y sirvió para unir al grupo. Venimos con mucha ambición”, manifestó Tomás Fernández Armendariz, un jugador fundamental en el centro de la cancha. Los descansos y la regulación de las fatigas son vitales en un torneo desgastante protagonizado por jugadores amateurs. “El año pasado ya teníamos un sistema de rotación, jugaron 45 jugadores en la primera. En las 22 fechas nunca repetimos equipo. Venimos en esa tónica y este año va a ser igual. Buscamos regular los entrenamientos para no perder gente en los entrenamientos”, agregó el capitán. Habrá una fecha libre por mes para apaciguar las cargas.

La exigencia para mantener semejantes estructuras es todo un desafío. Todas son sostenidas por un enorme voluntariado, que es el motor del rugby argentino. “A nosotros nos monitorean con GPS y aplicaciones donde ven cómo están nuestras cargas”, señaló Luis Briatore, capitán del CASI. “En base a eso iremos viendo la cantidad de minutos jugados y las cargas. De antemano no nos dijeron nada, pero a medida que avanza el año seguramente van a ir reduciendo las cargas”.

Ramiro Herrera vuelve a Hindú. Joaquín Díaz Bonilla no arranca la temporada. GONZALOPRADOS - Prensa UAR

El capitán de la Academia todavía se recupera de una lesión de rodilla que lo marginó del segundo semestre del 2025 y espera regresar entre mayo y junio. “Me juega a favor de que sea más largo por el tema de la recuperación y no volverme loco para estar antes. Tuvimos una pretemporada más corta, con mucho físico y la idea es agarrar ritmo durante el torneo. Va a ser el torneo de los planteles. Si antes lo era, esto va a ser más todavía. Nuestro objetivo siempre fue ampliar la base y buscamos repetir lo del año pasado, que fue muy bueno”, añadió. Si bien perdió jugadores importantes como Bruno Devoto, Ignacio Nieto Sánchez y Luca Canzani, el CASI afianzó un plantel nutrido por alrededor de 250 jugadores y visitará a Champagnat en su estreno.

Mateo Albanese renunció a Pampas y será el capitán del SIC Emiliano Raimondi - Prensa URBA

SIC-Belgrano Athletic es el plato fuerte de la primera fecha, con la particularidad de que se jugará en Pinazo. Tanto SIC (tres fechas y una en suspenso) como CASI (cinco fechas y una en suspenso) sufrieron sanciones en las localías tras los disturbios en las semifinales, aunque ambas fueron reducidas por la Comisión de Disciplina. Mientras culmina la temporada de verano, Belgrano no se presentará en su sede principal, con su elegante tribuna, su estiloso bar y los característicos edificios que lo rodean. El primer paso de una de una larga maratón que premiará a los que más resistan.

El programa

Estos son los partidos de la primera fecha, desde las 15.30: