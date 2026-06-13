Pampas venció a Capibaras XV en la segunda semifinal y definirá contra Dogos XV el Súper Rugby Américas

Dogos XV le ganó por 35-13 a Tarucas en Córdoba. Pampas se impuso por 19-11 a Capibaras XV en San Isidro. Y el próximo viernes las dos franquicias argentinas más antiguas del Súper Rugby Américas protagonizarán un nuevo capítulo de su clásico, en la definición del certamen. “Dogos fue el mejor equipo y siempre es bueno jugar contra los mejores”, expresó eufórico Santiago Pernas, wing de Pampas, al cabo de un intenso y ardoroso triunfo sobre el equipo del Litoral, debutante en esta temporada.

Pampas llegó a los playoffs arrastrando cierta irregularidad en el funcionamiento y en los resultados. Sin embargo, en la pasada y fría noche del viernes borró todas las dudas acumuladas con una actuación convincente, digna de un aspirante al principal escalón del podio. Su desempeño en la cancha de CASI ante el envalentonado Capibaras XV puede haber sido el mejor de la temporada, por la instancia y el riesgo: en apenas ochenta minutos estaba en juego nada menos que el trabajo de todo el semestre. “Es un tiro, una sola oportunidad”, había graficado Juan Cruz Corso, centro formado en Regatas Bella Vista, luego del entrenamiento nocturno del jueves. Y los dirigidos por Juan Manuel Leguizamón no vacilaron. Con el pulso firme, apuntaron y dieron en el blanco.

Pampas es finalista, como en el 2024. Y dentro de una semana volverá a definir, pero en este caso, en ‘La Docta’, contra Dogos XV, su bestia negra y máximo responsable de las frustraciones de la franquicia de URBA en el Súper Rugby. En la cancha de Córdoba Athletic Club, Pampas procurará el título de campeón que se le niega y que deja vacante Peñarol, ganador en 2025. Este año el equipo uruguayo no alcanzó los cuatro primeros puestos de la etapa regular: quedó fuera de los playoffs.

Patea Santiago Pernas; en la noche otoñal de San Isidro, el local fue superior, pero aún tiene que conseguir ensamble para aspirar a ganar por primera vez el certamen regional, y Dogos XV es, hoy por hoy, mejor equipo. Magui Tudor / Gaspafotos / Super Rugby Américas

En la segunda semifinal se cumplieron las proyecciones de los jugadores de ambas franquicias: “Será un partido muy duro y parejo”. Los dos antecedentes respaldaban los vaticinios (25-20 para Pampas el 6 de marzo en San Isidro y 28-21 para Capibaras XV el 1 de mayo en Rosario).

En la temporada del estreno, el sueño del equipo del Litoral era sentarse a la mesa de los mejores del rugby profesional del continente y discutir mano a mano el liderazgo. Un anhelo ambicioso tratándose de la primera participación en la competencia. Y lo cumplió. A fuerza de tries y tackles desplazó de la conversación a Peñarol y a Selknam, dos habitués del todavía joven certamen. Y cara a cara con el cuadro de Buenos Aires intercambió argumentos como para ser finalista.

Más allá de que en la cancha de CASI no tuvo un buen rendimiento, Capibaras XV cerró con superávit su primer año en el Súper Rugby Américas; fue semifinalista, por encima del tricampeón americano Peñarol. Magui Tudor / Gaspafotos / Super Rugby Américas

No logró pasar la barrera de la semifinal, pero bastante lejos llegó en su campaña de debut. “Hoy nos faltó precisión en los detalles. Entramos más que ellos a las 25 yardas pero no resolvimos las jugadas. Tal vez se debió a la inmadurez del equipo. Pero... el balance es altamente positivo. Construimos un equipo de cuarenta hermanos y rescato eso como muy positivo”, señaló Lautaro Cipriani, back de Capibaras XV.

Pampas está muy bien organizado y preparado. Es una fortaleza edificada principalmente a partir de las notables individualidades, hombres muy destacados en el Top 12 de URBA de la temporada anterior: Francisco Lusarreta, Marcos Camerlickx, Francisco Sluga, Augusto Cabano Wall, Faustino Santarelli, Lucas Marguery, Corso, Santiago Pernas, entre otros. Es fuerte pero tiene carencias. Casi siempre adoleció de ensamble y coordinación. Le costó sudor y derrotas encontrar una línea definida, un estilo propio. Acumular un volumen de juego que respaldase la jerarquía individual de sobra, la contracción al trabajo y la personalidad, virtudes que más de una vez rescataron de los momentos más confusos de la temporada al conjunto.

A la hora de la definición, Pampas estuvo colectivamente a la altura, defendió con paciencia y disciplina. En la Catedral, recién en el tiempo cumplido y con el expediente sellado el cuadro litoraleño logró quebrar la resistencia del local contra su in-goal. “Volvimos a las bases: buena defensa del scrum y el maul. Y creo que ahí estuvo la clave de este triunfo”, estimó Jerónimo Ulloa, incisivo extremo. “Ahora viene Dogos, y ésa será otra batalla, tan dura como ésta. Pero vamos a Córdoba con muchas ganas de ganar”, completó el jugador de Newman.

Compacto del triunfo de Pampas

Pampas celebra el éxito sobre Capibaras en su, quizás, mejor desempeño del semestre. Y va por Dogos XV. Un adversario que tiene otro porte y otra experiencia. Para ganarle necesitará de la jerarquía individual, un aceitado funcionamiento colectivo y una defensa férrea y disciplinada. Necesitará una noche como la de este viernes.

Síntesis de Pampas 19 vs. Capibaras XV 11